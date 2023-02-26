هادي الوجه السومري الجديد في كرة السلة العراقية

بغداد – نعيم عبد مهلهل

لاعب المنتخب الوطني حسين هادي طالب الموسوي ، وجه سلوي جديد في كتاب الانجاز السلوي العراقي عبر تواريخ عريقة وهبت فيها الناصرية لاعبين مبدعين مثلوا العراق في المحافل الدولية خير تمثيل ، ابتدأت بالشهيد منذر علي شناوه وعلي طالب وجمال صبري وآخرين .ينتمي حسين هادي الموسوي الملقب رياضيا بحسوني الملكي الى عائلة رياضية ـ سومرية عريقة ، فوالده هو لاعب منتخب الناصرية ونادي الجزائر في كرة السلة السيد هادي طالب الموسوي ،وعمه اللاعب الدولي وامين سر اتحاد كرة السلة علي طالب محمد ، وربما تلك العراقة والابداع في المجال السلوي هي من دفعت حسين ليجتهد وينمو برعما من شجرة عائلته وليصبح لاعبا مهما في منتخب العراق لكرة السلة ويعيش مع كل العراقيين فرحة الانجاز الاخير للمنتخب في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة المؤهلة للنهائيات الآسيوية. وفوزه على منتخبات قطر والامارات وعُمان وبجدارة واستحقاق ، التي شكلت نتائجها مفاجأة وفرحا في عموم محبي اللعبة من ابناء شعبنا وهم يشاهدون التطورات التكتيكية والمهارية والبدنية للاعبي منتخبنا . وربما هذا المنتخب بشبابه ولاعبيه المبدعين يمثل نقطة بدء حقيقية لخلق منتخب مميز يستطيع ان يرفع اسم العراق عاليا اينما يكون في المسابقات العربية والدولية.السومري حسين هادي طالب الموسوي والذي تربطني بعائلته رابطة ازلية من الاخوة والصداقة ، هو الغرس الجديد الذي ترفد به الناصرية منتخبنا الوطني ،فهو لاعب بطول مناسب ومهارات تكتيكية جيدة ولياقة عالية وقدرة جيدة على التهديف ، ومنذ طفولته كانت كرة السلة هي الهواية الاقرب اليه وربما كان ابيه وعمه هما الاقرب الى احلامه ليكونا مثله الاعلى ويتمنى ان يصبح مثلهما.صفقت الناصرية كلها وهي ترى ولدها ( حسوني الملكي ) يمثلها في هذه التصفيات خير تمثيل ويؤدي واجبه الوطني والرياضي اتجاه بلده العراق ومدينته الناصرية ويرفع كأس التصفيات بذات الفرح الذي سكن قلب والده وعمه وابناء مدينته.تفتخر الناصرية انها انجبت للعراق قامات سلوية رائعة ، وحسوني الملكي من بعض تلك المفاخر في مجال لعبة كرة السلة وهي ربما الثانية في شعبيتها بعد كرة القدم .التحية الى العراق وسلته المبدعة وهي تظهر لنا مواهبها الحقيقية ومتغيرات انجازاتها نحو الافضل بفضل الاعداد الجيد والرؤية التدريبية الجديدة . وتحية الى حسون الملكي وهو يفتخر ان فوزهم في تصفيات اسيا هو بقدر ما يكون فوزا للعراق .

فهو ايضا فوزا لمدينته الناصرية التي يفتخر انه ينتمي اليها.