هاتف‭ ‬قديم‭ ‬يعود‭ ‬متجددا‭ ‬بالحداثة‭ ‬لينافس‭ ‬العمالقة

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬«تي‭ ‬سي‭ ‬إل»‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬بلاك‭ ‬بيري‭ ‬KEY2‭ ‬Red‭ ‬Edition‭ ‬

الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬بإطار‭ ‬من‭ ‬الألومنيوم‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭ ‬وجانب‭ ‬خلفي‭ ‬باللون‭ ‬الأسود‭. ‬وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬الصينية‭ ‬أن‭ ‬التجهيزات‭ ‬التقنية‭ ‬للهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬بلاك‭ ‬بيري‭ ‬KEY2‭ ‬Red‭ ‬Edition‭ ‬الجديد‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬الإصدار‭ ‬المزود‭ ‬ببطاقتي‭ ‬SIM‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬بلاك‭ ‬بيري‭ ‬KEY2،‭ ‬والمتوفر‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬بالفعل،‭ ‬وتتمثل‭ ‬التحسينات‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والتطبيقات،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬هواتف‭ ‬أندرويد‭ ‬المزودة‭ ‬بتطبيقات‭ ‬بلاك‭ ‬بيري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التطبيقات‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬بلاك‭ ‬بيري‭ ‬موبايل‭ ‬من‭ ‬كندا‭.‬

وقامت‭ ‬شركة‭ ‬تي‭ ‬سي‭ ‬إل‭ ‬على‭ ‬الحافة‭ ‬السفلية‭ ‬من‭ ‬بلاك‭ ‬بيري‭ ‬Hubs+‭ ‬بدمج‭ ‬شريط‭ ‬الأنشطة‭ ‬مع‭ ‬وظيفة‭ ‬الوصول‭ ‬السريع‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬الوظائف،‭ ‬مثل‭ ‬وظيفة‭ ‬البحث‭ ‬والتصنيف‭ ‬وكذلك‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬رسالة‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬جديدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬برنامج‭ ‬الإنتاجية‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬تصميم‭ ‬تطبيق‭ ‬التقويم‭ ‬من‭ ‬بلاك‭ ‬بيري‭.‬

وتشتمل‭ ‬باقة‭ ‬التجهيزات‭ ‬التقنية‭ ‬على‭ ‬معالج‭ ‬Snapdragon‭ ‬660‭ ‬مع‭ ‬ذاكرة‭ ‬عشوائية‭ ‬سعة‭ ‬6‭ ‬غيغابايت‭ ‬وذاكرة‭ ‬داخلية‭ ‬سعة‭ ‬128‭ ‬غيغابايت،‭ ‬ويعتمد‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬تشغيل‭ ‬غوغل‭ ‬أندرويد‭ ‬8‭.‬1‭ ‬القديم‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الترقية‭ ‬إلى‭ ‬الإصدار‭ ‬9‭.‬0‭ ‬(Pie)‭.‬

ويبلغ‭ ‬سعر‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬بلاك‭ ‬بيري‭ ‬KEY2‭ ‬Red‭ ‬Edition‭ ‬الجديد‭ ‬779‭ ‬يورو‭.‬