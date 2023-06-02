نيويورك تغرق بفعل ثقل مبانيها

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تواجه‭ ‬نيويورك‭ ‬الملقّبة‭ ‬بـ‭”‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنام‭”‬،‭ ‬الغرق‭ ‬بمعدل‭ ‬ميليمتر‭ ‬إلى‭ ‬ميليمترين‭ ‬سنوياً‭ ‬بفعل‭ ‬ثقل‭ ‬ناطحات‭ ‬السحاب‭ ‬والمباني‭ ‬الشاهقة‭ ‬فيها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭.‬

وبات‭ ‬العلماء‭ ‬يدركون‭ ‬بشكل‭ ‬مؤكّد‭ ‬منذ‭ ‬الإعصار‭ ‬ساندي‭ ‬الذي‭ ‬سُجّل‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬أكتوبر‭ ‬2012،‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬العملاقة‭ ‬ذات‭ ‬السمات‭ ‬الجغرافية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ – ‬فجزيرة‭ ‬مانهاتن‭ ‬محاطة‭ ‬بالمحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬ونهر‭ ‬إيست‭ ‬ريفر‭ ‬ونهر‭ ‬هدسون‭- ‬معرضة‭ ‬للعواصف‭ ‬والفيضانات‭ ‬والامواج‭ ‬الساحلية‭ ‬المرتفعة،‭ ‬وهي‭ ‬ظواهر‭ ‬مناخية‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬

وفي‭ ‬مقال‭ ‬نُشر‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬إيرث‭ ‬فيوتشر‭” ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬حاول‭ ‬باحثون‭ ‬تقييم‭ ‬تأثير‭ ‬الكتلة‭ ‬التراكمية‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمدينة‭ ‬على‭ ‬انخسافها،‭ ‬وهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬ناتجة‭ ‬من‭ ‬تآكل‭ ‬التربة‭ ‬والأنشطة‭ ‬البشرية‭.‬

ووفق‭ ‬حسابات‭ ‬جيولوجيين،‭ ‬يبلغ‭ ‬وزن‭ ‬مباني‭ ‬نيويورك‭ ‬وأبراجها‭ ‬وناطحات‭ ‬السحاب‭ ‬فيها‭ ‬762‭ ‬مليون‭ ‬طن،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬ضغطاً‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

ويعادل‭ ‬هذا‭ ‬الحجم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬مرة‭ ‬حجم‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الضغط‭ ‬الهائل،‭ ‬تغرق‭ ‬العاصمة‭ ‬الثقافية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والتي‭ ‬يقطنها‭ ‬8،5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص،‭ ‬بمعدل‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬ميليمتر‭ ‬في‭ ‬السنة‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحياء‭ ‬التي‭ ‬شُيّدت‭ ‬فيها‭ ‬مبان‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬أكثر‭ ‬ليونة‭ ‬أو‭ ‬اصطناعية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬4،5‭ ‬ميليمترات‭ ‬سنوياً‭.‬

وأكّد‭ ‬معد‭ ‬الدراسة‭ ‬الرئيسي‭ ‬توم‭ ‬بارسن‭ ‬أنّ‭ ‬بناء‭ ‬عدد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الأبراج‭ ‬الخرسانية‭ ‬أو‭ ‬الزجاجية‭ ‬أو‭ ‬الفولاذية‭ ‬لن‭ ‬يغيّر‭ ‬الواقع‭ ‬القائم‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قال‭ ‬بارسن،‭ ‬وهو‭ ‬عالم‭ ‬جيوفيزيائي‭ ‬أميركي،‭ ‬إنّ‭ “‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لانخساف‭ ‬نيويورك‭ ‬والساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬مرتبط‭ ‬ببنية‭ ‬القشرة‭ ‬الأرضية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬إيقافه‭”.‬

ويُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬الانخساف‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬تأثير‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬المياه‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬وذوبان‭ ‬الأنهر‭ ‬الجليدية‭.‬

وتشير‭ ‬منظمة‭ “‬سي‭ ‬رايز‭ ‬ليفيل‭ ‬دوت‭ ‬كوم‭” ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬زاد‭ ‬23‭ ‬سنتمتراً‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬1950،‭ ‬فيما‭ ‬تتوقع‭ ‬البلدية‭ ‬أنّه‭ ‬سيرتفع‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬75‭ ‬سنتمتراً‭ ‬أخرى‭ ‬بحلول‭ ‬سنة‭ ‬2050‭ ‬والوصول‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬1،8‭ ‬متر‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬2100،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬العواصف‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المعطيات،‭ ‬بات‭ ‬تحصين‭ ‬836‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬نيويورك‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬سلطاتها‭.‬

وأُطلقت‭ ‬خطة‭ ‬ضخمة‭ ‬حملت‭ ‬تسمية‭ “‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭” ‬بقيمة‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬المياه‭ ‬فيها‭.‬

وتبني‭ ‬سلطات‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬مانهاتن‭ ‬بين‭ ‬إيست‭ ‬ريفر‭ ‬وأحد‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة،‭ ‬جداراً‭ ‬وسدوداً‭ ‬فيما‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬أربع‭ ‬كيلومترات‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬مستوى‭ ‬المياه‭ ‬بسبب‭ ‬الإعصار‭ ‬ساندي‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬2،7‭ ‬متراً‭.‬