نيكول‭ ‬سابا‭ ‬تستعرض‭ ‬بفستان‭ ‬ثمنه‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

استعرضت‭ ‬الممثلة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نيكول‭ ‬سابا‭ ‬بفستان‭ ‬زفاف‭ ‬باهظ‭ ‬الثمن‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الديفيليه‭ ‬العاشر‭ ‬لمصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬العالمي‭ ‬هاني‭ ‬البحيري‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬أحدث‭ ‬السواريهات‭ ‬وفساتين‭ ‬الزفاف‭ ‬الشتاء‭ ‬وخريف‭ ‬‮٢٠١٩‬،‭ ‬والتي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬تقديمها‭ ‬مؤخرا‭ ‬بأسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬الأورينتال‭ ‬بباريس‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬القطع‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬عن‭ ‬صيف‭ ‬وربيع‭ ‬نفس‭ ‬العام‭.‬

و‭ ‬أطلت‭ ‬نيكول‭ ‬بفستان‭ ‬زفاف‭ ‬ثمنه‭ ‬10‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬‮٢٠٠‬‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬مصري،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬مرصع‭ ‬بالمجوهرات،‭ ‬وبمجرد‭ ‬ظهورها‭ ‬حصدت‭ ‬عاصفة‭ ‬من‭ ‬التصفيق‭ ‬وصيحات‭ ‬إعجاب‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الفن‭ ‬والإعلام‭ ‬ومشاهير‭ ‬المجتمع‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الحضور‭ ‬د‭. ‬غادة‭ ‬والي‭ ‬وزيرة‭ ‬التضامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومن‭ ‬نجوم‭ ‬الفن‭ ‬والإعلام‭ ‬الهام‭ ‬شاهين،‭ ‬ليلي‭ ‬علوي،‭ ‬نادية‭ ‬الجندي،‭ ‬رجاء‭ ‬الجداوي،‭ ‬شيرين،‭ ‬فيفي‭ ‬عبده،‭ ‬منى‭ ‬عبد‭ ‬الغني،‭ ‬سهير‭ ‬جودة،‭ ‬الكاتبة‭ ‬الصحفية‭ ‬الكببرة‭ ‬منى‭ ‬رجب‭ ‬،‭ ‬والاعلامية‭ ‬لميس‭ ‬الحديدي‭ ‬،‭ ‬الكاتب‭ ‬الكبير‭ ‬مفيد‭ ‬فوزي‭ ‬وابنته‭ ‬الكاتبة‭ ‬حنان‭ ‬مفيد‭ ‬فوزي‭ ‬،‭ ‬منة‭ ‬فضالي،‭ ‬نهال‭ ‬عنبر‭ ‬،‭ ‬ساموزين‭ ‬وحرمه‭ ‬دينا‭ ‬صلاح‭ ‬،‭ ‬ليلي‭ ‬شتا‭ ‬،‭ ‬نادية‭ ‬مصطفي‭ ‬،‭ ‬وصفية‭ ‬العمري‭ ‬،‭ ‬ناهد‭ ‬فريد‭ ‬شوقي،‭ ‬هاني‭ ‬رمزي‭ ‬وحرمه،‭ ‬دعاء‭ ‬فاروق‭ ‬ودينا‭ ‬فاروق،‭ ‬ولبلبة‭ ‬،‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬وحرمه،‭ ‬وفاء‭ ‬عامر‭ ‬،‭ ‬أمل‭ ‬رزق،‭ ‬اوري‭ ‬جودة‭.‬