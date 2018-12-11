نيكول‭ ‬سابا‭ ‬تستعرض‭ ‬بفستان‭ ‬ثمنه‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار

القاهرة - الزمان
استعرضت الممثلة اللبنانية نيكول سابا بفستان زفاف باهظ الثمن في ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ، الذي ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف الشتاء وخريف ٢٠١٩، والتي سبق له تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الأورينتال بباريس بالإضافة الى بعض القطع التي يقدمها للمرة الاولى عن صيف وربيع نفس العام.
و أطلت نيكول بفستان زفاف ثمنه 10 مليون دولار ، أو ما يعادل ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث أنه مرصع بالمجوهرات، وبمجرد ظهورها حصدت عاصفة من التصفيق وصيحات إعجاب الحضور من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع.
وكان في مقدمة الحضور د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومن نجوم الفن والإعلام الهام شاهين، ليلي علوي، نادية الجندي، رجاء الجداوي، شيرين، فيفي عبده، منى عبد الغني، سهير جودة، الكاتبة الصحفية الكببرة منى رجب ، والاعلامية لميس الحديدي ، الكاتب الكبير مفيد فوزي وابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي ، منة فضالي، نهال عنبر ، ساموزين وحرمه دينا صلاح ، ليلي شتا ، نادية مصطفي ، وصفية العمري ، ناهد فريد شوقي، هاني رمزي وحرمه، دعاء فاروق ودينا فاروق، ولبلبة ، محمد رمضان وحرمه، وفاء عامر ، أمل رزق، اوري جودة.