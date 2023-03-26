نيكسون في الصين.. عمل أوبرالي أمريكي على أوبرا باريس

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رغم‭ ‬قصتها‭ ‬المتمحورة‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬فصول‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬قبل‭ ‬نصف‭ ‬قرن،‭ ‬يعبر‭ ‬عمل‭ “‬نيكسون‭ ‬إن‭ ‬تشاينا‭” (‬نيكسون‭ ‬في‭ ‬الصين‭) ‬الأوبرالي‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬السبت،‭ ‬بصورة‭ ‬لافتة‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوترات‭ ‬المتزايدة‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وبكين‭. ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬ابتُكر‭ ‬سنة‭ ‬1987،‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬تاريخية‭ ‬أجراها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬إلى‭ ‬الصين،‭ ‬أثار‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬بداياته،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬كلاسيكيات‭ ‬الأوبرا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وبعد‭ ‬ستة‭ ‬وثلاثين‭ ‬عاماً،‭ ‬يُعرض‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬دور‭ ‬أوبرا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬وتقول‭ ‬رينيه‭ ‬فليمينغ،‭ ‬إحدى‭ ‬أشهر‭ ‬السوبرانو‭ ‬الأميركيات،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬يؤخذ‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬في‭ ‬أيامنا‭ ‬هذه‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬نسمع‭ ‬بالصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نشرات‭ ‬الأخبار‭ ‬يومياً،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬إلى‭ ‬هشاشة‭ ‬السلام‭ ‬العالمي‭”.‬

وتؤدي‭ ‬النجمة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬دور‭ ‬بات‭ ‬نيكسون،‭ ‬زوجة‭ ‬الرئيس،‭ ‬مرتدية‭ ‬على‭ ‬الخشبة‭ ‬معطفاً‭ ‬أحمر‭ ‬شبيهاً‭ ‬بالرداء‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬ارتده‭ ‬السيدة‭ ‬الأولى‭ ‬حينها‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭. ‬وإلى‭ ‬جانبها،‭ ‬يؤدي‭ ‬مواطنها،‭ ‬الباريتون‭ ‬توماس‭ ‬هامبسون،‭ ‬بصورة‭ ‬مقنعة‭ ‬للغاية‭ ‬شخصية‭ ‬ريتشارد‭ ‬نيكسون‭. ‬وقبل‭ ‬العرض‭ ‬العام،‭ ‬خلال‭ ‬التمرينات‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬تزامنت‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬إلى‭ ‬موسكو،‭ ‬تقاطعت‭ ‬هذه‭ ‬الأوبرا‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬نصها‭ ‬أليس‭ ‬غودمان،‭ ‬بصورة‭ ‬لافتة‭ ‬مع‭ ‬الأحداث‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬غناه‭ ‬مؤدي‭ ‬شخصية‭ ‬تشو‭ ‬إنلاي‭ (‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬ماو‭ ‬تسي‭ ‬تونغ‭)‬،‭ ‬متوجها‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬نيكسون‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬الأخير‭ ‬للسلام،‭ “‬يدكم‭ ‬الممدودة،‭ ‬والإشارات‭ ‬التي‭ ‬تبعث‭ ‬بها‭ ‬روسيا‭ ‬لنا،‭ ‬هذا‭ ‬كله‭ ‬يبدو‭ ‬مبهماً‭”‬‭. ‬ويؤكد‭ ‬الباريتون‭ ‬تشاومينغ‭ ‬شانغ‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬شخصية‭ ‬تشو‭ ‬إنلاي،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ “‬هذه‭ ‬الأوبرا‭ ‬تذكّر‭ ‬بالحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الضبابية‭”.‬

واستلهمت‭ ‬المخرجة‭ ‬المسرحية‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬فالنتينا‭ ‬كاراسكو‭ ‬مما‭ ‬عُرف‭ ‬بدبلوماسية‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬أي‭ ‬تبادل‭ ‬اللاعبين‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬سبعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬محوّلة‭ ‬فناني‭ ‬جوقة‭ ‬الأوبرا‭ ‬إلى‭ ‬لاعبي‭ ‬بينغ‭ ‬بونغ‭ ‬يتقاذفون‭ ‬الكرات‭ ‬من‭ ‬جانبي‭ ‬المسرح‭.‬

وتوضح‭ ‬كاراسكو‭ “‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يستحضر‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬مع‭ ‬عالم‭ ‬ثنائي‭ ‬القطب،‭ ‬وشِباك‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬وتقاذف‭ ‬المسؤوليات‭ ‬بين‭ ‬المعسكرين‭”.‬

وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬إخراج‭ ‬مسرحي‭ ‬للعمل‭ ‬بتوقيع‭ ‬بيتر‭ ‬سيلارز،‭ “‬سمحت‭ ‬لنفسي‭ ‬بتقديم‭ ‬إخراج‭ ‬مسرحي‭ ‬أقل‭ ‬التصاقاً‭ ‬بالنص‭ ‬الأصلي‭ ‬وأكثر‭ ‬رمزية‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬كاراسكو‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الرموز‭ ‬الأخرى‭: ‬النسر‭ ‬الأميركي‭ ‬والتنين‭ ‬الصيني،‭ ‬والكتاب‭ ‬الأحمر،‭ ‬وبزات‭ ‬الحرس‭ ‬الحمر،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مشاهد‭ ‬القمع‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬الكاتب‭ ‬وضرب‭ ‬المعتقلين‭.‬

وعلى‭ ‬شاشة‭ ‬كبيرة،‭ ‬تظهر‭ ‬صور‭ ‬عدة‭ ‬عن‭ ‬الزيارة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وثائقي‭ ‬قصير‭ ‬عن‭ ‬قمع‭ ‬الموسيقيين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يؤدون‭ ‬الموسيقى‭ ‬الغربية‭ ‬إبان‭ ‬الثورة‭ ‬الثقافية‭.‬

لكن‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬الإخراج‭ ‬المسرحي،‭ ‬ما‭ ‬رأي‭ ‬المؤلف‭ ‬الموسيقي‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬عمله‭ ‬بهذه‭ ‬النسخة؟

ويقول‭ ‬جون‭ ‬آدامز‭ ‬البالغ‭ ‬76‭ ‬عاماً،‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬أجرته‭ ‬معه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬باريس،‭ ‬مازحاً‭ “‬لقد‭ ‬ابتكرتُ‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الأوبرالي‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬جداً،‭ ‬لدرجة‭ ‬أنّه‭ ‬يُخيّل‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬شخصاً‭ ‬آخر‭ ‬كتبه‭”.‬

ويذكّر‭ ‬آدامز‭ ‬بالبدايات‭ “‬الجدلية‭ ‬للغاية‭” ‬لهذا‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الأوبرالية‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬تتطرق‭ ‬إلى‭ ‬مواضيع‭ ‬سياسية‭ ‬معاصرة‭. ‬ويقول‭ “‬لطالما‭ ‬تمحورت‭ ‬أعمال‭ ‬الأوبرا‭ ‬حول‭ ‬الأساطير‭ ‬اليونانية‭ ‬والآلهة‭ ‬الاسكندينافية‭ ‬أو‭ ‬الميلودراما‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أعمال‭ ‬بوتشيني‭”. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬أذواق‭ ‬الجمهور‭ “‬تتبدل‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭” ‬وهم‭ “‬يحبون‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭”.‬

ويقر‭ ‬آدامز‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ “‬سلطة‭” ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬النسخ‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬لكنه‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المغنون‭ ‬الذين‭ ‬يؤدون‭ ‬أدوار‭ ‬صينيين،‭ ‬من‭ ‬المتحدرين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬آسيوية‭ (‬من‭ ‬بينهم‭ ‬جون‭ ‬ماثيو‭ ‬بدور‭ ‬ماو،‭ ‬وكايثلين‭ ‬كيم‭ ‬بدور‭ ‬زوجة‭ ‬ماو‭).‬

وشهد‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬جدلاً‭ ‬بسبب‭ ‬اتهام‭ ‬عمل‭ ‬اسكتلندي‭ ‬بممارسة‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بالـ‭”‬ييلو‭ ‬فيس‭” (‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬ملامح‭ ‬ممثلين‭ ‬غير‭ ‬آسيويين‭ ‬لجعلهم‭ ‬يشبهون‭ ‬الآسيويين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭).‬