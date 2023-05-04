نيجيرفان بارزاني من بغداد :كردستان لن يدعم أي دولة ضد إيران وأسباب فنية لا سياسية وراء تأخر تصدير نفط الاقليم

” الزمان”

قال رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، إنه لن يقوم بدعم أي دولة ضد إيران سواء إذا كانت إسرائيل او غيرها.

وقال بارزاني خلال جلسة خاصة بمنتدى العراق التأسيسي : من أجل الاستقرار والازدهار، إن “إيران جارة للعراق ومن بينها كردستان، وهي في كثير من المحطات ساعدت كردستان، ولن ننسى ذلك أبداً، وإقليم كردستان في إطار السياسة العراقية استمر في العلاقة الجيدة مع ايران”.

وأشار إلى أن “حجم التبادل مع إيران باستثناء الطاقة أكثر من عشرة مليارات دولار، وأكثر من 60% من هذا الرقم عن طريق كردستان”.

وتابع بارزاني وهو احد نائبي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني: بأي شكل من الاشكال لا نساعد أي دولة ضد إيران لا إسرائيل ولا غيرها، وسياسة بغداد هي عدم تكوين علاقات مع إسرائيل ونحن ملتزمون بهذه السياسة”.

وأكد بارزاني، عدم وجود أي قرار سياسي من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد أو الأطراف السياسية لمنع استئناف تصدير نفط الإقليم، مبيناً أن إجراءات فنية تأخر عودة التصدير.

وقال بارزاني “ليس هناك أي قرار سياسي في بغداد حول عدم استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، قد أكد ليّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنه يعمل على عودة التصدير وأن العراق خسر إيرادات 450 ألف برميل نفط يومياً، لذلك ليس هناك مانع سياسي بل هي مجرد إجراءات فنية ليعود الإقليم إلى ضخ النفط نحو تركيا”.

وأضاف بارزاني “حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية الاتحادية لديها موظفين ومتقاعدين والتزامات مالية متعددة وأي إيرادات مالية إضافية نحن نحتاجها، ولذلك نعمل بجد لاستئناف تصدير النفط”.

و رأى وجوب الجلوس على طاولة الحوار ومحاولة حل المشاكل في العراق، مبيناً أن”رؤيتنا واضحة وهي أن بغداد عمقنا الاستراتيجي”.

وأعرب رئيس إقليم كوردستان عن تمنياته بأن “يمرر قانون الموازنة في البرلمان وتقاسم العائدات ليؤدي إلى الاستقرار السياسي في البلد”.

وشدد على أن “الحكومة العراقية متضررة من عدم تصدير إقليم كوردستان النفط”، مردفاً أن إقليم كودستان لم يصدر النفط منذ أكثر من شهر.

وأكد أن أمن الجارتين، إيران وتركيا، مهم بالنسبة لإقليم كوردستان، مؤكداً وجوب معالجة الأسباب التي تؤدي الى قصف تركيا وإيران لإقليم كوردستان.