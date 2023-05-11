رئيس اقليم كردستان يشيد بدعوة مسعود بارزاني إلى اجتماع عاجل للأحزاب الكردية

أربيل – الزمان: أشاد رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الخميس، بدعوة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى عقد اجتماع لكل الأحزاب في اقليم كردستان معتبرا انها “بداية جيدة لحل جميع المشاكل من خلال الحوار”.

وقال نيجيرفان بارزاني الخميس، اثناء حفل افتتاح النصب التذكاري للزعيم الكردي الراحل، مصطفى بارزاني في منطقة برزان ، إن “دعوة مسعود بارزاني هي رسالة سلام، وستكون بداية جيدة لحل جميع المشاكل على طاولة المفاوضات من خلال الحوار”.

وأضاف: “من المهم أن تجتمع الأطراف في أقرب وقت ممكن”.

وأكد نيجيرفان انه “قد مارس صلاحياته القانونية من خلال تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم”.

وأضاف “نحن ننتظر تنفيذ تلك الخطوات بعد تلبية الاطراف السياسية الكردستانية للدعوة التي وجهها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني للجلوس على طاولة حوار خلال الأيام المقبلة لتجاوز الخلافات بهدف المضي في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

واوضح رئيس الاقليم، ان “الحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني مشتركان معا في هذا الائتلاف، ومن المؤكد أننا نحن القوى السياسية الكردستانية نكون سوية سنتمكن أكثر من تحقيق حقوق شعب كوردستان”.

ووصف بارزاني التنسيق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين وباقي القوى السياسية المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة بأنه “جيد”.

وبشأن الانتخابات البرلمانية الكردستانية، قال نيجيرفان أنه “ينبغي إعادة هيكلة اللجنة وغيرها وإعادة صياغتها، ونحن الآن ننتظر هذه الخطوات ونأمل أن تتخذ هذه الخطوات بعد أن تجلس جميع الأطراف معا؛ وان يتم حلها و إجراء الانتخابات في الوقت الذي أنشأناه”.