نوع نادر من الطيور يعاود الظهور بعد انقراضه

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عاود‭ ‬طائر‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬دَسكي‭ ‬تيتراكا‭” ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬مدغشقر‭ ‬فقط،‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الافريقية‭ ‬بعد‭ ‬انقراضه‭ ‬لـ24‭ ‬عاماً‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬ارتياح‭ ‬الأوساط‭ ‬العلمية‭ ‬المعنية‭.‬

ورُصد‭ ‬طائران‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يتميّز‭ ‬بحلق‭ ‬أصفر،‭ ‬خلال‭ ‬مهمة‭ ‬كان‭ ‬يجريها‭ ‬علماء‭ ‬طيور‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الغابات‭ ‬النائية‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مدغشقر‭ ‬خلال‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭.‬

واستغرق‭ ‬الفريق‭ ‬40‭ ‬‮ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬ونصف‭ ‬يوم‭ ‬مشياً،‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬أعضاؤه‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬شوهد‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬النادر‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عام‭ ‬1999‭.‬

واكتشف‭ ‬المتخصصون‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬غابةً‭ ‬وضعها‭ ‬سيىء‭ ‬بعدما‭ ‬حُوّلت‭ ‬مساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬مزارع‭ ‬لإنتاج‭ ‬نبتة‭ ‬الفانيليا،‭ ‬مع‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬أحد‭ ‬المواقع‭ ‬المحمية‭. ‬وبعد‭ ‬أيام‭ ‬عدة،‭ ‬رُصد‭ ‬الطائر‭ ‬وهو‭ ‬يتنقّل‭ ‬بين‭ ‬الشجيرات‭ ‬قرب‭ ‬نهر‭ ‬صخري،‭ ‬والتقط‭ ‬الفريق‭ ‬صورة‭ ‬له‭.‬

وقال‭ ‬جون‭ ‬ميترماير،‭ ‬وهو‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬الطيور‭ ‬المنقرضة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ “‬أميركن‭ ‬بيرد‭ ‬كونسرفنسي‭” ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬وأحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق،‭ “‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬طائر‭ ‬الـ‭+‬دَسكي‭ ‬تيتراكا‭+ ‬يفضّل‭ ‬المناطق‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الأنهار،‭ ‬فذلك‭ ‬قد‭ ‬يشكّل‭ ‬تفسيراً‭ ‬لسبب‭ ‬اختفائه‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭”.‬

وتابع‭ ‬ان‭ “‬مراقبة‭ ‬الطيور‭ ‬في‭ ‬الغابات‭ ‬المطيرة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬أصواتها،‭ ‬فنميل‭ ‬تالياً‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬قضاء‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬بجانب‭ ‬الأنهر‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬منها‭ ‬ضجيج‭”.‬

وتمكّن‭ ‬فريق‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬طير‭ “‬دَسكي‭ ‬تيتراكا‭” ‬ثانٍ‭ ‬كان‭ ‬يحلّق‭ ‬معظم‭ ‬الوقت‭ ‬بجانب‭ ‬نباتات‭ ‬كثيفة‭ ‬قرب‭ ‬أحد‭ ‬الأنهر،‭ ‬يُحتمل‭ ‬أنه‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬حشرات‭ ‬وفرائس‭ ‬أخرى‭.‬

وقالت‭ ‬ليلي‭-‬أريسون‭ ‬رينيه‭ ‬دي‭ ‬رولان،‭ ‬وهي‭ ‬مديرة‭ ‬برنامج‭ ‬مدغشقر‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ “‬ذي‭ ‬بيريغرن‭ ‬فاند‭”‬،‭ “‬بما‭ ‬أننا‭ ‬عثرنا‭ ‬على‭ +‬دَسكي‭ ‬تيتراكا‭+ ‬وفهمنا‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬الموائل‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬الطيور،‭ ‬بتنا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬طيور‭ +‬دَسكي‭ ‬تيتراكا‭+ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مدغشقرية‭ ‬أخرى‭”.‬

وتُعد‭ ‬طيور‭ ‬الـ‭”‬دَسكي‭ ‬تيتراكا‭” ‬أحد‭ ‬الأنواع‭ ‬العشرة‭ ‬المنقرضة‭ ‬التي‭ ‬يبحث‭ ‬عنها‭ ‬المتخصصون‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭. ‬وتتولى‭ ‬إدارة‭ ‬هذه‭ ‬اللائحة‭ ‬كل‭ ‬من‭ “‬ري‭: ‬وايلد‭” ‬و‭”‬أميركن‭ ‬بيرد‭ ‬كونسرفنسي‭” ‬و‭”‬بيرد‭ ‬لايف‭ ‬انترناشونال‭”‬،‭ ‬وهذه‭ ‬الجهات‭ ‬الثلاث‭ ‬هي‭ ‬شريكة‭ ‬في‭ ‬المهمّة‭.‬

ونصف‭ ‬الطيور‭ ‬في‭ ‬مدغشقر،‭ ‬أي‭ ‬نحو‭ ‬115‭ ‬نوعاً،‭ ‬لا‭ ‬تعيش‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

وأُدرج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الطيور‭ ‬ضمن‭ ‬الحيوانات‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬الحمراء‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لحفظ‭ ‬‮ ‬الطبيعة‭.‬

واما‭ ‬طيور‭ ‬الـ‭”‬دَسكي‭ ‬تيتراكا‭”‬،‭ ‬فلم‭ ‬تُدرج‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬البيانات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭.‬

وتتمثل‭ ‬أبرز‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬في‭ ‬مدغشقر،‭ ‬بتدمير‭ ‬الغابات‭ ‬وتدهور‭ ‬موائل‭ ‬الحيوانات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انتشار‭ ‬الأنواع‭ ‬الغازية‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭ ‬والصيد‭ ‬الجائر‭.‬

وتفيد‭ ‬أبحاث‭ ‬سابقة‭ ‬بأن‭ ‬نحو‭ ‬40‭% ‬من‭ ‬الغطاء‭ ‬الحرجي‭ ‬الأساسي‭ ‬للجزيرة‭ ‬قد‭ ‬تآكل‭ ‬بين‭ ‬خمسينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬والعقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭.‬