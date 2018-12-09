نوع‭ ‬من‭ ‬الجبن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬انقاص‭ ‬الوزن

خلايا‭ ‬الجلد‭ ‬تتجدد‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬والسهر‭ ‬عدوها

برلين‭ – ‬الزمان

أفادت‭ ‬مجلة‭ ‬“فرويندين”‭ ‬الألمانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الجبن‭ ‬القريش‭ ‬كوجبة‭ ‬خفيفة‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬عملية‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬ليلاً‭. ‬وأوضحت‭ ‬المجلة‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬دراسة‭ ‬للمجلة‭ ‬البريطانية‭ ‬للتغذية،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التغذية‭ ‬الصحيحة،‭ ‬لاسيما‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬خفيفة‭ ‬من‭ ‬الجبن‭ ‬القريش‭ ‬قبل‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭ ‬بنصف‭ ‬الساعة‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تنشيط‭ ‬عملية‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬أثناء‭ ‬النوم،‭ ‬وهو‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬فقدان‭ ‬الوزن‭.‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬30‭ ‬غراماً‭ ‬من‭ ‬الجبن‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الأيض‭ ‬واستعادة‭ ‬بناء‭ ‬العضلات‭ ‬بما‭ ‬تحتويه‭ ‬من‭ ‬بروتين‭ ‬الجبنين‭ ‬أو‭ ‬الكازين‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬والجبن‭. ‬ويتم‭ ‬هضم‭ ‬الكازين‭ ‬ببطء،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يمد‭ ‬الكتلة‭ ‬العضلية‭ ‬ببروتين‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭ ‬لعدة‭ ‬ساعات،‭ ‬ولكي‭ ‬يحصل‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬سيتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬والدهون‭ ‬الموجودة‭ ‬بالجسم‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬بروتين‭ ‬الجسم‭ ‬نفسه‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬أشارت‭ ‬مجلة‭ ‬“إيلي”‭ ‬الألمانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬البسيطة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تُحدث‭ ‬فرقاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للشيخوخة‭ ‬البشرة،‭ ‬مثل‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬واستعمال‭ ‬منتجات‭ ‬العناية‭ ‬بالبشرة‭ ‬بانتظام‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬واقيات‭ ‬الشمس‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭.‬

ونصحت‭ ‬المجلة‭ ‬الألمانية‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬ليلا،‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬الجسم‭ ‬يسترخي‭ ‬ويجدد‭ ‬الخلايا‭ ‬أثناء‭ ‬الليل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬هرمون‭ ‬الميلاتونين،‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إبطاء‭ ‬عملية‭ ‬الشيخوخة،‭ ‬ولذلك‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المرء‭ ‬أن‭ ‬ينام‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ليلاً‭.‬

وتعمل‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬عملية‭ ‬الأيض‭ ‬وتجدد‭ ‬الخلايا‭ ‬وتعيد‭ ‬نشاطها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الأكسجين‭ ‬والمغذيات‭ ‬إلى‭ ‬الشعيرات‭ ‬الدموية‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل،‭ ‬لكي‭ ‬تبدو‭ ‬البشرة‭ ‬أكثر‭ ‬نضارة‭ ‬ونعومة،‭ ‬ولا‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬صالات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬الجري‭ ‬ثلاث‭ ‬أو‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬أسبوعياً‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭.‬