نوع‭ ‬من‭ ‬الجبن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬انقاص‭ ‬الوزن

خلايا الجلد تتجدد خلال الليل والسهر عدوها
برلين – الزمان
أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية إلى أن تناول الجبن القريش كوجبة خفيفة قبل النوم يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ليلاً. وأوضحت المجلة الألمانية أن دراسة للمجلة البريطانية للتغذية، أشارت إلى أن التغذية الصحيحة، لاسيما تناول وجبة خفيفة من الجبن القريش قبل الذهاب إلى النوم بنصف الساعة تساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي أثناء النوم، وهو المسؤول عن فقدان الوزن.
ووجد الباحثون أن 30 غراماً من الجبن كان له تأثير إيجابي على عملية الأيض واستعادة بناء العضلات بما تحتويه من بروتين الجبنين أو الكازين الموجود في منتجات الألبان والجبن. ويتم هضم الكازين ببطء، كما أنه يمد الكتلة العضلية ببروتين عالي الجودة لعدة ساعات، ولكي يحصل الجسم على الطاقة سيتم الاعتماد في الليل على الكربوهيدرات والدهون الموجودة بالجسم بدلاً من بروتين الجسم نفسه. من ناحية اخرى ، أشارت مجلة “إيلي” الألمانية إلى أن هناك بعض الأمور البسيطة التي يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً في التصدي للشيخوخة البشرة، مثل اتباع نظام غذائي صحي واستعمال منتجات العناية بالبشرة بانتظام مع الحرص على استخدام واقيات الشمس حتى في فصل الشتاء.
ونصحت المجلة الألمانية بالحصول على قسط كافٍ من النوم ليلا، نظراً لأن الجسم يسترخي ويجدد الخلايا أثناء الليل، بالإضافة إلى إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يعمل على إبطاء عملية الشيخوخة، ولذلك يتعين على المرء أن ينام لمدة 6 ساعات على الأقل ليلاً.
وتعمل الرياضة على تحفيز عملية الأيض وتجدد الخلايا وتعيد نشاطها، وهو ما يعمل على نقل الأكسجين والمغذيات إلى الشعيرات الدموية بصورة أفضل، لكي تبدو البشرة أكثر نضارة ونعومة، ولا يتطلب الأمر الذهاب إلى صالات اللياقة البدنية، ولكن يمكن الجري ثلاث أو أربع مرات أسبوعياً لمدة 20 دقيقة.