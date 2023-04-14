نوع‭ ‬حميد‭ ‬من‭ ‬تقسيم‭ ‬العراق

فاتح عبدالسلام

يسود‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مصطلح‭ ‬‮«‬قاطع‭ ‬ومنطقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬عديدة،‭ ‬اذ‭ ‬يجري‭ ‬دائماً‭ ‬اسناد‭ ‬المناطق‭ ‬بحسب‭ ‬تقسيمات‭ ‬جغرافية‭ ‬الى‭ ‬قيادات‭ ‬قواطع‭ ‬أو‭ ‬عمليات‭ ‬للجيش‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وأضيف‭ ‬إليهم‭ ‬الحشد‭. ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬يبدو‭ ‬انها‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولا‭ ‬نهاية‭ ‬قريبة‭ ‬لها،‭ ‬ومادامت‭ ‬القوات‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬الى‭ ‬ثكناتها‭ ‬أو‭ ‬نطاق‭ ‬الفعاليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الدورية‭ ‬العادية‭ ‬فأنّ‭ ‬توصيف‭ ‬البلد‭ ‬يكون‭ ‬تحت‭ ‬ظرف‭ ‬الطوارئ،‭ ‬اذ‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬بلد‭ ‬يماثل‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬التصنيفات‭ ‬ونشر‭ ‬القوات‭ ‬الا‭ ‬تلك‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭.‬

متى‭ ‬ننتقل‭ ‬الى‭ ‬تقسيم‭ ‬مساحات‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬نطاقات‭ ‬جغرافية‭ ‬وإنتاجية‭ ‬ومواردية‭ ‬بحسب‭ ‬تصنيف‭ ‬اقتصادي‭. ‬وهذه‭ ‬التجربة‭ ‬شرعت‭ ‬بها‭ ‬السعودية‭ ‬امس‭ ‬بإعلان‭ ‬تقسيم‭ ‬المملكة‭ ‬الى‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬اقتصادية‭ ‬عملاقة،‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحاتها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ستين‭ ‬وحتى‭ ‬عشرين‭ ‬كيلو‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً‭ ‬تستند‭ ‬الى‭ ‬تعريف‭ ‬أعلنوه‭ ‬للمنطقة‭ ‬وفاعليتها،‭ ‬قالوا‭ ‬فيه‭:‬

‮«‬تُعرف‭ ‬المنطقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخاصة‭ (‬SEZ‭) ‬بأنها‭ ‬منطقة‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬حدودها‭ ‬جغرافياً،‭ ‬وتحظى‭ ‬بمعاملة‭ ‬وميزات‭ ‬تنافسية‭ ‬أو‭ ‬تشريعية‭ ‬خاصة،‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأساسي‭ ‬للأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬داخلها،‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬والالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬النافذة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وتُعد‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬مراكز‭ ‬تنموية‭ ‬فاعلة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬عوامل‭ ‬الإنتاج‭ (‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭: ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬والعمالة،‭ ‬والتقنيات‭ ‬المتطورة‭)‬،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المناطق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخاصة‭ ‬كمناطق‭ ‬عالمية،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬تحولات‭ ‬اقتصادية‭ ‬اجتماعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭.‬

‭ ‬يمكننا‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬إعادة‭ ‬تصنيف‭ ‬إنتاجية‭ ‬البلد‭ ‬بحسب‭ ‬المدن‭ ‬الصناعية‭ ‬ذات‭ ‬الارتباط‭ ‬الجغرافي‭ ‬ببيئة‭ ‬محددة‭ ‬تغذيها‭ ‬بالموارد‭ ‬القريبة،‭ ‬وتغري‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ان‭ ‬تستوطن‭ ‬فيها،‭ ‬بشروط‭ ‬عراقية‭ ‬توفر‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للعاطلين‭ ‬والكفاءات‭ ‬أيضاً‭.‬

هل‭ ‬نسمع‭ ‬قريباً‭ ‬عن‭ ‬تعيين‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬المنطقة‭ ‬الصناعية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الحلة‭ ‬وقائد‭ ‬المنطقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬والثالثة‭ ‬في‭ ‬العمارة‭ ‬وهكذا‭. ‬

تجارب‭ ‬البلد‭ ‬السابقة‭ ‬فاشلة‭ ‬لأنها‭ ‬ربطت‭ ‬كل‭ ‬الفعاليات‭ ‬بحقائب‭ ‬وزارية،‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬مرتهنة‭ ‬بمرجعيات‭ ‬سياسية‭ ‬‮«‬واسعة‭ ‬الذمة‭ ‬وقصيرة‭ ‬النظر‮»‬‭.‬

لم‭ ‬تفكر‭ ‬اية‭ ‬جهة،‭ ‬من‭ ‬واضعي‭ ‬الدستور‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الحُكّام‭ ‬أو‭ ‬الأحزاب،‭ ‬بتحويل‭ ‬مفهوم‭ ‬الفيدرالية‭ ‬التي‭ ‬نصّ‭ ‬عليها‭ ‬الدستور‭ ‬الى‭ ‬واقع‭ ‬نهضة‭ ‬اقتصادية‭ ‬عبر‭ ‬فيدراليات‭ ‬صناعية‭ ‬وزراعية‭ ‬إنتاجية‭ ‬ترتقي‭ ‬بالعراق‭ ‬بمساعدة‭ ‬من‭ ‬ثروة‭ ‬النفط‭ ‬ذات‭ ‬السيولة‭ ‬المالية‭ ‬الى‭ ‬مرتبة‭ ‬الدول‭ ‬الإنتاجية‭ ‬كتركيا‭ ‬مثلاً‭. ‬لم‭ ‬نسمع‭ ‬عن‭ ‬الفيدرالية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬سوى‭ ‬مقولات‭ ‬السياسيين‭ ‬العقيمة‭ ‬والضحلة‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرادفات‭ ‬التقسيم‭ ‬والمحاصصة‭ ‬والصراع‭.‬

لم‭ ‬يبق‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬ويتحول‭ ‬البلد‭ ‬الى‭ ‬صحاري،‭ ‬ليس‭ ‬فيها‭ ‬نفط‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬فوقها‭ ‬قواعد‭ ‬صناعية‭ ‬بديلة،‭ ‬وعند‭ ‬ذاك‭ ‬اقرأ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬الأهلي‭ ‬السلام‭ ‬مليون‭ ‬مرة‭.‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

fatihabdulsalam@hotmail.com

‭ ‬