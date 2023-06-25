نور هادي.. لمسة جديدة في الأزياء العراقية

ميادة‭ ‬الحسيني‭ ‬

اختارت‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬قطع‭ ‬القماش‭ ‬ومزج‭ ‬الالوان‭ ‬عالمها‭ ‬وشغفها‭ ‬الخاص‭ .‬

في‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬وتصميم‭ ‬تقدمه‭ ‬تشعر‭ ‬انها‭ ‬وضعت‮ ‬‭ ‬روح‭ ‬نور‭ ‬هادي‭ ‬المحبة‭ ‬للحياة‮ ‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخيوط‭ ‬التي‭ ‬تسللت‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬القماش‮ ‬‭ ‬لتقدم‭ ‬لنا‮ ‬‭ ‬تصاميم‭ ‬غير‭ ‬متكررة‭ ‬كأنها‭ ‬لوحة‭ ‬متناسقة‭ ‬الالوان‭ . ‬حبها‭ ‬لعملها‭ ‬وشغفها‭ ‬يجعلها‭ ‬تقدم‭ ‬لنا‭ ‬تصاميمها‭ ‬بحب‮ ‬‭ ‬وفرح‭ ‬ورضى‮ ‬‭ ‬تجده‮ ‬‭ ‬واضحا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ابتسامتها‭ ‬لابل‭ ‬تجعلك‭ ‬تبتسم‭ ‬كلما‭ ‬رايتها‭ ‬ترتدي‭ ‬تصاميمها‭ ‬كأنها‭ ‬ام‭ ‬تحتضن‭ ‬ابنائها‭ ‬وليست‭ ‬قطع‭ ‬قماش‭ ‬صممتها‭ ‬وخاطتها‭ ‬أنامل‭ ‬مبدعة‭ ‬تعمل‭ ‬تحت‭ ‬اشرافها‭ ‬‭.‬

سافرت‭ ‬بخيالها‭ ‬عبر‭ ‬البلدان‭ ‬وتنقلت‭ ‬بين‭ ‬القارات‭ ‬لتنتقي‭ ‬أجمل‭ ‬الازياء‭ ‬التي‭ ‬ترمز‭ ‬الى‭ ‬اقدم‭ ‬الحضارات‭ ‬لتمزجها‭ ‬معا‭ ‬وتقدم‭ ‬لنا‭ ‬قطع‭ ‬متميزة‭ ‬نادرة‭ ‬وترسم‭ ‬لنفسها‭ ‬خط‭ ‬للتصاميم‭ ‬الموقعة‭ ‬بأفكارها‭ ‬وابداعها‭ ‬الشخصي‭ ‬غير‭ ‬المقلد‭ . ‬تميزت‭ ‬وتفردت‭ ‬وسلكت‭ ‬منهجا‭ ‬جديدا‭ ‬خاصاً‭ ‬بالمصممة‮ ‬‭ ‬نور‭ ‬هادي‭ .‬

استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬مقعدها‭ ‬الخاص‭ ‬بين‭ ‬السيدات‭ ‬العراقيات‭ ‬المبدعات‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭.. ‬

هذا‭ ‬هو‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭:‬

‭…‬متى‭ ‬عرفت‭ ‬نور‭ ‬هادي‭ ‬بشغفها‭ ‬وحبها‭ ‬لعالم‭ ‬الازياء‭ ‬؟

‭(..‬منذ‭ ‬طفولتنا‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬التسعينات‭ ‬حيث‭ ‬الحصار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬بلدنا‭ ‬جبرنا‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬مصممين‭ ‬للملابس‭ ‬التي‭ ‬نرتديها‭ ‬كنت‭ ‬احب‭ ‬اصمم‭ ‬القطع‭ ‬الي‭ ‬البسها‭ ‬واحاول‭ ‬ان‭ ‬اخيطها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكينة‭ ‬الخياطة‭ ‬الي‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬بكل‭ ‬بيت‭ ‬عراقي‭ ‬واخذت‭ ‬هذا‭ ‬الحب‭ ‬والشغف‭ ‬من‭ ‬عمتي‭ ‬وامي‭ ‬وحين‭ ‬قررت‭ ‬ان‭ ‬ارتدي‭ ‬الحجاب‭ ‬بعمر‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬قمت‭ ‬بخياطة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشالات‭ ‬المبتكرة‭ ‬وملابس‭ ‬خاصة‭ ‬بالمحجبات‭ ‬كانت‭ ‬غريبة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ . ‬وبدأت‭ ‬فعليا‭ ‬منذ‭ ‬سفري‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬وجدت‭ ‬عالم‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬الاقمشة‭ ‬و‭ ‬التصاميم‭ ‬شجعني‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬تجربتي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭)‬

‭….‬متى‭ ‬قررت‭ ‬نور‭ ‬هادي‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مصممة‭ ‬ازياء؟‭ ‬

‭(…‬قررت‭ ‬ان‭ ‬اكون‭ ‬مصممة‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬قررت‭ ‬ان‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬وتحديدا‭ ‬اربيل‭ ‬لفتح‭ ‬شركتي‭ ‬دار‭ ‬السيدة‭ ‬المميزة‭ )‬

‭..‬ماهي‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬نور‭ ‬هادي‭ ‬حين‭ ‬قررت‭ ‬ان‭ ‬تخوض‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الازياء؟‭ ‬

‭(… ‬العقبات‭ ‬كثيرة‭ ‬منها‭ ‬قلة‭ ‬توفر‭ ‬الايدي‭ ‬العاملة‭ ‬وذات‭ ‬خبرة،‭ ‬و‭ ‬انعدام‭ ‬المواد‭ ‬الاولية‭ ‬الاقمشة‭ ‬والآلات‭ ‬المستخدمة‭ ‬و‭ ‬حتى‭ ‬ابسط‭ ‬المواد‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لذالك‭ ‬يفرض‭ ‬عليه‭ ‬استيراد‭ ‬ابسط‭ ‬الامور‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القطر‭ ‬

عدم‭ ‬فهم‭ ‬موضوع‭ ‬مطور‭ ‬ازياء‭ ‬عند‭ ‬اغلب‭ ‬الناس‭ ‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬هو‭ ‬شخص‭ ‬ذو‭ ‬قيادة‭ ‬و‭ ‬حكمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الازياء‭ ‬وله‭ ‬اسلوبه‭ ‬الخاص‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬الخياطة‭ ‬والرسم‭ ‬وايضا‭ ‬قلة‭ ‬ايمان‭ ‬الاشخاص‭ ‬بشغفك‭ ‬و‭ ‬عملك‭ ‬وتفاصيل‭ ‬اخرى‭ ‬كثيرة‭)‬

‭….‬من‭ ‬كان‭ ‬يقف‭ ‬بثبات‭ ‬ويقدم‭ ‬الدعم‭ ‬الى‭ ‬نور‭ ‬هادي‭ ‬وياخذ‭ ‬بيدها‭ ‬الى‭ ‬الامام‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬؟‭ ‬

‭(…‬زوجي‭ ‬واولادي‭ ‬واخواتي‭ ‬هم‭ ‬اول‭ ‬الداعمين‭ ‬،

لكن‭ ‬ايماني‭ ‬بنفسي‮ ‬‭ ‬وبربي‭ ‬هو‭ ‬الداعم‭ ‬الاساسي‭ ‬

‭… ‬كيف‭ ‬تجد‭ ‬نور‭ ‬هادي‭ ‬اقبال‭ ‬السيدات‭ ‬على‭ ‬تصاميمها؟

‭(…‬الحمدلله‭ ‬لدينا‭ ‬محصلة‭ ‬شهرية‭ ‬ويومية‭ ‬عن‭ ‬اراء‭ ‬الزبائن‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬هناك‭ ‬انبهار‭ ‬و‭ ‬تعجب‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬صنع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬كوالتي‭ ‬وفخامة‭ ‬الخامات‭ ‬و‭ ‬دزاينات‭ ‬حديثة‭ ‬وغريبه‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ )‬

‭…‬نور‭ ‬هادي‭ ‬حين‭ ‬تختار‮ ‬‭ ‬الالوان‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬راي‭ ‬الزبونة‭ ‬المكرر‮ ‬‭ ‬والمعتاد‭ ‬؟‭ ‬ام‭ ‬انها‭ ‬تدع‭ ‬مخيلتها‭ ‬الابداعية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تطغى‭ ‬وتظهر‭ ‬جمال‭ ‬افكار‭ ‬نور‭ ‬هادي‭ ‬وتجعل‭ ‬التصميم‭ ‬يجذب‭ ‬الزبونة‭ ‬؟

‭(… ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬علامتي‭ ‬التجارية‭ ‬مخيلتي‭ ‬تبحر‭ ‬بين‭ ‬ثقافة‭ ‬البلدان‭ ‬مع‭ ‬اصالة‭ ‬تصاميم‭ ‬العربية‭ ‬ودوما‭ ‬ابحث‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬وغير‭ ‬مطروق‭ ‬واكره‭ ‬جدا‭ ‬التقليد‭ ‬والتكرار‭ ‬مع‭ ‬الاسف‭ ‬قد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬فكر‭ ‬وخيار‭ ‬المرأة‭ ‬العراقية‭ ‬بسبب‭ ‬تراكم‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الحصار‭ ‬فمنذ‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬اجبرنا‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬افكارنا‭ ‬بسبب‭ ‬الانغلاق‭ ‬والحصار‭ ‬وبعد‭ ‬2003‭ ‬حصل‭ ‬انفتاح‭ ‬للسوق‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬المستهلكة‭ ‬والمتدهورة‭ ‬لذالك‭ ‬طغى‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬الذوق‭ ‬العام‭ ‬للمرأة‭ ‬العراقية‭)‬

‭….‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬تصاميم‭ ‬نور‭ ‬هادي‭ ‬بهذا‭ ‬التميز‭ ‬والرقي‭ ‬؟

ماركة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬

هو‭ ‬مزج‭ ‬الثقافة‭ ‬العربية‭ ‬بروح‭ ‬الثقافات‭ ‬الاخرى‭ ‬وخاصا‭ ‬الأسيوية‭ ‬والأوربية‭)‬

‭…‬من‭ ‬هي‭ ‬نور‭ ‬هادي‭ ‬الانسانة‭ ‬و‭ ‬المصممة‭ ‬والام‮ ‬‭ ‬؟‭ ‬

‭(…‬نور‭ ‬هادي‭ ‬هي‭ ‬ام‭ ‬وزوجة‭ ‬عراقية‭ ‬وصاحبة‭ ‬شركة‭ ‬ومصممه‭ ‬حاولت‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬العائلة‭ ‬والعمل‭ ‬ا‭ ‬وجدا‭ ‬صعب‭ ‬التوفيق‭ ‬بينهم‭ ‬لكن‭ ‬ايماني‭ ‬وقوتي‭ ‬هي‭ ‬الي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توازن‭ ‬الذاتي‭ ‬وتجميع‭ ‬الطاقة‭ )‬

‭…‬متى‭ ‬بدأ‭ ‬حب‭ ‬نور‭ ‬هادي‭ ‬للأزياء‭ ‬وتصميمها‭ ‬؟

‭(…‬بدات‭ ‬منذ‭ ‬طفولتي‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭ ‬عند‭ ‬حبي‭ ‬للرسم‭ ‬وخاصا‭ ‬كنت‭ ‬اخذ‭ ‬كراسات‭ ‬معلمات‭ ‬مدرستي‭ ‬وامي‭ ‬كانت‭ ‬معلمتي‭ ‬ايضا‭ ‬لأرسم‭ ‬عليها‭ ‬رسماتي‭ ‬المميزة‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬زملائي‭ ‬ودوما‭ ‬كنت‭ ‬افكر‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬خطوة‭ ‬بحياتي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مميزة‭ ‬عن‭ ‬البقية‭ ‬حيث‭ ‬صممت‭ ‬فستان‭ ‬تخرجي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الاعدادية‭ ‬وملابس‭ ‬جامعتي‭ ‬وفستان‭ ‬زواجي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬جدا‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬فساتين‭ ‬ذاك‭ ‬الوقت‭ ‬وبعدها‭ ‬عند‭ ‬ذهابي‭ ‬الى‭ ‬الحج‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬العباءات‭ ‬في‭ ‬ازيائي‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬انطلق‭ ‬حبي‭ ‬لتصميم‭ ‬قطعي‭ ‬ومن‭ ‬ثما‭ ‬للعمل‭ ‬بشكل‭ ‬جدي‭ ‬ومنظم‭)‬

‭…‬ما‭ ‬هو‭ ‬طموح‭ ‬وهدف‭ ‬نور‭ ‬هادي‭ ‬؟

طموحي‭ ‬هوً‭ ‬تغير‭ ‬واقع‭ ‬الذوق‭ ‬العراقي‭ ‬والرجوع‭ ‬الى‭ ‬ذوق‭ ‬المرموق‭ ‬المعروف‭ ‬للمرأة‭ ‬العراقية‭ ‬سابقا‭ ‬

مع‭ ‬معرفة‭ ‬الجميع‭ ‬بقيمة‭ ‬العمل‭ ‬المقدم‭ ‬والمبذول‭ ‬من‭ ‬قبلي‭ ‬وانتشار‭ ‬افرعي‭ ‬اكيد‭ ‬ب‭ ‬اذن‭ ‬الله‭)‬