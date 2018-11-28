نوري سعيد قندرة – شامل حمد الله بردان

هو مثل ابائنا الذين نفتقد حرصهم وصرامتهم، وكنا نكره سطوتهم ذات الحرص، ذلك نوري السعيد،

راعي العرش الهاشمي ومؤسس الدولة الحديثة، والعسكري المخلص، المشارك في تمرد حسين بن علي ورفيق فيصل الاول، المقتول ببشاعة، الوزير ورئيس الحكومة العراقية، السابق، ومن بين غبار السنوات التي تلت سحق جسده بدبابة، تتشكل اجواء الخسارات المتتالية التي افتتحها كريم قاسم زعيم العسكر لاحقا ومرافق الپاشا سابقا، ليقلد جمال عبدالناصر، على اعتبار ان جمال قدوة!

كلا الرجلين، قاسم وناصر شكلا عصرا لأممية جديدة عربيا ومخيبة للامال، فما اسمياه ثورة ليس اكثر من انقلاب عسكري بينهما ست سنوات، ولم يضيفوا الا طبقة اجتماعية جديدة كانت افسد مما نعتا بهما طبقات الملكية، وبقي الاثنان واحد حائر في التجسس على شعبه و زميله يأمر بعمل ساحات دائرية” فلك”!

لم يكن نوري السعيد مرتشيا ولا مختلسا، ولا مزدوج الجنسية، ولا مستفيدا من قرابة شهيد ولا معتقل، ولم يكن اميا ولا به عقد اجتماعية، ولا حملدار، ولا روزخون، ولم يجلب ابناء قريته واصهاره ليصبحوا حرسا ثم نوابا في الپرلمان، ولم يكن ساترا لشركات تعطيه نسبة ربح، ولا يداهن او يستعمل مذهبه او ينشيء او ينتمي لكيان طائفي، لم يكذب، ولم يخلق شائعات تسقيط عبر مؤتمراته، ولم يندفع لضرب المدعين بالوطنية، فأن انكر المدعون بالوطنية هذا القول، ما كانت نتائج ضغطهم ايام قاسم، ثم اكتفوا بمنبر الثقافة يحتكروه بخزي وغباء الاخرين الذي تبرعوا لهم بالوزارة وكأنهم يقولون هم اثقف منا!

ثم راح يتملقون رجال الدين علهم يفوزون بمقعد نيابي!

نوري سعيد لم يكن سببا قي قروض حروب واستجداء المنح، ولم تسقط محافظات بسبب سياسته، ولم يسرق نصر الاخرين، ولا تنكر لصحبته.

نوري سعيد ليس قندرة، ولا صالح جبر قيطان، القنادر والقياطين زادت بعد 2003، وكانت اقل في1968 ، وبدأت بالولوج للسياسة في 1958.