نوروز – خالدة خليل

كاوة الحداد الثائر الكردي الذي إرتبط إسمه بالثورة والتحرر من الظلم ، إستطاع أن يحيل شتاء الدكتاتورية الى ربيع حرية. إرتباط نوروز بهذا التاريخ الإنساني والروحي وبمصير إرثهما يدفع الكرد والشعوب التي تتطلع الى الحرية في كل عصر وتحت أي مد استعماري أو دكتاتوري الى عودة كاوة ثانية وثالثة، إنطلاقاً من فهمهم بأن التاريخ ليس كتباً ورقية تكتب على هوى من يشاء ، بل هو مخزن تجارب إنسانية يمكِّن الإنسان في كل مكان من استخلاص العبر والدروس الكفيلة بمساعدته على النهوض المستمر ودفع دفة الحاضر نحو المستقبل مستظلاً بشراع الأمل. أهمية نوروز لاتتأتى من كونه فجر يوم جديد في سماء الحرية الإنسانية فحسب، إنما تتأتى أيضاً من حقيقة باتت واضحة مفادها أن نوروز منعطف مهم للوعي الإنساني إستناداً إلى الشعور بضرورة التحرر من قيود الاستغلال والعبودية.كل نوروز وأنتم بالف خير