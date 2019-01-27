نواب ديالى: المحافظة تعيش أزمة أمنية حقيقية وهناك إرتفاع بأعمال العنف منظمة لحقوق الإنسان تسجّل 53 حالة إنتحار في المحافظة خلال 2018

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت منظمة ديالى لحقوق الانسان، عن تسجيل 53 حالة انتحار في المحافظة خلال دراسة معمقة لعام 2018.وقال مدير المنظمة، طالب الخزرجي لــ (الزمان)، ان (المنظمة سجلت وخلال دراسة معمقة خلال العام الماضي 2018 ? 53 حالة انتحار في المحافظة وهي50 حالة انتحار انتهت بالوفاة، و 3 انقذت بوقت قياسي 2 اناث، 1 ذكر باستخدام العقاقير الطبية) .

واضاف الخزرجي ، ان (الحالات التي انتهت بالوفاة مقسمة الى، 27 من الذكور الشنق الاكثر بواقع 13 حالة والطلق الناري 8 والحرق 5 وسقوط من على مرتفع حالة واحدة ، و 23 من الاناث (الحرق الاكثر بمجموع 16 حالة والشنق 5 والغرق 1 وقطع الوريد 1)مشيرا الى ان (المحاولات ممكن ان تكون اكثر لكن هذه التي رصدت فقط). واشار الخزرجي الى ان (ابرز الاسباب التي ادت الى محاولات الانتحار هي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبطالة ومواقع التواصل الاجتماعي) ، مبينا ان (اغلبية الذين حاولوا الانتحار هم ما بين 17-25 سنة) . ودعا الخزرجي، علماء الاجتماع لـ (دراسة هذه الحالات للحد من الانتحار) ، مطالبا هيئة الاعلام والاتصالات بـ (مراقبة وسائل الاعلام والشبكات العنكبوتية والفضائيات التي تبث مواد ممكن ان تحث على هذه الظواهر وسن قانونا لمقاضاتها قضائيا عن بث هكذا برامج) . وطالب الخزرجي، الوقفين السني والشيعي بـ (ضرورة تثقيف المجتمع بمخاطر هذه الظواهر لانخفاض الواعز الديني لدى الاغلبية ممن اقدموا على الانتحار) ، لافتا الى (فتح مراكز مجتمعية لتنمية الشباب اليافعين لتشجيع قدراتهم والقضاء على اوقات فراغهم) . واكد الخزرجي على (ضرورة ايجاد دور حقيقي للباحث الاجتماعي في التعليم بدءا من رياض الاطفال والتعليم الابتدائية وصعودا لإيجاد الرصانة العلمية والتحصين الفكري لجيل محبط من العنف والحروب التي مرت بها البلاد) .

أزمة امنية

وأكدت النائب عن محافظة ديالى، ناهدة الدايني، ان محافظتها تعيش أزمة أمنية حقيقية، فيما اشارت إلى أن المعلومات التي تصل الى مجلس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن ديالى، غير حقيقية. وقالت الدايني لـ (الزمان)، إن (ديالى تعيش أزمة أمنية حقيقية وهناك ارتفاع واضح في معدل اعمال العنف، لاسيما فيما يخص استهداف النقاط الأمنية، ما أدى الى سقوط ضحايا في الاسابيع الماضية) . واضافت الدايني، أن (داعش يتغلغل في مناطق عدة بديالى وبدء يثير قلق جدي للأهالي، خاصة في ريف خانقين وحوض الوقف) ، لافتة الى أن (بعض الحقائق لا تصل الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي) . ودعت الدايني، (عبد المهدي الى زيارة ديالى والاطلاع ميدانيا على الاوضاع الداخلية من خلال لقاء الاهالي بشكل مباشر) ، مؤكدة أن (حضوره مهم من أجل حسم ملفات معقدة في المحافظة، أبرزها اعادة النازحين واعمار مناطقهم المدمرة ومعالجة ازمة الفقر الحاد والتدخل في حل مشاكل تحتاج الى قرارات حكومية جريئة) . فيما دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي ، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الى فتح تحقيق عاجل وارسال قوات أمنية الى المحافظة لبسط الامن فيها بعد تعرض مناطق عدة منها الى قصف بالهاونات. و

قال الدهلكي لــ (الزمان) ، إن (قرية المخيسة في محافظة ديالى تتعرض الى قصف مستمر ومنذ ايام بقذائف الهاون من قرى مجاورة تسيطر عليها مليشيات تحاول بسط هيمنتها على باقي المناطق بحسب المعلومات التي افادها بعض القادة الامنيين) ، مبينا أن (الوضع مربك جدا وهنالك حالة خوف ورعب لدى المواطنين من تكرار حالات التطهير العرقي والطــــــائفي وكما حـــــــصل بعد عام 2007). واضاف الدهلكي، أن (هنالك جهود مستمرة لإعادة الاستقرار الى جميع مناطق العراق عموما وديالى خصوصا منذ عدة سنوات وقد كانت لها نتائج جيدة في وأد الفتنة الطائفية، لكن وكما يبدوا فان بعض الجهات لا تريد إعادة الاستقرار وتسعى لخلق الفوضى من جديد في المحافظة) . فيما قال رئيس اللجنة الامنية بناحية أبي صيدا ، عواد الربيعي لـ (الزمان)، ان (تصريح النائب رعد الدهلكي بشأن تعرض المدنيين في قرية المخيسة ضمن حوض الوقف الى قصف بالهاونات، غير دقيق، وبعيد عن الحقيقة) ، مبينا ان (الدهلكي استند الى معلومات من مشبوهين لهم ارتباطات بتنظيم داعش).

قصف مواقع

وأوضح الربيعي، ان (قوات الجيش قصفت مواقع يتمركز بها أمراء عرب وعراقيين في التنظيم، في بساتين قرية المخيسة) ، مؤكدا ان (القرية بالأساس محمية من قبل قوات الجيش التي تتمركز بنقاط مرابطة في كل اتجاهاتها) .

وأضاف الربيعي ، ان (القرية لم تشهد وقوع ضحايا، أو حدوث أضرار مادية بالمنازل، الامر الذي يتعارض مع رواية تعرضها للقصف) . وتابع، ان (الدهلكي حاول خلط الأوراق عن طريق توجيه اتهامات غير صحيحة، وإخفاء حقيقة ان بساتين المخيسة والقرى المجاورة لها لا تمثل تهديدا لديالى فحسب، بل كل العراق لأنها مركز الارهاب الاكبر في البلاد).

ودعا رئيس اللجنة الامنية بناحية أبي صيدا، القيادات الامنية الى (عدم التهاون، والرد بحزم على ارهاب بساتين المخيسة وبقية القرى، وعدم التردد في استخدام القوة لإنهاء سرطان بدء ينمو بقوة في حوض الوقف، الذي يشهد استنزافا منذ سنوات). من جانب آخر أكد عضو مجلس محافظة ديالى، كريم الجبوري ، ان الموازنة العامة الاتحادية التي اقرها البرلمان ليل أمس، ظلمت نحو 200 ألف مواطن عائد من النزوح القسري. وقال كريم الجبوري، لـ (الزمان)، ان (مجلس النواب أقر ضمن بنود الموازنة العامة، تخصيص 30 مليار دينار لإعمار المدن المحررة في المحافظة، شملت مدن جلولاء، قره تبه، العظيم، جبارة) . وأضاف الجبوري، ان (قرار مجلس النواب لإعمار المدن، لم يشمل مدن المنصورية، السعدية ومناطق شمال المقدادية، والتي تضم نحو 200 ألف مواطن عائد من النزوح القسري).

ومن جهة اخرى قال رئيس المجلس البلدي في ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي لـ (الزمان)، إن (موسم زراعة محصول الرقي في العظيم قد يتجاوز في مساحة زراعته 10- 14 الف دونم) . واضاف العبيدي، أن (الرقي الياباني في اشارة الى مصدر حبوب زراعته سيكون حاضرا بقوى خلال الموسم القادم بسبب انتاجه الوفير وستكون مساحه زراعته اكبر من زراعة الرقي المعروف بـ” ابو الزنجيل” والذي مصدره بذوره من ايران وسوريا والذي زرع لأول مرة العام الماضي وحقق نتائج طيبة في كمية الانتاج) .

الى ذلك قال مدير دائرة المنتوجات النفطية في ديالى حيدر العامري، لـ (الزمان)، إن (الحديث عن توزيع نفط ابيض على مواطني بعقوبة الذي يزيد عددهم عن 200 ألف نسمة ممزوجا بالنفط الابيض كما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي ننفيه جملة وتفصيلا). واضاف العامري، أن ما أسماه بـ “وقود التدفئة”، في اشارة إلى النفط الأبيض، (يجري فحصه لحظة وصوله الى محطات الوقود ومن ثم يجري فحص ثان له عند تزويد الوكلاء قبيل توزيعه بين المواطنين من خلال البطاقات الوقودية . ودعا مدير دائرة المنتوجات النفطية (كل من لديه شكوى حول نوعية النفط الى مراجعته فورا او الاتصال على الارقام الساخنة لدائرة المنتوجات.