

نوابنا في‮ ‬البرلمان العربي‮ ‬- علي‮ ‬السامرائي

مرت خلال السنوات الاخيرة احداث‮ ‬غيرت وجه المنطقة العربية وتحولات رسمت على الارض واقع مشوه وصراعات بين ابناء البلد الواحد‮ ‬،‮ ‬كان ثمنها باهضا من دماء و اموال وضياع فرص تنموية وتقدم اقتصادي‮ . ‬ازمات عربية تولد من رحم الازمات وحروب تتبعها حروب وانقسام تلو الانقسام‮ ‬،‮ ‬وتشضي‮ ‬يعقبه اخر دون ان‮ ‬يكون هناك اي‮ ‬حل واضح‮ ‬يلوح في‮ ‬الافق‮ ‬،‮ ‬او تسوية ترضي‮ ‬الاطراف المتصارعة حتى تحول الضحايا الى مجرد ارقام في‮ ‬سجلات التاريخ‮ ‬،‮ ‬وبات التراجع سمة توصم بها العديد من الدول العربية التي‮ ‬تعاني‮ ‬من مشاكل جمة‮ ‬،‮ ‬كانت‮ ‬يد ابناءها معاول لتهديم ما تحقق من منجزات او انجازات على مر السنين‮ ‬،‮ ‬واجمالا فان اغلب مشاكل العرب معقدة ومتداخلة ومستعصية‮ ‬،‮ ‬كما ان الخروج من عنق الزجاجة‮ ‬يحتاج لعمل مؤسسي‮ ‬متكامل ونوايا حسنة وعقول مبدعة وافكار خلاقة وخطوات واثقة‮ ‬،‮ ‬لتتمكن من رسم ملامح مشهد اكثر واقعية وقبول ورضا حتى نبتعد عن كل ما‮ ‬يحبط العرب‮ ‬،‮ ‬ويثير فيهم خيبة الامل تجاه عدم وجود حلول ملموسة‮ ‬منصة حرة

وتمثل الدبلوماسية البرلمانية التي‮ ‬اصبحت في‮ ‬الاونة الاخيرة منافسا بارزا للدبلوماسية الحكومية ووسيلة مهمة للتقارب المجتمعي‮ ‬،‮ ‬وتلافي‮ ‬العثرات وطوق نجاة من انهيارات متوقعة ووشيكة عبر اعتماد اساليب مبتكرة وخطط للتواصل بين ممثلي‮ ‬الشعب العربي‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬وجد في‮ ‬البرلمان العربي‮ ‬،‮ ‬وهو احد مؤسسات الجامعة العربية ويضم اربعة ممثلين عن البرلمان العراقي‮ ‬،‮ ‬منصة حرة وصوتا معبرا عن مايجول في‮ ‬عقل الشعب العربي‮ ‬من امال وتطلعات وطموحات‮ ‬،‮ ‬قد تعترضها بعض الحكومات العربية التي‮ ‬تحولت الى حائط صد امام تحقيقها ليزداد العجز ويسود الدمار وتبقى المشاكل والمصائب‮ ‬،‮ ‬اهم ما‮ ‬يشغل بال المواطن العربي‮ ‬الغارق في‮ ‬ازماته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية‮ .‬كان اصلاح مؤسسة البرلمان العربي‮ ‬احد اهم القضايا المهمة‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬يمكن له من خلالها ممارسة دور اكبر في‮ ‬صنع القرار العربي‮ ‬ومراقبة عملية اعادة الاستقرار وحل المشاكل في‮ ‬اكثر من منطقة عربية‮ ‬،‮ ‬وخلال الاجتماع الاخير للبرلمان العربي‮ ‬في‮ ‬القاهرة في‮ ‬30 من شهر نيسان الماضي‮ ‬كانت مواقف ممثلو البرلمان العراقي‮ ‬واضحة وناضجة وقوية تجاه القضايا المطروحة على جدول الاعمال‮ ‬،‮ ‬وخاصة ما‮ ‬يتصل بسير الأحداث والتطورات السياسية في‮ ‬الدول العربية والسعي‮ ‬الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية‮ ‬،‮ ‬من خلال مسارات الحل السياسي‮ ‬وعلى هذا النحو قدم النائب الشيخ شعلان الكريم ممثل مجلس النواب العراقي‮ ‬ونائب رئيس البرلمان العربي‮ ‬مقترحا متكاملا لتفعيل عمل البرلمان العربي‮ ‬في‮ ‬مجالي‮ ‬التشريع والرقابة‮ ‬،‮ ‬بشكل‮ ‬يلبي‮ ‬تطلعات الشعب العربي‮ .‬وانطلق الشيخ الكريم من رأي‮ ‬يجد قبولا في‮ ‬الاوساط النيابية العربية‮ ‬يستند على اهمية تفعيل دور البرلمان العربي‮ ‬،‮ ‬كون ذلك اصبح ضرورة ملحة لتلبية تطلعات الشعب العربي‮ ‬خاصة ان البرلمان العربي‮ ‬له دور فعال في‮ ‬متابعة قضايا الأمة العربية‮ ‬،‮ ‬لكن هذا الدور مازال مقتصرا على تقديم الاستشارات إلى جامعة الدول العربية بعيدا عن دوره في‮ ‬الرقابة والتشريع‮ ‬،‮ ‬ويركز المقترح المقدم الى البرلمان العربي‮ ‬على تفعيل الدور الرقابي‮ ‬والتشريعي‮ ‬للبرلمان العربي‮ ‬سواء على عمل وأداء جامعة الدول العربية او في‮ ‬مجال تشريع القوانين‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬تخدم الأمة العربية وهو مايعني‮ ‬دورا اكثر شمولية وتاثيرا في‮ ‬متابعة القرارات التي‮ ‬تخدم العرب‮ .‬وتزدحم اجندة العرب بالازمات الموجعة وجديدها‮ ‬،‮ ‬قضية السودان سلة‮ ‬غذاء العرب والذي‮ ‬يراد له ان‮ ‬يكون ساحة جوع جديد لقتال مدمر ودام بين الاخوة‮ ‬،‮ ‬هذا الصراع دفع بالنائبة حنان الفتلاوي‮ ‬الى التذكير بضرورة ان تشغل الاوضاع بالسودان اولوية اهتمامات البرلمان‮ ‬العربي‮ ‬،‮ ‬رغم وجود قضايا عربية اخرى مهمة‮ ‬،‮ ‬ودقت الفتلاوي‮ ‬بكل الم ناقوس الخطر ازاء مايجري‮ ‬في‮ ‬السودان من اقتتال بين ابناء الوطن الواحد‮ ‬،‮ ‬مما‮ ‬يتطلب من البرلمان العربي‮ ‬ان‮ ‬يتولى زمام المبادرة وان‮ ‬يكون له دور مهم واساسي‮ ‬وفاعل للتهدئة والحوار واحلال السلام‮ ‬،‮ ‬ونصحت النائبة حنان الفتلاوي‮ ‬السودانيبن باخذ العبر مما جرى في‮ ‬العراق من حروب واحتلال وقتل على الهوية‮ ‬،‮!‬وفتح الباب للارهاب المتمثل بالاحتلال داعشي‮ ‬الذي‮ ‬نجم عن كل ذلك سقوط الاف من الضحايا والارامل والايتام والمعاقين وبنى تحتية مدمرة وهو سيناريو‮ ‬يراد له ان‮ ‬يتكرر في‮ ‬السودان‮ .‬

وفي‮ ‬ملف القضية الفلسطينية وهي‮ ‬الابرز والاقدم والاكثر تعقيدا منذ نحو‮ ‬75 سنة كان‮ ‬،‮ ‬ومازال الموقف العراقي‮ ‬رسميا وشعبيا موحدا باختلاف الحقب والنهج والحاكم‮ ‬،‮ ‬ووفقا لما عبر عنه النائب احمد الحبوري‮ ‬في‮ ‬جلسة البرلمان العربي‮ ‬،‮ ‬فان الدفاع عن القضية الفلسطينية مهم كونه‮ ‬يربط العرب جميعا برابط وثيق‮ ‬،‮ ‬وان مايجري‮ ‬بشان القضية الفلسطينية من تجاوز على الفلسطينين واراضيهم ومقدساتهم‮ ‬يعبر عن حجم الانتهاكات ضدهم‮ ‬،‮ ‬رافضا محاولات التطبيع مع الاحتلال واستقبال ممثليهم في‮ ‬بعض العواصم العربية بالورود‮ ‬،‮ ‬فالحاجة كما‮ ‬يرى الجبوري‮ ‬باتت ماسة لمواقف واقعية ومشاريع حقيقية لتاكيد الوقوف مع فلسطين‮ ‬،‮ ‬ومعالجة التراجع الحاصل تجاه القضية تحت عناوين السلام الزائف‮ .‬اما الموقف من سوريا والذي‮ ‬يشهد تبدلا وتحولا وتغييرا في‮ ‬المزاج العربي‮ ‬الرسمي‮ ‬ازاء الوضع في‮ ‬البلد المجمد مقعده بجامعة الدول العربية‮ ‬،‮ ‬فقد تطابق الموقف الرسمي‮ ‬مع الموقف البرلماني‮ ‬من خلال تذكير النائب ناظم الشبلي‮ ‬في‮ ‬كلمته خلال جلسة البرلمان العربي‮ ‬بدور العراق في‮ ‬دعم قضية سوريا‮ ‬،‮ ‬وقيام اتحاد البرلمانات العربية برئاسة محمد الحلبوسي‮ ‬رئيس مجلس النواب العراقي‮ ‬عقب مؤتمر بغداد بزيارة دمشق وإعلان الموقف الموحد أو الداعم لعودتها للجامعة العربية‮ ‬،‮ ‬اضافة الى دور الحكومة العراقية الفاعل برئاسة محمد شياع السوداني‮ ‬رئيس الوزراء بإقامة جسر جوي‮ ‬لنقل المساعدات الطارئة ووصول فرق الانقاذ التابعة للدفاع المدني‮ ‬وهيئة الحشد الشعبي‮ ‬إلى الأراضي‮ ‬السورية‮ ‬،‮ ‬بقوافل من الدعم اللوجستي‮ ‬لتقديم العون والمساندة للشعب السوري‮ ‬المنكوب‮ . ‬

مواقف واضحة

وعلى العموم كانت بصمة النواب العراقيين في‮ ‬البرلمان العربي‮ ‬حاضرة وواضحة في‮ ‬اكثر من موقف وخاصة‮ ‬الاوضاع في‮ ‬اليمن وليبيا والصومال وجزر القمر‮ ‬،؟اضافة لمتابعة جوانب تعليمية كمشروع التنال العربي‮ ‬المتعلق بشهادة الكفاءة الدولية باللغة العربية او اجتماعية‮ ‬،‮ ‬كعقد ندوات لحماية القيم المجتمعية العربية او مكافحة العنف الاسري‮ ‬او اقتصادية لتعزيز الاستثمار في‮ ‬مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في‮ ‬العالم العربي‮ ‬،‮ ‬والعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي‮ ‬العربي‮ ‬اضافة الى وضع خارطة طريق لمكافحة عمل الاطفال‮ ‬،؟ومكافحة ظاهرة التنمر واعداد الية عربية موحدة لرعاية اللاجئين والنازحين‮.‬

كل تلك الملفات وغيرها تؤكد بلا ادنى شك بان التواجد العراقي‮ ‬في‮ ‬البرلمان العربي‮ ‬يعد تفعيلا لحالة الدبلوماسية البرلمانية‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬يحرص على تطبيقها البرلمان ممثلا برئيسه محمد الحلبوسي‮ ‬الى جانب كونها حالة اساسية وضرورية وفعالة ومؤثرة‮ ‬،‮ ‬فهي‮ ‬ليست نوعا من الترف‮ ‬،‮ ‬وانما حفظ الدور المحوري‮ ‬للعراق والذي‮ ‬لايمكن الاستغناء عنه او تجاهل رأيه في‮ ‬رسم السياسات العربية‮ ‬،‮ ‬وايجاد حلول لازمات العالم العربي‮.‬