نهر دجلة يبتلع شابين عراقيين في سامراء

سامراء – الزمان: غرق شابان عراقيان في نهر دجلة، الجمعة، عند أطراف قضاء سامراء.

وقال مصدر أمني أن شابين غرقا في نهر دجلة في منطقة (القلعة) باطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

ونقل المصدر عن شهود عيان أن سبب الغرق يعود إلى المزاح بين الشابين الى جانب الشكاوى الكثيرة من اغلاق المنطقة المخصصة للسباحة في سامراء لأسباب مجهولة.

وأضاف أن الشرطة النهرية والغواصين يواصلون البحث لانتشال جثتي الغريقين.

وتشهد صلاح الدين وعدة محافظات خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.

وظاهرة الغرق في الأنهار مشكلة خطيرة تواجهها مدن العراق، وهي من بين أسباب الوفيات الشائعة، خاصة خلال فصل الصيف حيث يفضل مواطنون البقاء ساعات طويلة في السباحة بالأنهر.

وفي العراق، تكون البنية التحتية ضعيفة في المناطق قرب الأنهار، مما يجعل الأهالي عرضة للخطر عند السباحة.

كما يعتبر سلوك المغامرة وعدم الالتزام بالتدابير الأمنية من أسباب الغرق في الأنهار. و يقوم البعض بالسباحة في الأنهار أو الاقتراب منها بشكل غير آمن دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ما يؤدي إلى وقوع حوادث الغرق.