نهاية عقد منصة سبوتيفاي والأمير هاري وميغن

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬‮ ‬سينتهي‭ ‬عقد‭ ‬بملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬يجمع‭ ‬منصة‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬ومنظمة‭ ‬يديرها‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وزوجته‭ ‬ميغن‭ ‬ماركل،‭ ‬على‭ ‬ما أعلنت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أميركية‭ ‬الخميس‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬الزوجان،‭ ‬وهما‭ ‬عضوان‭ ‬في‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية،‭ ‬أنتجا‭ ‬موسماً‭ ‬واحداً‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بودكاست‭ “‬أرشويل‭ ‬أوديو‭” ‬منذ‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭.‬

وتصدّر‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬أركتايبس‭” ‬وتقدّمه‭ ‬دوقة‭ ‬ساسكس،‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬التصنيفات،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬مستخدمو‭ ‬المنصة‭ ‬يستمعون‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬محادثات‭ ‬بين‭ ‬ميغن‭ ‬ونساء‭ ‬مؤثرات‭.‬

وذكرت‭ ‬مجلة‭ “‬فرايتي‭” ‬المتخصصة‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬مجهول‭ ‬أنّ‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬كانت‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭. ‬وأضافت‭ “‬فرايتي‭” ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬آخر‭ ‬لم‭ ‬تُسمّه،‭ ‬أنّ‭ ‬هاري‭ ‬وميغن‭ ‬يبحثان‭ ‬عن‭ ‬منصة‭ ‬جديدة‭ ‬لعرض‭ ‬برامجهما‭ ‬عبرها‭.‬

ولم‭ ‬ترد‭ “‬أرشويل‭” ‬و‭”‬سبوتيفاي‭” ‬بعدما‭ ‬حاولت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التواصل‭ ‬معهما‭.‬

وتزوج‭ ‬هاري،‭ ‬الابن‭ ‬الأصغر‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬من‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬ميغن‭ ‬ماركل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭. ‬وغادرا‭ ‬بريطانيا‭ ‬واستقرّا‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬بعد‭ ‬توتر‭ ‬في‭ ‬علاقتهما‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭.‬‮ ‬