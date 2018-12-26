نبض القلم

نهايات لا أحبها – طالب سعدون

– لا أحب النهايات إلا في الألم ..

والألم فيه مر كالحنظل ، وفيه قاتل ، ورغم صعوبته فيه أيضا ما هو لذيد ، وفيه ما لا يضر.. فقالوا الحب ألم لذيذ ، والقصيدة وجع جميل ، ومن الألم تولد حياة ، ومن معاناة يتحقق حلم ، ومن مر الهزيمة قد يولد إنتصار .. فألم الحمل والمخاض عند الأم سعادة ما بعدها سعادة ، وعطاء بلا حدود ، وهي الحب الحقيقي في هذا الكون ..

وألم السهر عند الأم بهجة وسرور وهي ترى طفلها ينام مرتاحا ، يشعر بالأمان والحنان في حضنها الدافيء ..

والذكريات نهايات كانت بدايات .. وهكذا هي الحياة بداية ونهاية .. ولقاء وفراق ..

ولا أحب نهاية لقاء لا يتكرر، أو قد يطول إنتظاره ، أو ربما يكون نهاية .. فكم من الأصدقاء وألا قارب وألاحباب ودعناهم على أمل اللقاء ، لكن مضت عقود من الزمن ، ولم يتحقق ذلك الأمل ، وربما لن يتحقق في العمر كله ، ويصبح اللقاء مرة أخرى حلما ، يفوق قدرة تحمل مرارة الألم ، وصبر الانتطار .. ( فلا يجدي الانتظار إذا طار الطائر )… ولم يبق أمام الصياد غير أن يطوي شباكه ويرحل ..

– لم أعرف الاحتفال بنهاية العام في طفولتي وصباي ، فتلك عادة غريبة على مثل تلك الطفولة الصعبة يومذاك.. كيف لطفل أن يحتفل بنهاية عام ، وهو لا يعرف عام مولده ، ويوم إطلالته على الحياة ،مثلما هم أطفال اليوم …فالاطفال اليوم يعرفون ليس فقط ميلادهم باليوم والساعات والدقائق ، بل وثقوا تفاصيل حياتهم على كل مراحلها بالصور الصامتة والناطقة ، ولا يكلفهم ذلك شيئا، بعد أن ألغى الهاتف المحمول تلك ( الهالة الطبقية) التي كانت تكلف الكثير بما يفوق طاقة الفقير.. فهذه (الآلة العجيبة) جعلت كل إنسان يستطيع أن يحتفظ بارشيف حياته الخاصة ، ولم يعد الأمر مقتصرا على العظماء ، بل حتى الجهلة والبسطاء ..

– وكبرت .. وأنا لا أحب أن أحتفل بنهاية عام ، ولكن برؤية تختلف عن رؤية ذلك الطفل والصبي .. قد أبدو غريبا في ذلك لكنها الحقيقة .. كيف لي أن أحتفل ، وتلك النهاية تقرب من الأجل .. ؟..كيف تريدني أن أحتفل بنهاية تقطع (غضنا من شجرة العمر وهي اليوم في خريفها).. ؟!.. ويحضرني هنا قول للحسن البصري .. يا أبن آدم ..إنما أنت أيام إذا ذهب يوم ذهب بعضك..

وتلك حقيقة يعرفها كل إنسان لكن هناك من يحاول ألهرب منها ، ويتمسك بشيء يعرف في النهاية انه زائل لا محالة وسيصل الى تلك النهاية التي لا يتمناها مخلوق لكنه ملاقيها ..ولا بد منها .. نهاية يتمنى المؤمن أن تبعد إذا كانت تزيد من رصيده في الاخرة بالخير والعبادة والعمل الصالح ، وتقترب إذا كان فيها الخلاص من هموم الدنيا وابتلاءاتها بالمعصية .. ( اللهم إجعل الحياة زيادة لي في كل خير وإجعل الموت راحة لي من كل شر ) …

وما دام الغد في الغيب ، وقد يأتي أو لا يأتي ، والقدر محتوما ما عليك الا أن تعيش يومك ، وكأنه لا نهاية له ، وأن تخلد إسمك على قدر عملك ، ( إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، وإعمل لأخرتك كأنك تموت غدا ) ..

وليس المهم أن تعيش فقط بل أن تحيا .. معمرون عاشوا وماتوا .. وشباب ماتوا لكنهم أحياء بأثارهم .. فالى اليوم مثلا نردد قول الشاعر أبو تمام ..

السيف أصدق أنباء من الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب

وأبو تمام مات في سن الاربعين ، وقس عليه طرفة بن العبد الذي مات قبله في (سن 26 عاما ) ، وهو من شعراء الطبقة الاولى ومن أصحاب المعلقات التي تعد من عيون الشعر الجاهلي ، وأبو فراس الحمداني ، وأبن المقفع وغيرهم الكثير من العلماء والفنانين والصحفيين والكتاب والمبدعين في شتى صنوف المعرفة ..ماتوا وهم في ريعان الشباب ، لكن تتردد اسماؤهم الى اليوم وستظل ما دامت الارض تدور أكثر من أشخاص لا زالوا على قيد الحياة ولم يشعر بهم أحد ، لانهم تركوا أثرا خالدا لن تمحوه السنين ..

وهنا تتجلى عظمة هبة الخالق في وجود الانسان ، وقيمة إرادة الانسان في تأكيد معنى ذلك الوجود ..

ومن هنا فإن الوجود يقاس بالعمل وليس بالزمن .. أي بمعنى أخر أن العمل هو المعيار لقياس العمر ، وليس السنين ..

وفي الختام تبقى الاماني والاحلام من المشتركات بين الجميع في نهاية العام .. أغنياء وفقراء .. حكاما ومحكومين .. صغارا وكبارا… علماء وجهلة ، ومن الجنسين .. أمنيات تتكرر ، بعضها على المستوى الشخصي .. زواج .. وظيفة .. شفاء من مرض .. سداد دين ..نجاح ، بناء بيت ، شراء سيارة .. الخ .. وعامة يشترك فيها الجميع .. في المحلة او المدينة او البلاد .. أمن .. استقرار .. عمل ، والتخلص من البطالة عندما تكون ظاهرة عامة تضغط على الشباب .. القضاء على الفساد عندما يستشري ويمنع عنهم تقديم ما يحتاجون اليه من الدولة من خدمات وطموحات .

وهناك من الاماني العامة ما تصلح أن تكون استطلاعا يفيد المسؤولين يعرفون من خلاله الامور التي يعاني منها المواطن عندما يتمنى أن يعم الامن والامان ، وتقدم اليه خدمات مناسبة ، وينعم بالعيش الرغيد والحياة الهانئة ، ويتخلص من حالة فقر يعيشها ، وعوز يعاني منه .. وتجد في كتاباتي عن هذه المناسبة أمنية تتكرر طالما سمعتها كثيرا وهي ..أن يؤدي المسؤول واجبه بأمانة واخلاص ، ويهتم السياسي بالمواطن أكثر من اهتمامه باموره الشخصية .. ويكون نهاية العام محطة يتوقف عندها المسؤول والسياسي والبرلماني ويقدم كل واحد كشف حساب لأعماله كما يفعل عندما يطلب من البنوك كشف حسابه المالي .. فماذا قدم خلال العام للوطن والمواطن … ولدائرته الانتخابية .. ؟ كم مرة زارها ؟ وكم مواطنا قابل ؟ وكم مريضا عاد ؟ وكم أرملة ويتيم وعاجز ساعد ؟ وكم طالب حاجة قضى حاجته ؟ وماذا حقق من الوعود التي صرح بها على شاشات الفضائيات .. وكم كان منها مثمرا ، وكم كان منها للاستعراض وإثبات الذات ؟ وكم انجز من البرنامج المسؤول عنه ..؟؟ ..وكم مرة سافر الى خارج العراق للراحة والاستجمام ؟ .. وكم ..وكم.. وكم .. الى أخره من أسئلة تعينه على كشف حساب ذاته ليخرج بحصيلة توضح له ما إذا كان ما قدمه من أعمال يساوي ما كسبه من مال وجاه وسلطان وأضواء أم لا ..؟

أليس الأجر على قدر المشقة .؟

ومن أخذ أكثر من أستحقاقه يبقى معلقا بذمته الى يوم القيامة ..

هناك امنية شخصية لكل واحد منا .. وعامة نشترك بها جميعا وهي أن يحفظ الله العراق ، ويسترد عافيته وألقه ويحتل مكانته المناسبة لدوره وتاريخه المعروف من جديد ، و يتحقق حلم العراقيين بمستقبل أفضل ..

وكل عام والعراق بخير وانتم بعز وسعادة …

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كلام مفيد :

قال أبو نواس في أواخر أيامه :

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة

فلقد علمت بأن عفوك أعظم

إن كان لا يرجوك إلا محسن

فبمن يلوذ ويستجير المجرم

أدعوك ربي كما أمرت تضرعا

فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم

مالي إليك وسيلة إلا الرجا

وجميل عفوك ثم إني مسلم