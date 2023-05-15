نهائي مبكّر بالكأس بين الغريمين الجوية والشرطة
الناصرية- باسم الركابي
يلتقي الجوية غريمة التقليدي الشرطة في موقعة نارية عندالثامنة مساء اليوم الثلاثاء في.ملعب الشعب في مواجهة مباشرة وفاصلة ضمن الدور32من بطولة الكاس وكل منهما يتطلع لتجاوز عقبة الاخر في لقاء التحدي الحقيقي للفريقين والمدربين المتوقع أن يزحف عشاق الفريقين والكرة المحلية لحضور اللفاءالكروي الكبير في أجواء احتفالية وسط تطلعات كل من الطرفين الى تحقيق خطوة نوعية قد تقرب احدهما من الوصول لنهائي البطولةوالحصول على اللقب الذي يبحث عنه الشرطة بالروح ومنذ الاعلان عن اقامة اول بطولة لليوم ويامل ان يأتي هدة المرة وكلا الفريقين اكتسبا جرعة كبيرة بعد الفوز الكاسح للجوية على الديوانية بتسعة أهداف لهدفين واستمرار الشرطة في الصدارة بفوز غير سهل خارج العاصمة على نفط البصرة بهدفين.
افضلية لقاءات الموسم
حصيلة لقاءات الفريقين تمنح الافضلية للجوية من فوز بهدف في المرحلة الأولى وتعادل بدون اهداف في الثانية لكنه في الوصافة بفارق نقطتين عن الصدارة التي لاتعني ومعهانتائج الدوري شيء لهما امام المهمة الخاصة فقط لدعم الجانب المعنوي وإكمال الجاهزية في دخول اللقاء المصيري والفاصل والذي لا يقبل القسمة ويتوجب ان يحسم بنتيجة الفوز التي قد تنتهي من خلال فارق الركلات الترجيحية وستكون النتيجة نقطة التحول في مسار المنافسة لتوجهات الفائز .
حديث مختلف
الحديث سيكون مختلف وينصب على كيفية انهاء الاختبار الحقيقي على أكمل وجه في قمة كروية ونهائي مبكر وكل منهما يعلق الامال على عناصره.
فريق الجوية
ويكون الجوية قد تعلم من الاخطاء وينتظر من المدرب قيادة الفريق وتقديم العرض الذي يليق به وخوض المشوار بنفس طريقة مبارياتة الحاسمة والعمل على امكانيةالاطاحة بالمنافس و سيكون مؤمن سليمان والاعبين على المحك في مواجهة العدو اللدود في اختبار يحفز الى تقديم الاداء الاهم اذا ما أراد حسم الامور امام مهمة ومسؤولية جديدة يتطلب خوضها بكل اهتمام وتزداد معها حمى البحث عن اللقب الذي سيكون قريب جدا اذا ما تجاوز حاجز الشرطة القوي وتحقيق الحدث والتحول للدور التالي امام مواجهة اخرى قد لا يصل مستوى المنافس القادم الى قوة الشرطة لكن الاول تحقيق المطلوب بحضور جمهوره الكبير اهم وسائل الدعم المعنوي والنفسي خصوصا في مثل هكذا لقاءات حصرا وتجديد الموعد مع الشرطة وهو أمر يحتاج إلى بذل أقصى الجهود مقابل قيمة المهمة المتوقع أن يكون فيها اللاعبين اكثر تأثيرا من جميع النواحي جريا على العادة على مسار جميع اللقاءات التي جمعتهما في مختلف البطولات لكن مواجهة اليوم تحمل اكثر من تحد وحتما الجوية سيتعامل معها بحذر شديد عبر اللعب بدون اخطاءوبخطوط متكاملة في ظل رغبة المنافس في تحقيق نتيجة الموسم وكل مايريدةجمهورة ان يقدم التشكيل المستوى الاستثنائي امام قيمة النتيجة الهاجس الذي يؤرق اهل الفريق دون إستثناء و المتوقع أن تحدد مصير لقب الكاس .
حافز كبير
ويدرك لاعبي الجوية ان الفوز سيكون حافز كبير امام الحصول على لقب البطولة ورفع حظوظة في استعادة الصدارة وتجديد الصراع على لقب الدوري وكان الفريق وصل للدور الحالي بفوزة على الحر درجة ثانية بهدفين دون رد في الدور 32.
قلق جمهور الشرطة
على الطرف الآخر يعيش جمهور الشرطة حالة من القلق على فريقهم خاصة وأن ارجحية مواجهتي الدوري الأخيرتين كانت للازرق ويمني البطل والمتصدر النفس في احراز جميع القاب الموسم بعد تحقيق لقب السوبر بالفوز على الكرخ لكنه ينتظر على احر من الجمر تحقيق لقب الكاس المنتظر منذ بداية البطولة ويامل ان يصل آلية و تحقيقة من خلال تخطي أصعب بوابة ممكن ان تؤدي لنيل اللقب.
مواجه خاصة
ويدرك لاعبي الفريق انهم امام مواجهة خاصة بكل معنى الكلمة امام انعدام الفوارق بين الفريقين ويزداد شغف جمهوره لتحقيق نتيجة الموسم ما يساهم في اندفاع المجموعة للارتقاء بالمستوى والأداء عبر المفارز المتكاملة لتحقيق حلم الفريق بالأنفراد بلقبها الاول وبنظرهم يرون كل شيء متوقف على نتيجة اليوم لاعتبارات فنية امام الفرق المؤهلة لدور الثمانية بما في ذلك الزوراء الذي يعاني من تراجع المستوى والنتائج في هذا الفترة والحال للبطل الكرخ الذي يشهد تراجع في النتائج والمستوى وسيعطي الفوز الفرصة لمواصلة التقدم وخطوة كبيرة من الاقتراب حتى بلوغ نهائي البطولة وتحقيق رغبة الانصار في ان يكون على الموعد في ظل تكامل الفريق من حيث العناصر مرورا بدكة الاحتياط وفي افضل ايامة وحال لسانهم يقول ينبغي ان نستفيد بشكل أكبر من دعم الجمهور لاداء الاعبين الاكثر انسجاما و حظورا مع مرور الوقت في ظل ثبات المستوى ومواصلة تحقيق النتائج التي قادت للصدارة إحدى أهم وسائل الدعم لمهمة إليوم وقبلها لمواصلة طريقة نحو احراز اللقب الثاني الحسرة الكبيرة في نفوس الأنصار الذين زادت ثقتهم بلاعبي الفريق بعدتسيد موقف الدوري لكنها مهمة. صعبة جدا
وكلا الفريقين يعيان أن الفوز سيقرب من اللقب وتحقيقة وكان الفريق قد انتقل لمباراة اليوم اثر تغلبه على مصافي الجنوب بستة اهداف لثلاثة .
مباريات الدور16
وكانت مباريات الدور16 قد اسفرت عن تغلب البطل الكرخ على الامانة بفارق الركلات الترجيحية (9_8) بعد تعادلهما بهدف وفاز نفط ميسان على كربلاء بهدفين لواحد كما فاز البحري على المصافي بفارق الركلات الترجيحبة(8_7) بعد تعادلهما بثلاثة اهداف كما تاهل الزوراء بنفس الطريقة بالفوز على نفط البصرة(4_2) بعد تعا.دلهمابهدف وحقق اربيل الفوز على الوسط بهدفين لواحد وتأهل الطلاب من فوزهم على دهوك في عقر دارة بهدف وبانتظار المرشح السابع من مباراة الحدود والشرقاط التي جرت امـــــس على ان يكتمل عقد الفرق الثمانية بالفائز من لقاء الجوية والشرطة اليوم.
الدرجة الأولى
ويتواجد فريق واحد من الدرجة الأولى بين فرق الدور المقبل حيث النادي البحري وسط تطلعات التاهل للدور الاخر بعد إقصاء كل من الامانة والمصافي وبانتظار موقف الحويجة من لقاء الحدود وكان فريق الكهرباء قد أحرز اخر لقب الموسم الماضي بتغلبة في اللقاء النهائي وقلــــــــب تأخرت بهدف الى فوز في الشوط الثاني على الكهرباء بهدفين لواحد سجـــــــلهما جعفر عيسى وحسن عبد الكريم فيما افتتح التسجيل للمباراة والكهرباء عبد الله عبد الامير.
الجولة 29
وحددت لجنة المسابقات غد الأربعاء موعدا لانطلاقة مواجهات الجولةالتاسة والعشرين للدوري الممتاز باقامة ثلاث مباريات وفيها يتطلع نوروزثالث عشر لاستعادة التوازن بعد خسارة وتعادل عندما يعود لملعبة لتضيف نفط ميسان التاسع38 الاخر الباحث للعودة لسكة الانتصارات ويامل صاحب المركز السابع عشر القاسم25 قهر كربلاء وايقاف مسلسل نتائجة الجيدة من اجل تعزبزموقفة ولانقاذ مهمة البقاء في اللقاء الذي يجري في ملعب كربلاء.
ويخرج الكهرباء الرابع50 في مهــمة غير سهلة امام النجف الذي يربد تعويض خسارة الاسبوع الماضي من كربلاء.
مباريات الخميس
ويشهد الخميس اقامةمباراتين وفيها يامل السادس دهوك العمل على الاستفادة من ظروف اللعب بالكامل امام الصناعة ما قبل الاخير الباحث عن النتيجة الايجابية الثالثة تواليا بعد قهرة نفط ميسان والحدود في الحالتين الأخيرتين وسيكون الطلاب امام اختبار صعب عندما يحلون ضيوفا على الوسط الذي يتحين الـــــــفرص لتحسين موقعه في جدول الترتيب والطلاب لتحسين المسار بعد عثرة النفط.