

نهائي‮ ‬مبكّر بالكأس بين الغريمين الجوية والشرطة

الناصرية‮- ‬باسم الركابي

يلتقي‮ ‬الجوية‮ ‬غريمة التقليدي‮ ‬الشرطة في‮ ‬موقعة نارية عندالثامنة مساء اليوم الثلاثاء في‮.‬ملعب الشعب في‮ ‬مواجهة مباشرة وفاصلة ضمن الدور32من بطولة الكاس وكل منهما‮ ‬يتطلع لتجاوز عقبة الاخر في‮ ‬لقاء التحدي‮ ‬الحقيقي‮ ‬للفريقين والمدربين المتوقع أن‮ ‬يزحف عشاق الفريقين والكرة المحلية لحضور اللفاءالكروي‮ ‬الكبير في‮ ‬أجواء احتفالية وسط تطلعات كل من الطرفين الى تحقيق خطوة نوعية قد تقرب احدهما من الوصول لنهائي‮ ‬البطولةوالحصول على اللقب الذي‮ ‬يبحث عنه الشرطة بالروح ومنذ الاعلان عن اقامة اول بطولة لليوم ويامل ان‮ ‬يأتي‮ ‬هدة المرة‮ ‬وكلا الفريقين اكتسبا جرعة كبيرة بعد الفوز الكاسح للجوية على الديوانية بتسعة أهداف لهدفين واستمرار الشرطة في‮ ‬الصدارة بفوز‮ ‬غير سهل خارج العاصمة على نفط البصرة بهدفين‮.‬

افضلية لقاءات الموسم

حصيلة لقاءات الفريقين تمنح الافضلية للجوية من فوز بهدف في‮ ‬المرحلة الأولى وتعادل بدون اهداف في‮ ‬الثانية لكنه في‮ ‬الوصافة بفارق نقطتين عن الصدارة التي‮ ‬لاتعني‮ ‬ومعهانتائج الدوري‮ ‬شيء لهما امام المهمة الخاصة فقط لدعم الجانب المعنوي‮ ‬وإكمال الجاهزية في‮ ‬دخول اللقاء المصيري‮ ‬والفاصل والذي‮ ‬لا‮ ‬يقبل القسمة ويتوجب ان‮ ‬يحسم بنتيجة الفوز التي‮ ‬قد تنتهي‮ ‬من خلال فارق الركلات الترجيحية وستكون النتيجة نقطة التحول في‮ ‬مسار المنافسة لتوجهات الفائز‮ .‬

حديث مختلف‮ ‬

الحديث سيكون مختلف وينصب على كيفية انهاء الاختبار الحقيقي‮ ‬على أكمل وجه في‮ ‬قمة كروية ونهائي‮ ‬مبكر وكل منهما‮ ‬يعلق الامال على عناصره‮.‬

‮ ‬فريق الجوية‮ ‬

ويكون الجوية قد تعلم من الاخطاء وينتظر من المدرب قيادة الفريق وتقديم العرض الذي‮ ‬يليق به وخوض المشوار بنفس طريقة مبارياتة الحاسمة والعمل على امكانيةالاطاحة بالمنافس و سيكون مؤمن سليمان والاعبين على المحك في‮ ‬مواجهة العدو اللدود في‮ ‬اختبار‮ ‬يحفز الى تقديم الاداء الاهم اذا ما أراد حسم الامور امام مهمة ومسؤولية جديدة‮ ‬يتطلب خوضها بكل اهتمام وتزداد معها حمى البحث عن اللقب الذي‮ ‬سيكون قريب جدا اذا ما تجاوز حاجز الشرطة القوي‮ ‬وتحقيق الحدث والتحول للدور التالي‮ ‬امام مواجهة اخرى قد لا‮ ‬يصل مستوى المنافس القادم الى قوة الشرطة لكن الاول تحقيق المطلوب بحضور جمهوره الكبير اهم وسائل الدعم المعنوي‮ ‬والنفسي‮ ‬خصوصا في‮ ‬مثل هكذا لقاءات حصرا وتجديد الموعد مع الشرطة وهو أمر‮ ‬يحتاج إلى بذل أقصى الجهود مقابل قيمة المهمة المتوقع أن‮ ‬يكون فيها اللاعبين اكثر تأثيرا من جميع النواحي‮ ‬جريا على العادة على مسار جميع اللقاءات التي‮ ‬جمعتهما في‮ ‬مختلف البطولات لكن مواجهة اليوم تحمل اكثر من تحد وحتما الجوية سيتعامل معها بحذر شديد عبر اللعب بدون اخطاءوبخطوط متكاملة في‮ ‬ظل رغبة المنافس في‮ ‬تحقيق نتيجة الموسم وكل مايريدةجمهورة ان‮ ‬يقدم التشكيل المستوى الاستثنائي‮ ‬امام قيمة النتيجة الهاجس الذي‮ ‬يؤرق اهل الفريق دون إستثناء و المتوقع أن تحدد مصير لقب الكاس‮ .‬

حافز كبير‮ ‬

ويدرك لاعبي‮ ‬الجوية ان الفوز سيكون حافز كبير امام الحصول على لقب البطولة ورفع حظوظة في‮ ‬استعادة الصدارة وتجديد الصراع على لقب الدوري‮ ‬وكان الفريق‮ ‬وصل للدور الحالي‮ ‬بفوزة على الحر درجة ثانية بهدفين دون رد في‮ ‬الدور‮ ‬32‮.‬

قلق جمهور الشرطة

على الطرف الآخر‮ ‬يعيش جمهور الشرطة حالة من القلق على فريقهم خاصة وأن ارجحية مواجهتي‮ ‬الدوري‮ ‬الأخيرتين كانت للازرق ويمني‮ ‬البطل والمتصدر النفس في‮ ‬احراز جميع القاب الموسم بعد تحقيق لقب السوبر بالفوز على الكرخ لكنه‮ ‬ينتظر على احر من الجمر تحقيق لقب الكاس المنتظر منذ بداية البطولة ويامل ان‮ ‬يصل آلية و تحقيقة من خلال تخطي‮ ‬أصعب بوابة ممكن ان تؤدي‮ ‬لنيل اللقب‮.‬

مواجه خاصة

ويدرك لاعبي‮ ‬الفريق انهم امام مواجهة خاصة بكل معنى الكلمة امام انعدام الفوارق بين الفريقين ويزداد شغف جمهوره لتحقيق نتيجة الموسم ما‮ ‬يساهم في‮ ‬اندفاع المجموعة للارتقاء بالمستوى والأداء عبر المفارز المتكاملة لتحقيق حلم الفريق بالأنفراد بلقبها الاول وبنظرهم‮ ‬يرون كل شيء متوقف على نتيجة اليوم لاعتبارات فنية امام الفرق المؤهلة لدور الثمانية بما في‮ ‬ذلك الزوراء الذي‮ ‬يعاني‮ ‬من تراجع المستوى والنتائج في‮ ‬هذا الفترة والحال للبطل الكرخ الذي‮ ‬يشهد تراجع في‮ ‬النتائج والمستوى‮ ‬وسيعطي‮ ‬الفوز الفرصة لمواصلة التقدم وخطوة كبيرة من الاقتراب حتى بلوغ‮ ‬نهائي‮ ‬البطولة وتحقيق رغبة الانصار في‮ ‬ان‮ ‬يكون على الموعد في‮ ‬ظل تكامل الفريق من حيث العناصر مرورا بدكة الاحتياط وفي‮ ‬افضل ايامة وحال لسانهم‮ ‬يقول‮ ‬ينبغي‮ ‬ان نستفيد بشكل أكبر من دعم الجمهور لاداء الاعبين الاكثر انسجاما و حظورا مع مرور الوقت في‮ ‬ظل ثبات المستوى ومواصلة تحقيق النتائج التي‮ ‬قادت للصدارة إحدى أهم وسائل الدعم لمهمة إليوم وقبلها لمواصلة طريقة نحو احراز اللقب الثاني‮ ‬الحسرة الكبيرة في‮ ‬نفوس الأنصار الذين زادت ثقتهم بلاعبي‮ ‬الفريق بعدتسيد موقف الدوري‮ ‬لكنها مهمة‮. ‬صعبة جدا

‮ ‬وكلا الفريقين‮ ‬يعيان أن الفوز سيقرب من اللقب وتحقيقة وكان الفريق قد انتقل لمباراة اليوم اثر تغلبه على مصافي‮ ‬الجنوب بستة اهداف لثلاثة‮ .‬

مباريات الدور16

وكانت مباريات الدور16‮ ‬قد اسفرت عن تغلب البطل الكرخ على الامانة بفارق الركلات الترجيحية‮ (‬9_8‮) ‬ بعد تعادلهما بهدف‮ ‬وفاز نفط ميسان على كربلاء بهدفين لواحد كما فاز البحري‮ ‬على المصافي‮ ‬بفارق الركلات الترجيحبة‮(‬8_7‮) ‬ بعد تعادلهما بثلاثة اهداف كما تاهل الزوراء بنفس الطريقة بالفوز على نفط البصرة‮(‬4_2‮) ‬بعد تعا.دلهمابهدف وحقق اربيل الفوز على الوسط بهدفين لواحد وتأهل الطلاب من فوزهم على دهوك في‮ ‬عقر دارة بهدف وبانتظار المرشح السابع من مباراة الحدود والشرقاط التي‮ ‬جرت امـــــس على ان‮ ‬يكتمل عقد الفرق الثمانية بالفائز من لقاء الجوية والشرطة اليوم‮.‬

الدرجة الأولى‮ ‬

ويتواجد فريق واحد من الدرجة الأولى بين فرق الدور المقبل حيث النادي‮ ‬البحري‮ ‬وسط تطلعات التاهل للدور الاخر بعد إقصاء كل من الامانة والمصافي‮ ‬وبانتظار موقف الحويجة من لقاء الحدود وكان فريق الكهرباء قد أحرز اخر لقب الموسم الماضي‮ ‬بتغلبة في‮ ‬اللقاء النهائي‮ ‬وقلــــــــب تأخرت بهدف الى فوز في‮ ‬الشوط الثاني‮ ‬على الكهرباء بهدفين لواحد سجـــــــلهما جعفر عيسى وحسن عبد الكريم فيما افتتح التسجيل للمباراة والكهرباء عبد الله عبد الامير‮.‬

الجولة‮ ‬29

وحددت لجنة المسابقات‮ ‬غد الأربعاء موعدا لانطلاقة مواجهات الجولةالتاسة والعشرين للدوري‮ ‬الممتاز باقامة ثلاث مباريات وفيها‮ ‬يتطلع نوروزثالث عشر لاستعادة التوازن بعد خسارة وتعادل عندما‮ ‬يعود لملعبة لتضيف نفط ميسان التاسع38 ‮ ‬الاخر الباحث للعودة لسكة الانتصارات ويامل صاحب المركز السابع عشر القاسم25 قهر كربلاء وايقاف مسلسل نتائجة الجيدة من اجل تعزبزموقفة ولانقاذ مهمة البقاء في‮ ‬اللقاء الذي‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬ملعب كربلاء‮.‬

‮ ‬ويخرج الكهرباء الرابع50 ‮ ‬في‮ ‬مهــمة‮ ‬غير سهلة امام النجف الذي‮ ‬يربد تعويض خسارة الاسبوع الماضي‮ ‬من كربلاء‮. ‬

مباريات الخميس‮ ‬

ويشهد الخميس اقامةمباراتين وفيها‮ ‬يامل السادس دهوك العمل على الاستفادة من ظروف اللعب بالكامل امام الصناعة ما قبل الاخير الباحث عن النتيجة الايجابية الثالثة تواليا بعد قهرة نفط ميسان والحدود في‮ ‬الحالتين الأخيرتين وسيكون الطلاب امام اختبار صعب عندما‮ ‬يحلون ضيوفا على الوسط الذي‮ ‬يتحين الـــــــفرص لتحسين موقعه في‮ ‬جدول الترتيب والطلاب لتحسين المسار بعد عثرة النفط‮.‬