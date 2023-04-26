 نموذج من باربي يحمل سمات المصابين بمتلازمة داون

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طرحت‭ ‬شركة‭ “‬ماتيل‭” ‬الأميركية‭ ‬لصناعة‭ ‬الألعاب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نموذجاً‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬دمية‭ ‬باربي‭ ‬يحمل‭ ‬سمات‭ ‬الأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بمتلازمة‭ ‬داون،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬أميركية‭ ‬تُعنى‭ ‬بهذا‭ ‬الاضطراب‭ ‬الجيني‭. ‬وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬ماركة‭ ‬باربي‭ ‬ليزا‭ ‬ماكنايت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ “‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تمثّل‭ ‬الدمية‭ ‬مختلف‭ ‬الأولاد‭ ‬وأن‭ ‬يرى‭ ‬هؤلاء‭ ‬أنفسهم‭ ‬فيها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬اللّعب‭ ‬بدمى‭ ‬لا‭ ‬تشبههم‭”. ‬وهذا‭ ‬النموذج‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬دمية‭ ‬باربي‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬ابتكاره‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمتلازمة‭ ‬داون‭ ‬التي‭ ‬تُعنى‭ ‬بمَن‭ ‬يعانون‭ ‬هذا‭ ‬الاضطراب‭ ‬الجيني،‭ ‬مُتاح‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وسيُطرح‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬المتاجر‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭. ‬والدمية‭ ‬الجديدة‭ ‬أصغر‭ ‬حجماً‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التقليدية،‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬الجزء‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬جسمها‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬الأجزاء،‭ ‬ولها‭ ‬أذنان‭ ‬صغيرتان‭ ‬وأنف‭ ‬مسطح‭ ‬وعينان‭ ‬لوزيتان،‭ ‬وهي‭ ‬خصائص‭ ‬معروفة‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بمتلازمة‭ ‬داون‭. ‬ومتلازمة‭ ‬داون‭ ‬هي‭ ‬اضطراب‭ ‬جيني‭ ‬ينجم‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬نسخة‭ ‬ثالثة‭ ‬من‭ ‬الكروموسوم‭ ‬21‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السمات‭ ‬الجسدية،‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الاضطراب‭ ‬إعاقة‭ ‬ذهنية‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬الخفيفة‭ ‬إلى‭ ‬المتوسطة‭.‬

وبعدما‭ ‬كانت‭ “‬ماتيل‭” ‬توفّر‭ ‬لعقود‭ ‬دمى‭ ‬باربي‭ ‬بيضاء‭ ‬وشقراء،‭ ‬مع‭ ‬إصدار‭ ‬بعض‭ ‬النسخ‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬ضاعفت‭ ‬شركة‭ ‬الألعاب‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬صورة‭ ‬الدمية‭ ‬الشهيرة‭.‬

وفي‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬أطلقت‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬مقراً‭ ‬نماذج‭ ‬صغيرة‭ ‬الحجم‭ ‬وأخرى‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الدمية،‭ ‬فيما‭ ‬باتت‭ ‬تصنّع‭ ‬راهناً‭ ‬175‭ ‬نموذجاً‭ ‬مختلفاً‭ ‬من‭ ‬باربي‭.‬

وتراجعت‭ ‬إيرادات‭ ‬قسم‭ ‬الدمى‭ ‬في‭ “‬ماتيل‭” ‬بنسبة‭ ‬9‭% ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬بسبب‭ ‬تباطؤ‭ ‬مبيعات‭ ‬باربي‭ ‬ودمى‭ ‬أخرى‭ ‬بينها‭ “‬أميركن‭ ‬غيرل‭” ‬و‭”‬سبيريت‭”.‬