(الزمان) تستطلع تركيا في أعياد رأس السنة(2)

نكهة التسوّق القديمة وغيوم وأمطار وبرد – اسطنبول – حمدي العطار

لا يمكن أن احس بمتعة التسوق الا من الأسواق القديمة التي يفوح منها عبق التاريخ وجمال المكان. أما المولات الحديثة لا تجذبني كثيرا على الرغم ما يرصد لها من أموال فهي لا تضاهي قيمة الأسواق تاريخيا. عند وجودنا في اسطنبول كنا حريصين على التسكع والتجوال في متاهات (السوق المصري) وهو من أقدم واعرق الأسواق في اسطنبول الباعة يحاولون إقناع الناس على شراء ما يعرضون ببيان جودة النوعية والسعر المناسب هذه الحميمية بين البائع والمشتري لا تجدها في محلات الموالات، بعض المحلات تضع صور المشاهير عند زيارتهم لهذا السوق نحن رصدنا صورة النجمة احلام وهي تتسوق في هذا السوق. البعض عند ما يسمع بالتسمية (السوق المصري ) يعتقد بأنه سيري اما سلع مصرية أو الباعة مصريون، لكن في الواقع الاسم جاء من تاريخ العلاقات التركية المصرية في مجال التجارة والتبادل السلع. حيث كان المصريون يجلبون بضائعهم لغرض بيعها في هذا المكان ومن هذا النشاط التجاري جاء الأسم. غياب الشمس وانخفاض درجات الحرارة لم تمنع الناس من التبضع لمختلف السلع المعروضة للبيع. المتبضعين كما نحن لا نسير بل احيانا نركض للحصول على بعض الدفء، زوجتي تعدل لي ملابسي خوفا من الهواء البارد خاصة ونحن في مواجهة رياح بحر مرمرة. كان لا بد من التعاطي بعض المشروبات والحلويات للتدفئة وتجنب نزلة البرد. كان لنا وقفة مع بائع عصير البرتقال وكذلك الكنافة مع القهوة وتناول سندويج السمك على ضفاف البحر مع الطرشي واللقيمات الساخنة واخيرا السحلب وكلما زرت إسطنبول لا بد من زيارة قوارب بيع السمك تحت جسر غلطه سراي. يوم أول من السنة الجديدة نقضيه في السوق المصري الجميل

مطر…مطر…مطر

كان لا بد من الخروج وزيارة الاماكن في اسطنبول على الرغم من ان الجو شديد البرودة مع تهاطل الامطار! وهنا يمكن قراءة درجات الحرارة بشكل مختلف، فهي مثلا 6 درجة ولكنها تعادل 2 درجة (يقولون بسبب الغيم والرياح)وعلى العكس مما موجود عندنا فالامطار احيانا تخلق طقوساً رومانسية فهي على الاقل افضل من (الجو) الحار الكئيب! او الامطار التي تسقط في العراق فتفيض الشوارع وتتكون المستنقعات المائية والطينية حتى يتحول المطر من نعمة الى نقمة،ومن حق شاعرنا السياب ان ينشد انشودة المطر “اتعلمين أي حزن يبعث المطر” اما في اسطنبول فالمطر يجعل كل الاشياء (تلمع) الشوارع، السيارات، الاشجار، الفواكه، البيوت، المساجد، ولا وجود لأي معوقات ونحن نتجول في سوق الفاتح الشعبي.

اسواق واثار

في هذا السوق الذي لا يقل اهمية عن السوق المصري من حيث الاتساع والبضائع التجارية المعروضة بل هو اكثر شعبية من السوق المصري، واذا كان السوق المصري متخصص في كل مكان تتجمع نوعا محدد من السلع فإن في السوق الفاتح يمكن ان تجد من يبيع الملابس وبجانبه من يبيع الفواكه او الكرزات او العصير وكذلك اللحوم والسمك والجبن وهكذا،المطر لا يعيق فتح الاسواق ولا وجود المتبضعين، فالازدحام سمة الاسواق في اسطنبول ،ونحن نسير في الاسواق يمكن ان نزور ايضا بعض المساجد الاثرية مثل مسجد الفاتح وكذلك هناك القلاع والحصون والابراج متداخلة مع المكتبات ومحلات بيع الاكسسوارات والمقاهي في تشكيـــــلة معمارية متناسقة !

التكسيم وشارع الاستقلال

بعد ان انتهينا من التسوق لبعض السلع والبضائع وفرق العملة يشجعنا على الشراء، قيمة اي سلعة بالليرة التركية يـــــــتم معرفة ثمنها بالقسمة على 4 اي السلعــة التي قــــــــيمتها 100 ليرة تكون بمقدار 25 الف دينار،انتقلنا الى منطقة التكسيم وشارع الاستقلال وهو من الاماكن الاكثر شهرة واثارة في اسطنبول،حيث ما يقارب مليوني شخص يمر بشارع الاستقلال ،وتنتشر في هذا الشارع المحلات والمطاعم وشركات التصريف والمقاهي والملاهي والقنصليات الاوربية،ولم نفوت تناول حلويات (الحافظ) المشهورة مع القهوة التركية ونحن نطل على القطار الاحمر الذي يقطع شارع الاستقلال، وما تشاهده في شارع الاستقلال من تنوع وغرائب لا يمكن ان تجدها في اي مكان آخر، وغالبا ما تقف لمتابعة اشخاص او فرق موسيقية تعزف وتغني في زويا واماكن مختلفة من الشارع والناس تضع لهم النقود تقديرا لموهبتهم ،تم توثيق كل هذه الفعاليات وعلى الرغم من معرفتنا بهذا الشارع وما فيه من مفارقات فنية او تخص الازياء الوطنية والشعبية لكننا لم نتصور ان نجـــــد فيه (الهنود الحمر) !!

يتبع