نكهات الطفولة تسيطر على أطباق كبار الطهاة الأجانب في باريس

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يسعى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطهاة‭ ‬الأجانب‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الشيف‭ ‬اللبناني‭ ‬آلان‭ ‬الجعم،‭ ‬وآخرون‭ ‬من‭ ‬الحاصلين‭ ‬مثله‭ ‬على‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ “‬ميشلان‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬المهارات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أطباق‭ ‬نشأوا‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬طفولتهم،‭ ‬لتحريرها‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬تقليدية‭ ‬تُلصق‭ ‬بها،‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬يثيره‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬انتقادات‭ ‬مواطنيهم‭ ‬الأصوليين‭ ‬مطبخياً‭. ‬

يقرّ‭ ‬آلان‭ ‬الجعم‭ ‬في‭ ‬مطعمه‭ ‬الباريسي‭ ‬الواسع‭ ‬الشهرة‭ ‬بأن‭ ‬والدته‭ “‬ليست‭ ‬راضية‭” ‬عن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يطهو‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭. ‬ويقول‭ ‬الشيف‭ ‬اللبناني‭ ‬الأول‭ ‬والوحيد‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬نجمة‭ ‬من‭ ‬دليل‭ “‬ميشلان‭”: “‬في‭ ‬بلدي،‭ ‬لا‭ ‬نأكل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭”.‬

لكنّ‭ ‬هذا‭ ‬الشاب‭ ‬العصامي‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬لبنان‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬واستقر‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬جَعْلَ‭ ‬ثقافة‭ ‬بلده‭ ‬المطبخية‭ ‬تتألق‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬يتطلب‭ ‬تطوير‭ ‬وصفات‭ ‬الأطباق‭ “‬نحو‭ ‬الأناقة‭ ‬والمستوى‭ ‬الرفيع‭” ‬الذي‭ ‬يتسم‭ ‬به‭ ‬المطبخ‭ ‬الفرنسي‭. ‬

ومثلَه،‭ ‬يسعى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطهاة‭ ‬الأجانب‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬والحاصلين‭ ‬على‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ “‬ميشلان‭”‬،‭ ‬أحدهم‭ ‬يوناني‭ ‬والآخر‭ ‬برازيلي‭ ‬والثالث‭ ‬مكسيكي،‭ ‬إلى‭ ‬تحرير‭ ‬أطباق‭ ‬بلدانهم‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تُلصق‭ ‬بها،‭ ‬ومنها‭ ‬أنها‭ ‬دسمة‭ ‬جداً‭ ‬وكثيرة‭ ‬الفلفل‭ ‬الحار‭. ‬

فعندما‭ ‬افتتح‭ ‬إنريكه‭ ‬كاساروبياس‭ ‬مطعمه‭ “‬أوكستيه‭” (‬Oxte‭)‬،‭ ‬نبهه‭ ‬زملاؤه‭ ‬المكسيكيون‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الفشل،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يقتنعوا‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬انتهجها‭ ‬نجل‭ ‬القصاب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يبيع‭ ‬سندويشات‭ ‬التاكو‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬أسواق‭ ‬المكسيك‭ ‬ثم‭ ‬اكتسب‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬مطاعم‭ ‬فرنسية‭ ‬للمطبخ‭ ‬الفاخر‭.‬

نكهات‭ ‬الطفولة

ويوضح‭ ‬إنريكه‭ ‬كاساروبياس‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬نجمة‭ “‬ميشلان‭” ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬أراد‭ “‬إظهار‭ ‬مطبخ‭ ‬مكسيكي‭ ‬مختلف‭” ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كانت‭ ‬الوجبات‭ ‬المكسيكية‭ ‬السريعة‭ ‬تلقى‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭.‬

بمذاقات‭ ‬ذكريات‭ ‬طفولته،‭ ‬طعّم‭ ‬كاساروبياس‭ ‬أطباق‭ ‬مطعمه،‭ ‬ومنها‭ ‬مزيح‭ ‬الحلو‭ ‬والمالح،‭ ‬والحموضة،‭ ‬والمرارة،‭ ‬أما‭ ‬الفلفل‭ ‬الحار‭ “‬فمحسّن‭ ‬للنكهة‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يحرق‭ ‬اللسان‭”.‬

ويمتنع‭ ‬كاساروبياس‭ ‬مثلاً‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬الصلصة‭ ‬المكوّنة‭ ‬من‭ ‬الفلفل‭ ‬والشوكولا‭ ‬مع‭ ‬الشمندر‭ ‬والجزر‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الطماطم‭ ‬الخضراء‭ ‬والهالبينو‭ ‬وبذور‭ ‬اليقطين‭ ‬والكاكاو‭ ‬والقرفة‭ ‬والكزبرة‭ ‬والبقدونس‭.‬

ويضيف‭ “‬سأظل‭ ‬أبحث‭ ‬حتى‭ ‬أجد‭ ‬طعم‭ ‬طفولتي‭”‬،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ “‬لم‭ ‬يكن‭ ‬موجوداً‭ ‬فعلاً‭ ‬في‭ ‬المطبخ‭ ‬المكسيكي‭”.‬

أما‭ ‬آلان‭ ‬الجعم‭ ‬فيقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نجمة‭ +‬ميشلان‭+ ‬بأطباق‭ ‬المطبخ‭ ‬اللبناني‭ ‬التقليدية‭”.‬

وبالتالي،‭ ‬يعتمد‭ ‬الجعم‭ ‬طريقة‭ ‬تكييف‭ ‬أطباق‭ ‬طفولته‭ ‬بواسطة‭ ‬تقنيات‭ ‬الطهو‭ ‬الفرنسية،‭ ‬فيقدّم‭ ‬التبّولة‭ ‬مثلاً‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشكال،‭ ‬ويضيف‭ ‬إلى‭ ‬البقلاوة‭ ‬الخفيفة‭ ‬فواكه‭ ‬موسمية‭.‬

ويشرح‭ ‬أن‭ “‬التبولة‭ ‬طبق‭ ‬معروف‭ ‬منذ‭ ‬ألف‭ ‬عام،‭ ‬لكنّ‭ ‬أحداً‭ ‬لم‭ ‬يغيّر‭ ‬فيه‭ ‬قيد‭ ‬أنملة‭. ‬أما‭ ‬اليوم،‭ ‬فهذا‭ ‬المطبخ‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬شبابه‭”.‬

أقام‭ ‬الجعم‭ ‬المتوّج‭ ‬من‭ “‬ميشلان‭” ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬مساحة‭ ‬مطبخية‭ ‬لبنانية‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬ماريه‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬تضمّ‭ ‬مطاعم‭ ‬صغيرة‭ ‬تقدم‭ ‬أبرز‭ ‬اختصاصات‭ ‬بلد‭ ‬الأرز،‭ ‬ومنها‭ ‬الشاورما‭ ‬والمنقوشة‭ ‬وسواهما،‭ ‬ويستعد‭ ‬لتوسيع‭ ‬خدماته‭ ‬إلى‭ ‬سويسرا‭.‬

يطهو‭ ‬رافاييل‭ ‬ريغو‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬مطعمه‭ “‬أوكا‭” ‬الحائز‭ ‬أيضاً‭ ‬نجمة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬دليل‭ “‬ميشلان‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬منتجات‭ ‬برازيلية‭ ‬مزروعة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬أو‭ ‬مستوردة‭ ‬من‭ ‬الأمازون،‭ ‬بهدف‭ ‬التعريف‭ ‬بمناحٍ‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬عن‭ ‬المطبخ‭ ‬البرازيلي‭.‬

مبالغة‭ ‬ساخرة؟‭ ‬

ويقول‭ ‬الشيف‭ ‬الذي‭ ‬يحضّر‭ ‬لمهرجان‭ ‬عن‭ ‬المطبخ‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ “‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬البرازيليون‭ ‬يفهمون‭ ‬ما‭ ‬أفعله‭. ‬اليوم،‭ ‬حصلت‭ ‬بفضل‭ ‬نجمة‭ (‬ميشلان‭) ‬على‭ ‬الشهرة‭ ‬اللازمة‭” ‬لإقامة‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المتعدد‭ ‬الثقافات‭.‬

لطالما‭ ‬حاذر‭ ‬الطاهي‭ ‬اليوناني‭ ‬في‭ ‬موقع‭ “‬باليه‭ ‬رويال‭” ‬الباريسي‭ (‬القصر‭ ‬الملكي‭) ‬فيليب‭ ‬كرونوبولوس،‭ ‬السقوط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬المبالغة‭ ‬الساخرة‭ ‬عند‭ ‬الاستلهام‭ ‬من‭ ‬أطباق‭ ‬بلاده‭.‬

وخلال‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد،‭ ‬أجرى‭ ‬مراجعة‭ ‬للأطباق‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬طعام‭ ‬مطعمه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدخال‭ ‬لمسات‭ ‬يونانية‭ ‬ظاهرة،‭ ‬كالخبز‭ ‬مع‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون،‭ ‬والمثلجات‭ ‬بجبن‭ ‬الفيتا،‭ ‬وشطيرة‭ ‬السبانخ‭ ‬والفيتا‭ ‬المعروفة‭ ‬بـ‭”‬سباناكوبيتا‭”.‬

وبفضل‭ ‬قائمة‭ ‬الطعام‭ ‬هذه،‭ ‬حصل‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬نجمة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬دليل‭ “‬ميشلان‭”.‬

ويقول‭ “‬أرغب‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الطابع‭ ‬اليوناني‭ ‬في‭ ‬أطباقي‭”. ‬تحد‭ ‬صعب،‭ ‬خصوصاً‭ ‬خلال‭ ‬الشتاء،‭ ‬لهذا‭ “‬المطبخ‭ ‬المشمس‭” ‬الذي‭ “‬لا‭ ‬يضم‭ ‬عدد