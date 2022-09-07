نكسة للإسترليني أمام الدولار وتراس تستبعد فرض رسوم لتمويل تجميد فواتير الطاقة

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

تراجع‭ ‬الجنيه‭ ‬الإسترليني‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياته‭ ‬منذ‭ ‬1985‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البريطاني‭ ‬ركودا‭ ‬جراء‭ ‬التضخم‭ ‬الجامح‭.‬

وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬المهمة‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬الجديدة‭ ‬لإنعاش‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬تراجع‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬14‭,‬10‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭,‬83‭ % ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭,‬1424‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬بعدما‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭,‬1406‭ ‬دولارات‭ ‬وهو‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬37‭ ‬عاما‭. ‬ويهدد‭ ‬الأرتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الغاز‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭ ‬في‭ ‬إغراق‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ركود‭ ‬بسبب‭ ‬اعتمادها‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬مصدر‭ ‬الطاقة‭ ‬هذا‭.‬

وحضرت‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أول‭ ‬جلسة‭ ‬مساءلة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬بصفتها‭ ‬رئيسة‭ ‬للوزراء‭ ‬استبعدت‭ ‬خلالها‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬استثنائية‭ ‬لتمويل‭ ‬تجميد‭ ‬رفع‭ ‬فواتير‭ ‬الطاقة‭ ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬الارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الكهرباء‭ ‬والغاز‭.‬وقالت‭ ‬تراس‭ ‬التي‭ ‬عُينت‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬بعد‭ ‬استقالة‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون،‭ ‬إنها‭ ‬ستعلن‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬خططها‭ ‬لحزمة‭ ‬دعم‭ ‬اقتصادي‭ ‬لمنع‭ ‬تفاقم‭ ‬أزمة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القادمة‭.‬

وتدرس‭ ‬تدابير‭ ‬يُعتقد‭ ‬أن‭ ‬قيمتها‭ ‬تتجاوز‭ ‬130‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬150‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬لتجميد‭ ‬فواتير‭ ‬الطاقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعائلات‭ ‬والأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬خطر‭ ‬الإفلاس‭ ‬هذا‭ ‬الشتاء‭.‬

لكن‭ ‬عندما‭ ‬سألها‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬سيتم‭ ‬تمويل‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬استثنائية‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬شركات‭ ‬الطاقة‭ ‬ردت‭ ‬تراس‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬رسوم‭ ‬استثنائية‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬تثبيط‭ ‬عزيمة‭ ‬الشركات‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬لتنمية‭ ‬الاقتصاد‭. … ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬بفرض‭ ‬ضرائب‮»‬‭.‬

حددت‭ ‬الجلسة‭ ‬نبرة‭ ‬النقاش‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬معالجة‭ ‬الصعوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتوقعة‭ ‬مستقبلا،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تجاوز‭ ‬التضخم‭ ‬العشرة‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬40‭ ‬عاما‭.‬

وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬المهمة‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬تراس‭ ‬لانعاش‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬تراجع‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬14‭,‬00‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭,‬96‭ % ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭,‬1409‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬وهو‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬37‭ ‬عاما‭.‬

خاضت‭ ‬تراس‭ ‬حملتها‭ ‬على‭ ‬وعد‭ ‬بخفض‭ ‬الضرائب‭ ‬رغم‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفاقم‭ ‬التضخم،‭ ‬وتساؤلات‭ ‬بشأن‭ ‬مصدر‭ ‬التمويل‭.‬

وأبدت‭ ‬تراس‭ ‬تفاؤلا‭ ‬إزاء‭ ‬الآفاق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدى‭ ‬دخولها‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬كرئيسة‭ ‬للوزراء‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬واثقة‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬معًا‭ ‬يمكننا‭ ‬تجاوز‭ ‬العاصفة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬البلاد‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬ستارمر‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الناس‭ ‬العاديين‭ ‬قد‭ ‬يدفعوا‭ ‬ثمن‭ ‬سياساتها‭. ‬ترأست‭ ‬تراس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأربعاء‭ ‬اجتماعا‭ ‬لفريقها‭ ‬الحكومي‭ ‬وهو‭ ‬الأكثر‭ ‬تنوعا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بريطانيا‭ ‬ويضمّ‭ ‬كواسي‭ ‬كوارتنغ‭ ‬وزيراً‭ ‬المال،‭ ‬وجيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬وزيراً‭ ‬للخارجية،‭ ‬وسويلا‭ ‬برافرمان‭ ‬وزيرة‭ ‬للداخلية‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬مشكلة‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬الملحة‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬حكومتها‭ ‬معالجة‭ ‬قضية‭ ‬الترتيبات‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬لمرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭. ‬وفي‭ ‬مكالماتها‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬زعماء‭ ‬أجانب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬تحدثت‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬ثم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬

اتفقت‭ ‬تراس‭ ‬مع‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬على‭ ‬أهمية‭ ‬حماية‮»‬‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬بحسب‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭.‬

وفي‭ ‬البرلمان‭ ‬قالت‭ ‬تراس‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬مصممة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬‮«‬المأزق‮»‬‭ ‬وأبدت‭ ‬تأييدها‭ ‬ل»تسوية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التفاوض‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وفي‭ ‬مكالمتها‭ ‬مع‭ ‬زيلينسكي‭ ‬تعهدت‭ ‬تراس‭ ‬مواصلة‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬سلفها‭ ‬جونسون‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬روسيا‭. ‬فازت‭ ‬تراس‭ ‬البالغة‭ ‬47‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬اقتراع‭ ‬داخلي‭ ‬لأعضاء‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬بدأ‭ ‬أوائل‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬57‭% ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬إثر‭ ‬سباق‭ ‬محتدم‭ ‬ضد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬السابق‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التصويت،‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬أقلّ‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬أعضاء‭ ‬الحزب‭.‬‮ ‬

وهي‭ ‬تواجه‭ ‬حاليًا‭ ‬تحديًا‭ ‬صعبًا‭ ‬يتمثل‭ ‬بإعادة‭ ‬توحيد‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الحاكم‭ ‬بعد‭ ‬معركة‭ ‬مريرة‭ ‬على‭ ‬القيادة‭. ‬لكن‭ ‬المحللين‭ ‬يشيرون‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬استبعدت‭ ‬جميع‭ ‬أنصار‭ ‬سوناك‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭. ‬وقال‭ ‬الجندي‭ ‬السابق‭ ‬جوني‭ ‬ميرسر‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬ب»خيبة‭ ‬أمل‮»‬‭ ‬لإقالته‭ ‬من‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬قدامي‭ ‬المحاربين‭.‬

وذهبت‭ ‬زوجته‭ ‬فيليستي‭ ‬كورنيليوس‭ ‬ميرسر‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬معتبرة‭ ‬تراس‭ ‬‮«‬حمقاء‮»‬‭ ‬ونشرت‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬صورة‭ ‬تسخر‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديدة‭ ‬وتعتبرها‭ ‬شخصية‭ ‬غبية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬مابيتس‮»‬‭.‬

نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فاينانشيال‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬المحافظين‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬لديهم‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬القرارات‭ ‬الصعبة‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬فعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬بوريس‭ ‬وقد‭ ‬يفعلون‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬ليز‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬الوزراء‭ ‬الجدد‭ ‬القول‭ ‬‮«‬أشك‭ ‬في‭ ‬بقائها‭ ‬سنتين‮»‬‭.‬

تظهر‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬تقدما‭ ‬واضحا‭ ‬لحزب‭ ‬العمّال‭ ‬لكن‭ ‬ينبغي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬ينتظر‭ ‬عامين‭ ‬حتى‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬المقبلة‭.‬

وتعهّدت‭ ‬تراس‭ ‬الاثنين‭ ‬بقيادة‭ ‬الحزب‭ ‬إلى‭ ‬الانتصار‭ ‬‮«‬في‭ ‬2024‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬بحلول‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2025‭ ‬كأبعد‭ ‬تقدير‭.‬

تراس‭ ‬قدمت‭ ‬نفسها‭ ‬إلى‭ ‬القاعدة‭ ‬الشعبية‭ ‬لحزب‭ ‬المحافظين‭ ‬كبطلة‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬وخفض‭ ‬الضرائب‭ ‬مبديةً‭ ‬استعدادها‭ ‬لخفض‭ ‬الضرائب‭ ‬فورًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬سريع‭.‬

وبموجب‭ ‬خططها‭ ‬المطروحة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الوضع،‭ ‬سيتم‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬لفواتير‭ ‬الغاز‭ ‬والكهرباء‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬السقف‭ ‬قريبًا‭ ‬من‭ ‬المستويات‭ ‬الحالية‭.‬

ستمنح‭ ‬الحكومة‭ ‬قروضًا‭ ‬أو‭ ‬ستضمن‭ ‬قروض‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لمزودي‭ ‬الطاقة‭ ‬لتعويض‭ ‬الفرق‭ ‬الذي‭ ‬يدفعونه‭ ‬بفعل‭ ‬أسعار‭ ‬الجملة‭ ‬العالمية‭ ‬المرتفعة‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الحكومة‭ ‬ستموّل‭ ‬الخطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاقتراض‭ ‬الإضافي‭ ‬أو‭ ‬ستجعل‭ ‬المستهلكين‭ ‬يدفعون‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقدين‭ ‬المقبلين‭ ‬رسومًا‭ ‬قد‭ ‬تٌضاف‭ ‬على‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭.‬

ورأى‭ ‬بول‭ ‬جونسون‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬المالية‭ (‬Institute for Fiscal Studies‭) ‬أنها‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬فظيعة‮»‬‭ ‬لكنها‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬ضرورية‭. ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أنها‭ ‬خطة‭ ‬‮«‬مكلفة‭ ‬جدًا‭ ‬وغير‭ ‬موجّهة،‭ ‬وتزيد‭ ‬مخاطر‭ ‬النقص‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬المشكلة‭ ‬‮«‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬بديل‭ ‬عملي‮»‬‭.‬