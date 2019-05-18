نكتة من سنة 1943 – كامل كريم الدليمي

مواطن بريطاني اقتحم موكب رئيس الوزراء ونستون تشيرشل وهتف في وجهه قائلا (انت غبي احمق)

فاعتقلت الشرطة المواطن وقادته للسجن ….

البرلمان استدعي تشيرشل وسأله احد الاعضاء الغاضبين ..هل يجوز ان تعتقل الشرطة مواطنآ وتضعه في السجن لمجرد انه قام بسبك ؟

اجاب تشيرشل بان الشرطة لم تعتقله لانه سبني ….

بل لانه افشي سرآ من اسرار الدولة

ضجت القاعة بالضحك والتصفيق للسياسي الداهية تشرشل …

هل يوجد تشرشل في دولنا العربية او في عراقنا الحبيب ، لماذا لايوجد سياسو ن دهاة قادرين على قيادة الدَفَّة الى بر الأمان ؟

لماذا قياداتنا السياسية مترسخة لديهم قناعة انهم الأذكى والأفهم والأقدر على مجاراة الاحداث وفهمها وبالنتيجة نخرج مثخنين بالجراح بعد السير خلف مجموعة ممن لايملكون لا الرأي ولا الرؤية ؟

متى يعترفون انهم لايجيدون التعامل مع ادوات اللعبة السياسية ، وانهم منشغلون بتقاسم المناصب والمغانم ،

المشاركة في الانتخابات اللعبة الوحيدة التي يجيدونها وغش الجماهير بشعارات رنانة ووعود يصعب تنفيذها وان أمكن تنفيذها فلا أحد يسعى لذلك لأن عند نهاية موسم الانتخابات تنتهي صلاحية المواطن ولم يعد السياسي بحاجة لهُ !!

هذه حقيقتنا التي يخشى البعض افشاءها ، ويبقى متمسكاً بعروة غبائه الى مالانهاية ، ظروفنا الداخلية كارثية ومحيطنا الأقليمي ملتهب ودول الخليج لاتجيد استخدام طوق النجاة في اوقاته المناسبة ، وساسة العراق يعيشون حالة الانقسام الممنهج وفق عقليات متخندقة يمثلها صغار القوم الحالمين والواهمين بأنهم قادرون على قيادة العراق وشعبة ، وفعلاً هنا اقولها بصوت عال هيهات فالعراقي صعب المراس ، ولن يقبل الا بالفرسان النبلاء الوطنيين اصحاب القيم العليا والشرف الرفيع لقيادته ، لن يقبل العراقي اليوم يتنافس عليه المتنافسون وكأنهُ بلا ثقافة ، بلا دراية ولايعرف مايدور حوله ، لقد غفل ساسة الصدفة على قراءة التاريخ وغفلوا قراءة كتب علم الاجتماع العراقي لعالم الاجتماع الراحل المرحوم على الوردي ليطلعوا على حجم مزاجية المواطن العراقي ، وتمرده على الواقع المرير مهما طال او قصر الزمن ، نحن امام امتحان نهائي لقدرة ساسة العراق إيصال سفينة البلد الى برَّ الأمان ، من خلال الوتيرة المتصاعدة للتهديدات الامريكية والإيرانية والسبل الكفيلة بالتعامل مع هذه الازمة بطريقة تحفظ حقوق العراق وشعبه ولاتسمح باستخدام ارض العراق للعدوان ضد اي بلد جار ، واذا تمكنوا من اطفاء تلك الفتنة من خلال لعب دور دبلوماسي كوسيط بين الدولتين (امريكا ، ايران ) وخاصة ان العراق يعتبر جزءاً من ساحة التهديد والصراع كما يراه البلدان المتصارعان سيعطي أسبقية واهمية ومكانة راقية للدبلوماسية العراقية .

مابين الحق والباطل خيط رفيع !

ومابين الظلم والانصاف عدلْ وحكمة ،

ومابين العقل والغباء فعلُ حكيم ودور محوري ، اتمنى ان يكون لنا دور محوري مَبنَّي على حكمة ومشورة خاصة بما يهم هذه الازمة المتصاعدة .

نحاول ان نُثبت للعالم من خلالها أداءنا المتميز اننا على قدر المسؤولية السياسية والاخلاقية واننا على قدر حمل اسم العراق وتمثيله بالمحافل ، وبقدر حكمة تشرشل الذي عاقب الشخص الذي تهجم عليه لكن بطريقة جعلت الجميع منبهراً بحكمته وقوة ادائه وعدم انهياره امام التجاوز الذي حصل عليه ، بعكس كثير من ساستنا الذين تهزمهم عبارات بسيطة تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتثير شجونهم لتفتح لديهم قريحة السب والشتم متناسين انهم قادة مبتعدون عن الحكمة والحُلم بهكذا تصرف .

ارجوكم ساستنا العظام كونوا بحجم العراق وتصرفوا بحجم عراقة وتاريخ وتضحية هذا الشعب المُبتلى .

نريد ان تكونوا بمستوى وعقل ودهاء تشرشل وهذا قليل بحقكم ان احسنتم التصرف .