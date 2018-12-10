نكتة فرعونية – حسين الذكر

في نكتة طريفة تعبر عن حال العراقيين في العهدين الدكتاتوري او الديمقراطي .. فالفرعونية لم تترك للعراقيين حتى حرية التفكير التي جيرت وسلبت :-

(تقول الطريفة ، ، تم تجريب جهاز لكشف الكذب على ثلاث شخصيات .. أميركي وياباني وعراقي ، فسالوهم عما يفكرون به ، فقال الأمريكي ، انا افكر بصناعة صاروخ عابر للمجرات . فرنت صفارة الكذب ، فيما قال الياباني ، انا افكر باختراع الة اتصال تربطنا بالمريخ ، فرنت صفارة الكذب ، اما العراقي، فمجرد قال انا افكر… اطلقت صفارة الكذب مباشرة …) . رحم الله حال العراقيين .. ولعن فراعنة كل العصور !

يا ترى من هم الفراعنة ؟

جرى العرف والاصطلاح ، بإطلاق لقب فرعون على حاكم مصر القديمة، جريا على العادة في إطلاق الألقاب على ملوك العالم القديم… وقد تمكن الفرعون من مقدرات شعبه حتى طغى وتجبر ، اذ لم تكن سلطة تحد من سلطانه ، الذي لعب من خلاله بمقدرات الناس ، دون أي ضمير او قانون .. وقد اهلكه الله على يد نبيه موسى (ع) بعد ان تجرأ وقال : ( انا ربكم الأعلى ) ، فجاءه عقاب الله سريعا ، ليكن عبرة تاريخية . وقد استمرت حكاية الفرعون جيل بعد جيل وفي كل مكان ، حتى اصطلح الناس واطلقوها على كل حاكم او سلطان او مسؤول متجبر لا يتقيد بدين ولا ضمير ولا قانون ..فالفرعونية ليست فلسفة مختصة ببلد او دين او قومية اوعرق او لون او عشيرة او حزب او مذهب .

قبل 2003 كان الشعب العراقي اغلبه ، يان تحت حكم الفرعون الذي كان بيده كل شيء .. تجبر طوال سنوات حكمه بما اتاحه له منطق القوة والظرف المحلي والنظام العالمي المتعايش معه وعليه .. وقد اتخذ الشعب ، طرق عدة للخلاص ، فهناك من واجهه بشجاعة ، واستشهد في سبيل مبادئه ، وهناك من اصبح مسايرا او مساندا للنظام ، ليتخلص من الخوف ، اما الأكــــــثرية الساحقة ، هي التي سكتت وعاشت بعيدة عن السلطة ، كانها كانت تحفر الصخر بإبرة حتى تسلم من الشر المســـــــتطير وتعيش وتدعوا الله ليحميها ويحفظ ما تبقى لها من مصالح . وقد كان الدكاتورية ونظامه وتوجهاته معروفة واضحة ، من راد التخلص منه ، فليهرب ولا يمس ثوابته .

وقد سلم الملايين ممن لم يــــــصطدموا به مباشرة او من لطف الله بهم .

لكن المشكلة ( العويصة حد الضحك المبكي ) في عراق الديمقراطية الذي سمي جديدا وقد كان فعلا جديدا ، على الصعيد الفرعوني ، اذ تولد فيه الف الف فرعون برؤوس واشكال وازياء مختلفة ، لكنها متفقة على السيطرة والاســــــــتحواذ وسلب إرادة الشعب ونهب ممتلكاته ..

يسومون الناس ويلعبون بمقدراته ، اذ لا سلطة على سلطانهم .. فكل من تمنطق تسلح ، وكل من تسلح حاز سبق السلطة والصلاحيات في الشارع والدائرة والمدينة والمؤسسة ، اصبح كل شيء ملكهم يتداولونه واولادـــــــهم واحفادهم ..

استحوذوا عليه بالشعارات الديمقراطية ، لكن سلوكياتهم فرعونية بامتياز ..