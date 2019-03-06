في المرمى

نقطة للزوراء – محسن التميمي

ارتياح جماهيري واعلامي في العراق بعد تعادل فريق الزوراء مع ذوب اهن الايراني في اول ظهور للزوراء ببطولة ابطال اسيا. الادارات التي تعاقبت على هذا النادي العريق لم تكن تعمل بشكل محترف وحتى لم تكن حريصة على سمعة وتاريخ النادي . لو كانت كذلك لما كان الفريق بهذه الحالة التي يرثها لها وهو الذي يمتلك سجلا حافلا في بطولات الدوري المحلي بل ان الزوراء زعيم فرق الدوري العراقي بعدد مرات الفوز والتتويج باللقب . الادارة الحالية اوشكت ان ترمي المنديل وهي تتوسل بالحكومة لأجل منحها الاموال وهذه نقطة الضعف التي تحمل ادارة النادي كامل المسؤولية لأنها تنظر الى الحكومة على انها نهر من الاموال الجارية بدون توقف حتى لو تم التعاقد مع لاعبين محترقين وليسوا محترفين وربما قدموا من فرق شعبية فيما ان الزوراء بدون ملعب ولايمتلك ساحة نظامية للتدريب. الى متى تبقى الادارات تعتمد على الدولة في الامور المالية وهي لم تفكر للحظة واحدة كيف تقوم بعمل مخطط له يدر لها ارباحا وتعمد على ذاتها وتستثمر بالشكل الصحيح كل مامن شانه ان يسهم بمداخيل مالية وهي تدفع للحكومة ولو عشرة ملايين سنويا وتتخلص من الاستجداء على طول الموسم بحجة خواء الميزانية المالية وتعمل بشكل حر من دون الاعتماد على اية جهة اخرى .

هل اصبح تعادل الزوراء مع فريق بسيط ومتواضع اسيويا مفرحا لدى المشجعين وفريقنا يمتلك سجلا طويلا وعريضا في بطولات الدوري المحلي . في الوصع الذي يعيشه الفريق الان تبدو النتيجة طبيعية وحتى منطقية ولكن الا تعتقد الادارة انها فشلت بامتياز وهي تعجز من تحويل النادي من فقير ماليا وفنيا واداريا الى ناد محترف بشكل حقيقي وهو لم ينتظر من الحكومة ان تنقذه في اللحظات الاخيرة قبل المشاركة في اهم بطولة على مستوى قارة اسيا والزوراء يكون موجودا فيها لأول مرة في تاريخه . المفروض تجبر جميع الهيئات الادارية ان تعمل من الان على موضوع الاستثمار وتبدا مرحلة جديدة وتتصرف وفق ارادتها تتعاقد مع من تشاء وتصرف اموالها ملثما تشاء وتكون بعيدة كل البعد عن اي درهم يدخل خزينتها لأنها ستكون مكتفية ماليا ومستقرة اداريا وفنيا . امر مؤسف ان نشاهد الزوراء وهو يفرح بنتيجة يكسب منها نقطة واحدة ولا يفترس منافسه لعبا وسيطرة واستحواذ ونتيجة وهو زعيم انديتنا، لدينا قناعة اكيدة ان الهيئة الادارية لنادي الزوراء ستطالب بالمزيد من الاموال ولن تكف عن مناشداتها وتوسلاتها بالحكومة من اجل تبقى متمركزة بمكانها مدة اطول اما موضوع التفكير بإيجاد بدائل مالية فهو موضوع لايمكن ان يكون بحساباتها في يوم من الايام.