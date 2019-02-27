نقد الذات .. السلوك المفقود – أدهام نمر حريز

لشخصية الأنسان مراحل يمر بها و سمات تدل عليه , خلال فترة من الزمن ترتبط بطباع و افعال تحتاج أحياناً الى مراجعة بين الحين و الأخر .

و رغم تميز كل فرد في هذا المجتمع بصفات معينة قد تكون مكتسبة أو موروثة, تجعله يتفاعل مع محيطه الخارجي و مكنونة النفسي الداخلي بتأثيرها على ميوله و رغباته .

الحاجة لثقافة نقد الذات …

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ترتبط كلمة ( نقد الذات ) في أذهاننا باعتقاد جازم , أنها عبارة عن جلد للذات و سيل من التوبيخ للنفس و اللوم .

أو ان نقد الذات هو الحط منها ومن مكانتها , أو النيل من الثقة و الاعتزاز بها , من دون التفكير و الأخذ بالوجوه الأخرى للتسمية .

أن النقد الذاتي ببساطة هو عبارة عن سلوك يقوم به الفرد الغاية منه تشخيص عيوبه و نقاط الضعف و التصرف غير المرغوب فيه والمواضيع المفصلية و توقيتاتها أن كانت مناسبة أو لا, وقد تشمل العواطف والأفعال الصادرة من الفرد.

ولا يقتصر نقد الذات على تحديد العيوب في السلوك والأخطاء والنواقص في التصرف أو تشخيص نقاط الضعف في شخصية الفرد بل تتعداها الى تحديد نقاط القوة والسلوك السليم والتوقيت الدقيق .

ومن خلال هذا التعريف فان ( نقد الذات ) يعد سلوكا صحيا وسليما لبناء شخصية واعية و ناجحة .

وذلك عن طريق تشخيص الأخطاء و التعلم منها, واستبدال هذا السلوك والتصرف بالسلوك الصحيح المناسب , واكتشاف نقاط الضعف في الذات و التغلب عليها .

عقدة نقد الذات …

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تعود التصورات الأولية عن ( نقد الذات ) غالباً بسبب التجارب السلبية المتراكمة في الأذهان من مرحلة الطفولة نتيجة تعارض النقد الذاتي لنفسه مع نقد الأخرين .

فيختلط الأمر أو انه يسير وفق اتجاه واحد يتحول فيه من نقد الذات الى التزام جانب التزمت في الذات .

فعند الشعور بالرفض لسلوك معين من قبل الآباء او الامهات او الأقرباء تظهر حالة من الاستبداد في هذا السلوك نتيجة تعرضه لانتقادهم .

أنت من تقيم النقد لذاتك …

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يبدأ الفرد بلوم نفسه في حالة تعرضه لموقف أو حالة تزعجه أو تحزنه أو تؤلمه , فيحاول أن يخفف هذا الوقع عن نفسه أو عدم الوقوع فيه و تكراره مرة أخرى. وهذه هي المحاولة الأولى لتعلم نقد الذات يكتسبها الأنسان في مراحل عمره الأولية .

وتزداد هذه المحاولات كلما أكتشف الفرد تأثيرها الايجابي عليه , من خلال المكاسب التي يحصل عليها من خلال هذا التعديل في السلوك , أو من خلال الشعور الإيجابي الذي يعتريه .

تعميم ثقافة نقد الذات …

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مثلما سينعكس التأثير الإيجابي على نقد الذات على الفرد سينعكس أيضا على المجتمع أذا كانت هذه الثقافة شائعة ومتبعة من الجميع .

أن عناصر المجتمعات مترابطة بشكل كبير , يؤثر أحدهم على الأخر , حتى ترسم المجتمعات لنفسها مسارا صحيحا عن طريق مراجعة كل فرد لسلوكه و أدائه و تصحيح الخلل فيه.