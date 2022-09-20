نقابتا الصيادلة وطب الأسنان توقفان إنتماء خريجي الكليات الأهلية

بغداد – ندى شوكت

قررت نقابتا الصيادلة وطب الأسنان ،عدم قبول انتماء خريجي الاقسام الطبية من الكليات الأهلية غير المرتبطة بجامعة والكليات المرتبطة بجامعة التي هيكلتها الادارية لا تطابق مثيلاتها الحكومية.وعزت النقابتان في مؤتمر مشترك قراراهما الى (ضمان سلامة المواطن والحفاظ على حياته من خلال ضمان رصانة مخرجات الطلب الأسنان والصيدلة ورصانة المستوى العلمي لممتهني هذه المهن لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن). وكان نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي ، قد اكد في وقت سابق ايقاف استحداث كليات الصيدلة في الجامعات الحكومة والاهلية مع مراعاة تقليل اعداد المقبولين خلال الاعوام المقبلة. وقال الهيتي ان (اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء92 لسنة 2020 والمكلفة بتحديد خطة القبول في كليات المجموعة الطبية والصحية وبضمنها كليات الصيدلة ،وبجهد استثنائي من النقابة ،ابتداء من العام الدراسي الماضي واجتماعها الموسع في اب الماضي في وزارة التخطيط برئاسة الوكيل الفني ماهر جوهان وممثلين عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي و الصحة ومجلس الخدمة الاتحادي ونقباء المجموعة الطبية والصحية،تقرر ايقاف استحداث كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية والاهلية).