العتبة العلوية تبحث مع الصحة دعم مشاريعها

نقابة النجف تكرّم نخبة من الأطباء المتميزين

النجف – سعدون الجابري

كرمت نقابة الاطباء فرع محافظة النجف مجموعة من الملاكات المتميزة بمناسبة يوم الطبيب العراقي وتحت شعار ( اطباء النجف تميز وعطاء دائم).

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام دائرة صحة المحافظة علي عبد الزهرة شبر قوله ان (جميع اطباء المحافظة متميزين بعطائهم وعملهم ومتابعتهم لمرضاهم ولاسيما ان هناك وجود احد عشر مركزا طبيا متخصصا في المحافظة يشار لها بالبنان ويوفد اليها المرضى من جميع المحافظات)،لافتا الى ان (معظم المشكلات الصحية تحدث في الطوارئ لهذا نحرص على رفد تلك المؤسسات بالمتميزين حيث قدمنا مشروعا للوزير خلال زيارته المحافظة يتضمن انشاء مركز خاص وموحد للحوادث والكسور ويضم الاجهزة الطبية اللازمة)،مشيدا بـ (جهود النقابة على اقامة هذه المناسبة الفاعلة والتي تسهم بتحفيز قدرة الاطباء على تقديم الافضل). من جانبه ،قال ممثل المقر العام للنقابة عبد العال الغزالي ان (النقابة عانت كثيرا من اجل رفع مستوى ورقي الطبيب وواجهنا الكثير من التحديات كون الطبيب تقع على عاتقه مسؤوليات جمه وعليه تحمل تقصير الاخرين)،مؤكدا ان (مشروع الضمان الصحي يكفل حق المريض ويضمن حياة الطبيب ،اذ انه يحد من الاعتدءات والتجاوزات على الاطباء والملاكات الصحية)،مبينا ان (الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد وسوء التخطيط يؤثر على العمل الصحي اليومي).

جوانب ايجابية

مشيرا الى ان (المجتمع والاعلام يتغافل عن الجوانب الايجابية وهي كثيرة ويبحث عن السلبيات دائما)،داعيا الى (العمل التطوعي الخاص للنهوض بالمؤسسات الصحية الحكومية). بدوره قال نقيب الاطباء في المحافظة علي العوادي ان (الاحتفالية تأتي لتثمين الجهود المتميزة والجبارة التي جعلت المحافظة قبلة لمن يطلب الشفاء ولما يحمله اطباؤها من علم وفير واخلاق نبيلة)،مشددا على (ضرورة حفظ الامانة الملقاة على عاتقنا واستنهاض الهمم للتمسك باخلاقيات هذه المهنة الانسانية النبيلة وقطع الطريق على من تسول له نفسه المساس بهذا العالم المبجل). في غضون ذلك بحث وفد العتبة العلوية مع وزير الصحة علاء العلوان عدداً من المواضيع التي تتعلق بالمجال الطبي ودعم الوزارة لمشاريع العتبة المتنوعة والتي تقدمها إلى الزائرين. وقال عضو مجلس إدارة العتبة فائق الشمري لت (الزمان) امس ان (اللقاء استعرض مجموعة من المشاريع والرؤى والأطروحات التي حملها الوفد الى العلوان والذي بدوره اكد دعم الوزارة لكل المشاريع الصحية والخَدمية التي تتبناها العتبة)،وثمن العلوان (جهود العتبة في تقديم أفضل الخدمات لزائري أمير المؤمنين عليه السلام ودعم الواقع الصحي في مدينة النجف).

تذليل عقبات

من جهته أكد عضو مجلس إدارة العتبة فاتح الكرماني إن (العلوان أكد تذليل العقبات وتسهيل عمل المراكز الصحية التابعة إلى العتبة ومنحها كل الموافقات الأصولية لمزاولة أعمـــــالها في تقديم أفضل الخـــــدمات للزائرين). واكد رئيس قسم السلامة المهنية والصحة والبيئة علي الغريفي إنه (تم طرح عددا من المواضيع المهمة خلال اللقاء بما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين فضلا عن المشاريع التي من شأنها تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بذلك).

فيما أعلنت لجنة تنفيذ مشروع مدرسة ومقبرة العلامة الطريحي عن الانتهاء من أعمال المرحلة للمشروع. وقال رئيس المشروع داود سلمان ديوان في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بدعم ومتابعة من الأمين العام للعتبة يوسف الشيخ راضي ورئيس قسم الشؤون الهندسية والفنية باشرت ملاكاتنا في شعبة المشاريع بصب سقف الحجرة الخارجية لسطح بناية مدرسة ومقبرة الطريحي).

وأضاف إن (المرحلة الاولى من المشروع انتهت وحاليا العمل مستمر للشروع بتنفيذ المرحلة الثانية).