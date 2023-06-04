نقابة المهندسين تعفو منتسبيها من رسوم الإنتساب وتجديد الإشتراك

بغداد – الزمان

قررت نقابة المهندسين اعفاء الراغبين بالانتساب لها بمقدار النصف من رسوم الانتساب ولمدة شهر ابتداء من الخميس الماضي، وقال بيان ان (النقابة قررت أيضاً إعفاء أعضاء المؤتمر العام من رسوم ثمن الهوية ولجميع المعاملات طول مدة الدورة الحالية ابتداء من 1 حزيران الجاري، ولغاية 30 آذار 2025). وشملت هذه الاعفاءات المنتسبين ممن يرغبون بتجديد هوياتهم ومعاملات ترقيتهم واحتساب ممارسة المهنة الهندسية قبل الانتساب، من ثمن الهوية ورسوم الارشفة والخدمات الالكترونية ولمدة شهر ابتداء من الاول من حزيران الجاري.

ورشة عمل

على صعيد متصل شـارك نقيب المهندسين الزراعيين العراقيين صادق جعفر المحمداوي في ورشة عمل بعنوان (تعزيز دور نقابة المهندسين الزراعيين العراقية في القطاع الزراعي ) أقامتها هيئة المستشارين برئاسة الوزراء وبحضورالوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق الخفاجي وممثل من منظمة الفاو في العراق صلاح الحاج وعدد من المسؤولين في مجلس الخدمة الاتحادي والهيئة الوطنية للاستثمار وامانة بغداد والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التعليم والبحث العلمي ووزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلديات .

تأمين فرص عمل

واكد المحمداوي (ضرورة توفير فرص العمل للمهندسين الزراعيين غير المعينين وقيام مجلس الخدمة الاتحادي بالزام وزارة الزراعة والوزارات والجهات الحكومية المختلفة بتعيين المهندسين الزراعيين من درجات الحذف والاستحداث،لافتآ الى العمل على تفعيل قانون التفرغ الزراعي ليشمل جميع المهندسين الزراعيين غير المعينين بالاضافة الى تعديل قانون النقابة باضافة فقرة تنص على انشاء صندوق تقاعد المهندسين الزراعيين).

واشار الى (ضرورة الزام وزارات المالية والتربية والداخلية والدفاع بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم 61 لسنة 2019 والمتعلق بالمخصصات الهندسية للمهندسين الزراعيين، مؤكدآ بضرورة اعادة النظر بمناهج كلية الزراعة واعداديات الزراعة المهنية لتتلائم مع التطور الحاصل في القطاع الزراعي وانسجامآ مع سوق العمل ،مبينآ باهمية تفعيل جمعية مستخدمي المياه ونشر استخدامات تقنيات الري الحديثة ومعالجة مياه الصرف الصحي للاغراض الزراعية). داعيآ الى (العمل على شمول المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل بالرعاية الاجتماعية لحين ايجاد فرص عمل مناسبة لهم وكذلك توفير قطع اراضي سكنية للمهندسين الزراعيين وبحسب مسقط الرأس خدمة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع).