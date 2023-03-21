نقابة المحامين تقيم دورة رمضانية بكرة القدم

بغداد – الزمان

اعلنت لجنة الرياضة في نقابة المحامين العراقيين التي يترأسها احمد عماد الموسوي عن اقامة دورة رمضانية بكرة القدم لفرق المحامين ببغداد، حيث ستبدأ البطولة بحفل افتتاح مبهر وغير مسبوق في مقر نقابة المحامين بالمنصور ببغداد يوم الجمعة المقبل. يذكر ان الدورة الرمضانية ستضم عشرين فريقا من المحامين يمثلون كافة محاكم بغداد وستجرى بطريقة التسقيط الفردي اي خروج الفريق من خسارة واحدة وتأهل الفريق الفائز لدور اعلى وعلى طريقة مباريات الكؤوس. وحملت الدورة اسم المحامي الراحل طارق حرب بادرة وفاء من قبل نقابة المحامين وتوكيدا على ارتفاع المستوى الفني لفرق البطولة خاطبت النقابة الإتحاد العراقي لكرة القدم بغية ادارة مباريات البطولة من حكامها المعتمدين من الاتحاد رسميا.