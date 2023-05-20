نقابة الفنانين تستذّكر كنعان وصفي

بغداد – ياسين ياس

نظمت نقابة الفنانين العراقيين الخميس الماضي امسية فنية ثقافية للحديث عن الاثر الإبداعي للفنان الراحل كنعان وصفي وتضمنت تقديم محاضرة عن موسيقى كنعان وصفي قدمها الفنان الكبير فاروق هلال وكذلك محاضرة عن كنعان وصفي في السينما قدمها الناقد السينمائي والكاتب مهدي عباس. اما بجلسة ادارها الاكاديمي دريد فاضل الخفاجي .وأكد نقيب الفنانين العراقيين ر جبار جودي في كلمته ان النقابة دائما ستبقى في ذاكرتها رموز الوطن صناع الفن والجمال واثنى على مقدمي المحاضرتين وجاءت الأمسية بحضور نجوم الفن ونخب فنية وإعلامية ثقافية وكذلك حضرها نجل الفنان كنعان وصفي القائد الاوكسترالي كريم وصفي وتحدث أيضا للحضور عن تاريخ والده وما تركه من إرث فني سواء كان في الموسيقى او السينما.