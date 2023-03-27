نقابة الفنانين تدعو إلى التروّي بشأن دراما رمضان

نقابة الفنانين تدعو إلى التروّي بشأ ن دراما رمضان

بغداد – ياسين ياس

أصدرت نقابة الفنانين العراقيين بيانا بشأن المسلسلات العراقية التي تعرض حاليا ضمن دراما رمضان في مختلف القنوات وما تتعرض له من ملاحظات سلبية وأخرى إيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي. وقـال النقيب جبار جودي في البيان (نتقدم أولاً بأعطر التهاني والتبريكات لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم باليمن والخير وقبول الطاعات … ومثلما في كل عام يشهد هذا الشهر المبارك إنطلاق موسم درامي يقدم للمشاهدين خلاصة ماتم الإعداد له من مسلسلات وبرامج ، وفي هذا الموسم الرمضاني شهدنا إرتفاع عدد الأعمال الدرامية العراقية وهو أمر إيجابي نأمل أن يحقق لنا تصاعداً نوعياً في المواسم القادمة . ورغم تباين المستوى بين ما أنتج هذا العام .. تراوح بين نتاج بسيط حاول أن يحقق الربح المادي على حساب الجودة في الشكل والمضمون وبين أعمال حرصت على تحقيق مكانة مميزة لدى المتلقي والذي لانشك أبداً في قدرته على التمييز بين الغث والسمين ) مؤكدا (ومن منطلق مسؤوليتنا المهنية والأخلاقية ندعو الجميع الى الهدوء والتروي وإنتظار إكتمال عرض الأعمال الدرامية لنجتمع بعد عيد الفطر المبارك ونناقش جميعاً وتحت سقف الديمقراطية التي منحنا إياها الدستور العراقي وبحضور كل مختص حريص على سمعة الإنتاج الدرامي العراقي لنصل الى توصيات تكون ورقة عمل وخارطة طريق لمواسمنا القادمة ).