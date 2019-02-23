مهندسون زراعيون يحتجون للمطالبة بتوفير فرص

نقابة الأطباء : لا رادع للإعتداءات والتهديدات العشائرية

بغداد – الزمان

عدت نقابة الأطباء الاعتداءات والمطالبات العشائرية والتهديدات ضد الأطباء لم تجد إجراءً رادعاً حتى الان. وقالت لجنة شؤون المقيمين في النقابة في بيان امس (مرة أخرى يقف أطباء العراق محتجين ضد ما يتعرضون له من اعتداءات وإساءات متكررة في ظل ضعف وتجاهل حكومي، فالاعتداءات والمطالبات العشائرية والتهديدات ضد الأطباء لم تجد اجراءً رادعا حتى هذه اللحظة برغم تشريع قانون حماية الأطباء وما تزال مطالبهم ومناشداتهم في ما يخص اوضاعهم الأمنية والوظيفية غير معتبرة ولا يجرى لها الحل في الأفق المنظور) وأضاف (يؤسفنا أن الدوافع التي دعتنا للاعتصام في 25 تموز 2017 ما تزال هي نفس الدوافع التي تدعونا للوقوف في هذه الوقفة الاحتجاجية لنعلن مطالبنا وهي دعم القطاع الصحي بالأموال اللازمة من خلال الموازنة الاتحادية لكي تستطيع المؤسسات الصحية القيام بواجباتها المناطة لتقديم افضل خدمة لمواطنينا والفصل بين القطاع الخاص والقطاع العام وتشريع قانون الضمان الصحي الذي من خلاله سيحصل المواطن على خدمات صحية مميزة وإلزام المؤسسات الحكومية بالمطالبة بالحق العام ضد من يعتدي على الملاكات الطبية وان لم يطلب المعتدى عليه الشكوى) لافتا الى ان (المطالب تتضمن أيضاً التشديد على دور منتسبي الحماية والاستعلامات لممارسة دورهم بمنع دخول السلاح والقبض على المعتدي وتقليل عدد المرافقين والالتزام بأوقات الزيارة وإطلاق حملات توعية إعلامية للتثقيف بعمل الطبيب المقيم وضرورة الحفاظ على سلامته وحمايته). ونظمت نقابة الأطباء في محافظة الانبار وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق الأطباء وتوفير الحماية لهم على خلفية الاعتداءات المتكررة والمطالبات العشائرية . وكما طالبت نقابة الأطباء في البصرة خلال وقفة نظمتها امس في مقرها بتفعيل القوانين التي تحمي الأطباء على خلفية تكرار حالات تعرضهم إلى اعتداءات وتهديدات بسبب ممارسة أعمالهم في المؤسسات الصحية العامة. وقال رئيس فرع نقابة الأطباء في البصرة مشتاق جاسب في تصريح امس إن (الوقفة جاءت لمطالبة الرئاسات الثلاث والحكومة المحلية في المحافظة بتفعيل القوانين التي تحمي الأطباء ) مبيناً أن (الكثير من الأطباء في البصرة طالتهم اعتداءات وتجاوزات بسبب ممارسة أعمالهم في المستشفيات العامة). وأضاف جاسب أن (القوانين التي تم تشريعها لحماية ودعم الأطباء ما زالت لغاية الآن حبراً على ورق) لافتا الى ان (المشكلة التي نعاني منها تكمن في غياب هيبة الدولة داخل المؤسسات الصحية مما يسمح بحدوث اعتداءات وتجاوزات). فيما دعا عدد من المهندسين الزراعيين خلال تظاهرة في ساحة التحرير الى منحهم المخصصات الهندسية وتوفير فرص العمل للمهندسين الزراعيين.