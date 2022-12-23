نفي مصري لتقرير إسرائيلية عن تحفظ بشأن تسليم جزيرتي تيران وصنافير الى السعودية

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

​​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستعد‭ ‬فيه‭ ‬مصر‭ ‬لتسليم‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬بصفة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬طبقا‭ ‬للاتفاق‭ ‬الموقع‭ ‬بينهما‭ ‬حول‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬نشرت‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وأمريكية‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬تحفظ‭ ‬مصري‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الجزيرتين‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬إسرائيل‭ ‬تركيب‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬في‭ ‬الجزيرتين‭ ‬لدواعي‭ ‬أمنية‭ ‬،‭ ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأنباء‭ ‬نفى‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬رشاد‭ ‬وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬الأسبق‭ ‬ذلك‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬مشاكل‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬تلك‭ ‬الجزيرتين‭ ‬والتي‭ ‬وافق‭ ‬عليها‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬وتم‭ ‬تعيين‭ ‬حاتم‭ ‬الجبالي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬الحالي‭ ‬رئيسا‭ ‬للبرلمان‭ ‬كمكافأة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬تمرير‭ ‬الإتفاق‭ ‬المصري‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬تلك‭ ‬الجزيرتين،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬السعودية‭ ‬باستغلالهما‭ ‬لأغراض‭ ‬التنمية‭ . ‬

‭ ‬واتفق‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬د‭. ‬عصام‭ ‬عبد‭ ‬الشافي‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬لم‭ ‬يتراجع‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬،وأن‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬نشره‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬العمل‭ ‬المخابراتي‭ ‬للتغطية‭ ‬على‭ ‬الضجة‭ ‬التي‭ ‬أثيرت‭ ‬حول‭ ‬بيع‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬والذي‭ ‬يلقى‭ ‬معارضة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬،‭ ‬وحتى‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬كان‭ ‬صحيحا‭ ‬فأنه‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الابتزاز‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬اعتاد‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬ممارسته‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مالي،‭ ‬فربما‭ ‬أراد‭ ‬النظام‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬مبلغ‭ ‬130‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أرادت‭ ‬واشنطن‭ ‬خصمها‭ ‬من‭ ‬المعونة‭ ‬العسكرية‭ ‬المقدمة‭ ‬لمصر‭ . ‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬طلبت‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬إسمها‭ ‬أن‭ ‬مسؤولة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬زارت‭ ‬القاهرة‭ ‬للتباحث‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬المصريين‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬تراجع‭ ‬القاهرة‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬الجزيرتين‭ ‬حيث‭ ‬ابلغها‭ ‬المسؤولون‭ ‬المصريون‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬موافقة‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬المعونات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المجمدة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬قبل‭ ‬نقل‭ ‬الجزيرتين‭ ‬بصورة‭ ‬رسمية‭. ‬