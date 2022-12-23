نفي مصري لتقرير إسرائيلية عن تحفظ بشأن تسليم جزيرتي تيران وصنافير الى السعودية

القاهرة -مصطفى عمارة
في الوقت الذي تستعد فيه مصر لتسليم جزيرتي تيران وصنافير بصفة رسمية إلى المملكة العربية السعودية طبقا للاتفاق الموقع بينهما حول ترسيم الحدود البحرية نشرت مواقع إسرائيلية وأمريكية تقارير عن تحفظ مصري على نقل الجزيرتين إلى السعودية بعد طلب إسرائيل تركيب كاميرات مراقبة في الجزيرتين لدواعي أمنية ، وتعليقا على تلك الأنباء نفى اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات المصرية الأسبق ذلك مؤكدا أنه لا توجد أي مشاكل على نقل تلك الجزيرتين والتي وافق عليها البرلمان المصري وتم تعيين حاتم الجبالي رئيس البرلمان المصري الحالي رئيسا للبرلمان كمكافأة له على تمرير الإتفاق المصري السعودي على نقل تلك الجزيرتين، كما قامت السعودية باستغلالهما لأغراض التنمية .
واتفق معه في الرأي د. عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية مؤكدا أن النظام المصري لم يتراجع عن هذا الاتفاق ،وأن ما يتم نشره نوع من أنواع العمل المخابراتي للتغطية على الضجة التي أثيرت حول بيع قناة السويس والذي يلقى معارضة قوية في الداخل ، وحتى إذا كان ما تم نشره كان صحيحا فأنه نوع من الابتزاز السياسي الذي اعتاد النظام المصري على ممارسته للحصول على دعم مالي، فربما أراد النظام الضغط على الإدارة الأمريكية للإفراج عن مبلغ 130 مليون دولار أرادت واشنطن خصمها من المعونة العسكرية المقدمة لمصر .
وفي السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة طلبت عدم ذكر إسمها أن مسؤولة رفيعة المستوى في الخارجية الأمريكية زارت القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين عن أسباب تراجع القاهرة عن نقل الجزيرتين حيث ابلغها المسؤولون المصريون عن ضرورة موافقة الإدارة الأمريكية على الإفراج عن المعونات الأمريكية المجمدة إلى مصر قبل نقل الجزيرتين بصورة رسمية.