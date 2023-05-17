نفي مصري لأنباء قرب عودة العلاقات مع إيران

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

نفى‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مباحثات‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬ورغم‭ ‬حدوث‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬حيث‭ ‬وافقت‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬إعطاء‭ ‬تسهيلات‭ ‬للسياح‭ ‬الإيرانيين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬اعتبارات‭ ‬أمنية‭ ‬وسياسية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالدور‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬ودول‭ ‬الجوار‭ ‬كسوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬والعراق‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬محسن‭ ‬أبو‭ ‬النور‭ ‬رئيس‭ ‬منتدى‭ ‬الدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬للزمان‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمفاوض‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬يجلس‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مع‭ ‬المفاوض‭ ‬الإيراني‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الإيرانية‭ ‬السعودية‭ ‬وبين‭ ‬العودة‭ ‬المرتقبة‭ ‬للعلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬للغاية‭ ‬ان‭ ‬تعود‭ ‬العلاقات‭ ‬وفق‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬ملزم‭ ‬لإيران‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬صياغتها‭ ‬النهائية‭ ‬برعاية‭ ‬دولة‭ ‬كبرى‭ ‬لضمان‭ ‬التزام‭ ‬إيران‭ ‬بها‭ .‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬نبيل‭ ‬إسماعيل‭ ‬فهمي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬عدم‭ ‬استعجال‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬وأن‭ ‬ذلك‭ ‬يكون‭ ‬بالتدريج‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬وكذلك‭ ‬بموقف‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ . ‬وكشف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬أنه‭ ‬التقى‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬وزيرا‭ ‬للخارجية‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬السابق‭ ‬والذي‭ ‬دعاه‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬ومصر‭ ‬فورا‭ ‬و‭ ‬قال‭ :‬قمت‭ ‬بالرد‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬حديثا‭ ‬سياسيا‭ ‬وأن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬المصارحة‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القضايا‭ . ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬اعتبر‭ ‬عبدالله‭ ‬الأشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬المنافع‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجنيها‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬كبيرة‭ ‬حيث‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬طفرة‭ ‬سياحية‭ ‬كبيرة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مقدم‭ ‬10‭ ‬مليون‭ ‬سائح‭ ‬إيراني‭ ‬سنويا‭ ‬لزيارة‭ ‬المزارات‭ ‬الدينية‭ ‬ومراقد‭ ‬آل‭ ‬البيت‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬تنامي‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬المتنامي،‭ ‬ورغم‭ ‬تلك‭ ‬الفوائد‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأشعل‭ ‬استبعد‭ ‬عودة‭ ‬قريبة‭ ‬للعلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬الضغوط‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬صانع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬مصر‭ .‬

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