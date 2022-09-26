نفي كردي للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية والعامري يبلغ بعثات دولية:الحكومة المقبلة قوية

بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬

بحث‭ ‬زعيم‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬والقيادي‭ ‬في‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الشيعي‭ ‬هادي‭ ‬العامري،‭ ‬الاثنين،‭ ‬مع‭ ‬مبعوثة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬جينين‭ ‬بلاسخارت،‭ ‬وسفراء‭ ‬دول‭ ‬غربية،‭ ‬قضية‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬العامري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اطلعت‭ ‬الزمان‭ ‬عليه‭ ‬إن‭ ‬العامري‭ ‬‮«‬استقبل‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بالعاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬اليوم،‭ ‬خلال‭ ‬لقاءات‭ ‬منفردة‭ ‬مبعوثة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬جينين‭ ‬بلاسخارت‭ ‬وكلا‭ ‬من‭ ‬السفير‭ ‬الايطالي‭ ‬ماوريتسيو‭ ‬كريكانتي‭ ‬والسفير‭ ‬الالماني‭ ‬مارتين‭ ‬ييكار‭ ‬والسفيرة‭ ‬الاسترالية‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬بولا‭ ‬غانلي‮»‬‭.‬

وتطرقت‭ ‬مجمل‭ ‬المباحثات‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اخر‭ ‬المستجدات‭ ‬السياسية‭ ‬وأهم‭ ‬القضايا‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬العراقي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬لتطوير‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصعد‭ ‬والمجالات‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬العامري‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬انهاء‭ ‬الازمة‭ ‬السياسية‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬قوية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بواقع‭ ‬البلاد‭ ‬وتقديم‭ ‬افضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‮»‬‭. ‬فت‭ ‬رئيسة‭ ‬الكتلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬فيان‭ ‬صبري،‭ ‬الإثنين،‭ ‬صحة‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬بشأن‭ ‬مرشح‭ ‬مشترك‭ ‬لمنصب‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭.‬

وقالت‭ ‬صبري،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للأناضول‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬حول‭ ‬الدخول‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬بمرشح‭ ‬رئاسة‭ ‬مشترك‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين،‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬تحالف‭ ‬السيادة‭ (‬الكتلة‭ ‬السنية‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭) ‬والإطار‭ ‬التنسيقي‭ (‬قوى‭ ‬شيعية‭) ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬توصلوا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬شبه‭ ‬نهائي‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬اتحادية‭ ‬جديدة‭ ‬وبشروط‭ ‬معينة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التحضير‭ ‬لانتخابات‭ ‬برلمانية‭ ‬مبكرة‭.‬

وأضافت‭ ‬صبري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المباحثات‭ ‬مستمرة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬بشأن‭ ‬حسم‭ ‬المرشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬ولم‭ ‬نتوصل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬تفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭/ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬2021،‭ ‬تتواصل‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكردية‭ ‬بشأن‭ ‬المرشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭.‬

ورئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجديد‭ ‬هو‭ ‬مَن‭ ‬يكلف‭ ‬الكتلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الأكثر‭ ‬عددا‭ ‬بتشكيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬بحسب‭ ‬الدستور‭. ‬وحدد‭ ‬البرلمان‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬موعدا‭ ‬لاستئناف‭ ‬جلساته‭.‬