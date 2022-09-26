نفي كردي للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية والعامري يبلغ بعثات دولية:الحكومة المقبلة قوية

بغداد -الزمان
بحث زعيم تحالف الفتح والقيادي في الاطار التنسيقي الشيعي هادي العامري، الاثنين، مع مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت، وسفراء دول غربية، قضية الأزمة السياسية في العراق.
وقال مكتب العامري في بيان اطلعت الزمان عليه إن العامري «استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد اليوم، خلال لقاءات منفردة مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت وكلا من السفير الايطالي ماوريتسيو كريكانتي والسفير الالماني مارتين ييكار والسفيرة الاسترالية لدى العراق بولا غانلي».
وتطرقت مجمل المباحثات الى «اخر المستجدات السياسية وأهم القضايا في المشهد العراقي فضلا عن تعزيز العلاقات الخارجية والاستفادة من التجارب لتطوير البلاد على مختلف الصعد والمجالات».
وشدد العامري على «ضرورة انهاء الازمة السياسية وتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بواقع البلاد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين». فت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، الإثنين، صحة أنباء عن التوصل إلى اتفاق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح مشترك لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقالت صبري، في تصريح للأناضول عبر الهاتف، إنه «لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني حول الدخول لمجلس النواب العراقي بمرشح رئاسة مشترك».
وخلال اليومين الماضيين، ذكرت وسائل إعلام محلية أن تحالف السيادة (الكتلة السنية الأكبر في البرلمان) والإطار التنسيقي (قوى شيعية) والاتحاد الوطني الكردستاني توصلوا إلى اتفاق شبه نهائي بشأن تشكيل حكومة اتحادية جديدة وبشروط معينة، بما في ذلك التحضير لانتخابات برلمانية مبكرة.
وأضافت صبري أن «المباحثات مستمرة مع حزب الاتحاد الوطني بشأن حسم المرشح لرئاسة الجمهورية ولم نتوصل حتى الآن إلى تفاهم بشأن هذه المسألة». ومنذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تتواصل خلافات بين الأحزاب الكردية بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية.
ورئيس الجمهورية الجديد هو مَن يكلف الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور. وحدد البرلمان الأربعاء المقبل موعدا لاستئناف جلساته.