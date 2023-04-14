نفوق 18 ألف بقرة في انفجار مزرعة

هيوستن‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نفقت‭ ‬نحو‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬بقرة‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬للألبان‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬بجنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬الخميس‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬بجروح‭. ‬وقال‭ ‬مفوض‭ ‬الزراعة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬سيد‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الحادث‭ ‬هو‭ “‬أخطر‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬لتربية‭ ‬الماشية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تكساس‭”. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ “‬التحقيق‭ ‬فيه‭ ‬وملاحقة‭ ‬المسؤولين‭ ‬سيستغرق‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭”. ‬ودمر‭ ‬الانفجار‭ ‬والحريق‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مزرعة‭ ‬ألبان‭ “‬ساوثفورك‭” ‬الواقعة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬ديميت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بانهاندل‭ ‬بولاية‭ ‬تكساس‭. ‬

ووجد‭ ‬رجال‭ ‬الاطفاء‭ ‬والشرطة‭ ‬الذين‭ ‬هرعوا‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ “‬شخصا‭ ‬محاصرا‭ ‬في‭ ‬الداخل‭”. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬مأمور‭ ‬مقاطعة‭ ‬كاسترو‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬إنقاذ‭ ‬عامل‭ ‬المزرعة‭ ‬ونقله‭ ‬جوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬ميلر‭ ‬أن‭ ‬مصدر‭ ‬الانفجار‭ ‬والحريق‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬ووصف‭ ‬الحادث‭ ‬بأنه‭ “‬مروع‭”.‬

وأضاف‭ “‬ما‭ ‬إن‭ ‬نعرف‭ ‬السبب‭ ‬والحقائق‭ ‬المحيطة‭ ‬بهذه‭ ‬المأساة،‭ ‬سنحرص‭ ‬على‭ ‬إطلاع‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل‭ ‬لتجنب‭ ‬كوارث‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭”. ‬وصرح‭ ‬مكتب‭ ‬مأمور‭ ‬المقاطعة‭ ‬سال‭ ‬ريفيرا‭ ‬لشبكة‭ ‬س‭”‬ي‭ ‬بي‭ ‬إس‭” ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬حدث‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬حرارة‭ ‬نظام‭ ‬إزالة‭ ‬الروث‭ ‬من‭ ‬الحظيرة،‭ ‬مشيرا‭ ‬غلى‭ ‬أن‭ ‬غاز‭ ‬الميثان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ “‬يشتعل‭ ‬ثم‭ ‬ينتشر‭ ‬مع‭ ‬الانفجار‭ ‬والحريق‭”.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادث‭.‬