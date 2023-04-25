نفوق‭ ‬فهد منقول‭ ‬من‭ ‬إفريقيا إلى‭ ‬الهند‭ ‬

نيودلهي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نفق‭ ‬فهد‭ ‬أحضر‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬الهند،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬البرية،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬النفوق‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬أُعلن‭ ‬فيه‭ ‬انقراض‭ ‬هذه‭ ‬القطط‭ ‬الكبيرة‭ ‬المرقطة‭ ‬قبل‭ ‬سبعة‭ ‬عقود‭. ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬أحضر‭ ‬12‭ ‬فهدا‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وثمانية‭ ‬من‭ ‬ناميبيا‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬بعدما‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الهندية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬بضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬إدخال‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭. ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬الفهد‭ “‬أوداي‭” ‬مريضا‭ ‬في‭ ‬حظيرة‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬كونو‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الهند‭ ‬ووضع‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬هادئ‭ ‬لمعالجته،‭ ‬لكنه‭ ‬نفق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬جي‭. ‬إس‭. ‬شوهان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬الأحد‭. ‬وأشار‭ ‬أميت‭ ‬ماليك‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النمور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬فحوصا‭ ‬تجري‭ ‬لتحديد‭ ‬سبب‭ ‬نفوق‭ ‬الفهد‭. ‬وفي‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬نفق‭ ‬فهد‭ ‬من‭ ‬ناميبيا‭ ‬يُدعى‭ “‬ساشا‭” ‬بسبب‭ ‬مرض‭ ‬في‭ ‬الكلى‭. ‬ويهدف‭ ‬برنامج‭ ‬إعادة‭ ‬إدخال‭ ‬الفهود‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬مشروعا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي،‭ ‬إلى‭ ‬جلب‭ ‬100‭ ‬فهد‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬المقبل‭.‬