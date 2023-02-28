نفط ميسان يعمّق جراح الديوانية في الممتاز

بغداد – ساري تحسين

عمق فريق نفط ميسان بكرة القدم امس جراحات فريق الديوانية، بتغلبه عليه بهدف دون رد. وتواجه الفريقان على ملعب ميسان لحساب مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الممتاز .

وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب ياسين سامية في الدقيقة العاشرة. وبهذا الفوز وصل نفط ميسان إلى النقطة 28 في المركز السابع، فيما توقف رصيد الديوانية عند النقطة6 في المركز الأخير. ولحساب ذات الجولة فاز فريق الكرخ على ضيفه فريق نادي الصناعة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب الساحر احمد راضي وسجل فريق الصناعة اولا في الدقيقة 14 عبر اللاعب هشام احمد، وعدّل الكرخ النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب لوكاس داسيلفا، وفي الدقيقة 80 سجل الكرخ هدف التقدم الثاني عن طريق يوسف فوزي. وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 26 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد الصــناعة عند النقطة 12 بالمركز 19 .