نفط ميسان يدرّب 900 طالب من 33 جامعة

البصرة: إلغاء مناقصة غاز غرب القرنة

بغداد – ابتهال العربي

البصرة – الزمان

أيدت شركة لوك أويل الروسية موقف وزارة النفط ونفط البصرة بخصوص إلغاء مناقصة كبس وتجفيف غاز غرب القرنة / 2 لعدم توفر الشروط التنافسية المطلوبة، بسبب اقتصارها على شركتين فقط في بيان صادر عن شركة نفط البصرة امس ان (لوك أويل تعهدت بالإعلان عن مناقصة تنافسية جديدة، عبر دعوة شركات متخصصة رصينة، تسهم في تنفيذ خطط الإدارة المشتركة لحقل غرب القرنة /2 في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب ، جاء ذلك عبر رسالة تلقتها نفط البصرة من لوك اويل).

تضليل الرأي

واكدت إدارة شركة نفط البصرة أنها (ستلجأ الى القضاء لملاحقة جميع الجهات التي تحاول تضليل الرأى العام، والإساءة الى الشركات الوطنية والاجنبية العاملة في العراق).

وفي إطار مساهمة إدارة شركة نفط ميسان متمثلة بمديرها العام المهندس حسين كاظم لعيبي ، لدعم المسيرة العلمية والتربوية بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد العراقية ، نفذ قسم التدريب والتطوير ، برنامج التدريب الصيفي للطلبة الاعزاء ولمدة ثلاثة أشهر .

مدير قسم التدريب والتطوير المهندس حامد كاظم عاشور بين بأن شركة نفط ميسان ومن خلال قسم التدريب وجميع الهيأت والاقسام الرأسية ذات العلاقة دربت خلال العطلة الصيفية وعلى قاعات المركز التدريبي بمقر الشركة، نحو 900طالب وطالبة من 33 جامعة وكلية في عموم العراق اضافة الى طلاب معهد التدريب النفطي في ميسان وطلبة الدراسات الاعدادية ، واستمرت الفترة التدريبية بدءا من شهر حزيران الى نهاية شهر ايلول الحالي .

من جهته اوضح مسؤول التدريب الاكاديمي في قسم التدريب والتطوير المهندس حيدر هاشم زاير ان (برنامج التدريب للطلبة تم تنفيذه من خلال توزيع المتدربين على هيأت واقسام ومواقع الشركة كلا بحسب اختصاصه ، وتتولى كل هياة او قسم معني تحديد مشرف خاص يتولى الاشراف الميداني والجانب النظري للمتدربين)، مشيرا الى ان (برنامج التدريب تضمن زيارة مواقع الشركة كمحطة عزل غاز العمارة في حقل العمارة النفطي وداخل الورش الفنية بمقر الشركة) .

يشار الى ان الطلاب والطالبات المتدربين مثلوا مختلف الجامعات العراقية كجامعة بغداد ، والجامعة المستنصرية ، والجامعة التكنولوجية ، والتقنية الجنوبية ، وجامعات ، البصرة ، والكوفة ، وواسط وتكريت ، وكركوك ، وديالى اضافة الى جامعة ميسان وعدد من الكليات الاهلية.

واكد مدير الشركة العامة للموانئ، فرحان الفرطوسي استمرار العمل ، بمشاريع ميناء الفاو الكبير، مشيراً الى وجود تقدم ملحوظ في الأعمال الحقيقية حسب الخطط. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (التخصيصات المالية تغطي اعمال الميناء للعام القادم)، مبيناً ان ( هنالك دعم من وزارتي التخطيط المالية، بإسناد وزير النقل ومتابعة حكومية للمشروع)، ونوه الى انه (قريباً، ستنتهي التصاميم الأولية لمشروع القناة الجافة، المعروف بخط الحرير، الذي يربط الفاو بالموانئ التركية)، وذكر ان (جميع مشاريع الموانئ، تسير بخطى واستراتيحية)، مؤكداً ان (نسبة الإنجاز بمشاريع ميناو الفاو، ارتفعت الى 25 بالمائة، ولفت الى ان (الموانئ ناقشت مع الشركة الإيطالية، بي اي جي، عرضها الخاص بالقناعة الجافة، الذي قدمته لإدارة الموانئ)، مضيفاً ان (الموانئ طلبت خضوع تصاميم مشاريعها لمعيير الجودة العالمية).

تكريم طالبة

في غضون ذلك، كرم الفرطوسي، طالبة من محافظة البصرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الطالبة ليلى عباس وهب، تخرجت من مرحلة السادس الإعدادي، الفرع العلمي، وحصلت على معدل 99.43 بالمائة)، واشار الفرطوسي الى ان (الشباب هم عماد المستقبل، والواجب دعمهم وتكريم المتميزين منهم). من جهة اخرى، وصلت سبع ناقلات نفطية، الى ميناء خور الزبير التخصصي. وبحسب البيان فإن (الناقلات حملت مواد زيتي الغاز والوقود، والبنزين)، واضاف انها (رست على الأرصفة 2 و 3 و 5 و9 و 10 داخل الميناء)، مؤكداً ان (فرق الميناء تجري عمليات الإرساء والتفريغ والشحن، بالتعاون مع عمليات الملاحة البحرية).