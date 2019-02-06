نفط ميسان يخطف نقطة من الزوراء ولا أهداف في لقاء الطلبة والصناعات

بغداد – قصي حسن

خطف فريق نفط ميسان نقطة ثمينة من نادي الزوراء في اللقاء الذي جرى امس الاربعاء في ملعب الشعب الدولي وانتهى بالتعادل الايجــــابي 1-1 لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري، فيما تعثر الطلبة أمام مضيفه الصناعات الكهربائية، في المباراة التي أقيمت بملعب التاجي.

وسجل هدف التقدم حسن عبد الزهرة لنفط ميسان بكرة ساقطة اوصلت الفريق الى النقطة 25 في المركز الخامس، وعادل النتيجة علاء عباس ليرفع رصيد الزوراء الى 32 في المركز الثالث، وغابت الاهداف عن مباراة الطلبة الذي اصبح رصيده 23 نقطة في المركز السابع، بينما وصل الصناعات الكهربائية إلى النقطة 12 في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة ثالثة تغلب نادي الكهرباء، على مضيفه النفط، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الصناعة.

وافتتح التسجيل لاعب الكهرباء مرتضى هديب، في الدقيقة العاشرة، وعدل النتيجة للنفط مازن فياض في الدقيقة 45 غير ان هديب عاد وسجل الهدف الثاني للكهرباء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، واصبح رصيد الكهرباء14 في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد النفط عند النقطة 23 في المركز السادس.

وحقق نفط الجنوب فوزا مهماً على ضيفه السماوة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب الفيحاء في البصرة، وافتتح السماوة التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب حسين يونس، وعدل لنفط الجنوب اللاعب باسل أسعد في الدقيقة 49 ثم تمكن فراس زامل من تسجيل هدف الفوز لنفط الجنوب في الدقيقة 79. ورفع نفط الجنوب رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد السماوة عند النقطة 12 في المركز السابع عشر.