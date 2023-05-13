نفط البصرة بطلاً لدوري الصالات للشباب

بغداد- الزمان

توج فريق شباب نفط البصرة بدرع بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات للشباب موسم 2022 /2023 بعد فوزه على شباب مصافي الوسط بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة النهائية التي احتضنتها قاعة نفط البصرة.

وبعد انتهاء المباراة، كرم رئيس الاتحاد الفرعي في محافظة البصرة بدر ناصر ورئيس لجنة كرة الصالات علي عبد الحسين ونائبه زياد شامل، النادي الفائز بالمركز الأول، والوصيف فريق مصافي الوسط.واختير اللاعب كرار عصام من نادي نفط البصرة أفضل لاعب، وزميله مصطفى وعد على جائزة أفضل حارس، في حين اقتنص لاعب نفط البصرة الشاب ابي طالب عبد الكريم جائزةَ الهداف والمدرب علاء كامل جائزة أفضل مدرب.