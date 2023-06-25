جذي قار: توقيع أول عقد مع الهند بمجال الإخلاء الطبي

نفطا العراق والهند يوقّعان إتفاقيات تعاون

بغداد – رحيم الشمري

الناصرية – باسم الركابي

عقدت اللجنة العراقية الهندية المشتركة الدورة الثامنة عشرة لقاءات في نيودلهي ، ترأسها وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند شري هارديب إس بوري ، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني. والتقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني نائب رئيس جمهورية الهند جاكديب دنكار في العاصمة الهندية نيودلهي ، لبحث تطوير افاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ، وحرصهما على تطويرها الى مديات أكبر وأوسع ، والتأكيد على اهمية التوقيع على مذكرة التفاهم التي تتضمن محاور التعاون المشترك ، في مجالات مهمة منها القطاعات التجارية والمالية والصناعية والزراعية والصحية والتربية والتعليم.

لجنة مشتركة

ووصل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني الى الهند ، على رأس وفد يضم عدد من الوزارات ضمن اللجنة العراقية الهندية المشتركة ، التقى خلالها عدد من المسؤولين في الحكومة الهندية ، والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين العراق والهند في جميع المجالات ، والتاكيد على اهمية توسيع افاق التعاون بين البلدين ويعد الهند شريكاً تجارياً مهماً للعراق ، وتطوير العلاقات التجارية مع العراق ، وتوسيع افاق التعاون الثنائي مع جمهورية الهند في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية والصحية والزراعية والثقافية ، ووقعت مذكرة تفاهم مع وزير النفط والغاز الطبيعي والاسكان والشؤون الحضرية هارديب بوريه في العاصمة الهندية نيودلهي ، وان العراق يعد الهند شريكاً تجارياً مهماً واحد اهم المستوردين للنفط الخام العراقي ، وتربط علاقات تاريخية وصداقة وتعاون متميزة بين البلدين ، والهند اليوم تمثل قوة اقتصادية وصناعية تشهد نمواً متسارعاً. واشار الجانبين الى حرص البلدين الصديقين على تفعيل وتوسيع افاق التعاون الثنائي ، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم التي تضم محاور عدة منها التعاون التجاري والمالي والطاقة والاقتصادي والصناعي والعلمي والصحي والتقني والزراعي والثقافي والقنصلي ، والتدريب وتبادل الخبرات وغيرها من المحاور التي تخدم المصالح المشتركة ، مرحباً بالشركات الهندية الاستثمارية للعمل في العراق وفي جميع المجالات ، وان العلاقات العراقية الهندية تشهد تطوراً كبيراً ، مؤكدين على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص الهند على ان تكون شريكاً تجارياً مهماً للعراق في جميع المجالات ، ورغبة الشركات الهندية الاستثمارية لتنفيذ المشاريع المهمة في العراق. وضمت اللجنة من الجانب العراقي كل من وزرات ، النفط، الخارجية، المالية، الصناعة ، الزراعة ، النقل، الموارد المائية ، الاسكان والاعمار، الكهرباء ، وزارة الاتصالات، التربية، الثقافة ، التعليم العالي، العمل والشؤون الاجتماعية سلطة الطيران المدني ، البنك المركزي العراقي ، اضافة الى القطاع الخاص .

ووقّع محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، عقداً مع الهند، للإخلاء الطبي وعلاج الحالات المستعصية، يعد الاول من نوعه في المحافظة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العقد جاء بعد سلسلة مراسلات ومباحثات عميقة مع القطاعات الصحية الهندية، لتقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى من اهالي المحافظة)، مبيناً ان (عمليات الإخلاء الطبي ونقل المرضى ذوي الحالة الحرجة، ستكون وفق العقد الجديد عبر منظومة محلية خاصة بالمحافظة)، واشار الى ان (قيمة العقد بلغت خمسة مليارات دينار من موازنة المحافظة لتنمية الاقاليم)، مؤكداً ان (العقد سيوفر للمواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود فرصة غير مسبوقة بتأمين العلاج لهم في افضل المستشفيات الهندية بدلاً من السفر وصرف مبالغ طائلة على العلاج في الخارج).

من جانب اخر، اغلقت الفرق الرقابية في مديرية بيئة ذي قار، التابعة الى وزارة البيئة، بالتعاون مع مركز شرطة حماية البيئة، محطة تحلية المياه في ناحية الفضلية، بسبب مخالفة قانون حماية وتحسين البيئة. وقال مدير بيئة ذي قار، كريم هاني، في تصريح تابعته (الزمان) ان (اجراءات الغلق جاءت لمحاربة الانشطة المخالفة وتوجية الانذار لمدة عشرة ايام بعدها يتم اصدار الغلق من قِبل الوزارة). في غضون ذلك، اكدت وزارة الصحة، توفر المحاليل الوريدية، لافتة الى ان الشائعات هدفها التظليل وخلخلة ثقة المواطن.

سائل ملحي

وذكرت عبر موقعها الالكتروني ان (بعض مواقع التواصل تناقلت انباءاً عن وجود شحة في احد محاليل السائل الملحي المغذي)، موضحة ان (هنالك كميات كبيرة في مخازن الشركة العامة لإستيراد وتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية كيماديا، وفي جميع المؤسسات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص، فضلا عن توزيع كميات خلال المدة الماضية)، واضافت ان (الهدف من تداول هذه الاخبار هو نشر الشائعات و تضليل الرأي العام وتشويه دور وانجازات الوزارة، داعية الى اعتماد المصادر الرسمية للوزارة في الحصول على المعلومة). وحددت الوزارة، موعداً لرفع اسماء الملاكات الطبية والصحية الى مجلس الخدمة لتعيينهم. وقال بيان امس ان (دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الوزارة، تتابع ملف تعيين الملاكات الطبية والصحية بين مؤسساتها المختلفة، بإشراف الوزير صالح الحسناوي)، مشيراً الى (رفع الأسماء الى المجلس حسب التسلسل بعد إقرار الموازنة العامة، ونشرها في الجريدة الرسمية ليتم إصدار الأوامر الوزارية بعد موافقة المجلس). وناقش رئيس الوزراء، محمد السوداني، اسباب تلكؤ مشاريع المستشفيات، موجهاً بمعالجتها، ورفع النتائج خلال المدة المقبلة. وقال بيان امس ان (السوداني مع وزير الصحة وممثلين عن وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية وفريق المتابعة في رئاسة الوزراء، الوقوف على اسباب المشاريع المتلكئة ووضع الحلول لها وانجازها)، واوعز (بحسم المتعلقات المالية الخاصة بالشركات العاملة في هذه المشاريع، وكل ما يتعلق بالخدمات الأساسية والبنى التحتية المرتبطة بها، والاستمرار بمتابعة تنفيذ الحلول التي سبق إقرارها، فضلاً عن والالتزام بالتوقيتات الزمنية المتعلقة بالتنفيذ، لإدخال هذه المستشفيات للخدمة في اقرب وقت ممكن).