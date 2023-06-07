نفائس فنية من عصر النهضة تزين اللوفر

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يستضيف‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬الباريسي‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭ ‬روائع‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬متحف‭ ‬كابوديمونتي‭ ‬في‭ ‬نابولي،‭ ‬ليصبح‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المقبلة،‭ ‬مع‭ ‬مجموعاته‭ ‬الخاصة،‭ ‬المتحف‭ ‬الأغنى‭ ‬عالمياً‭ ‬بالأعمال‭ ‬المكرسة‭ ‬لعصر‭ ‬النهضة‭ ‬الإيطالية‭.‬

ويشغل‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬نابولي‭ ‬في‭ ‬باريس‭” ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬المتحف،‭ ‬هي‭ ‬صالة‭ ‬العرض‭ ‬الكبيرة‭ (‬grande‭ ‬galerie‭) ‬وقاعة‭ ‬المصلّى‭ (‬salle‭ ‬de‭ ‬la‭ ‬chapelle‭) ‬وقاعة‭ ‬الساعة‭ (‬salle‭ ‬de‭ ‬l’horloge‭) .‬‮ ‬

ويتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬عملاً‭ ‬فنياً‭ ‬من‭ ‬المتحف‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬يخضع‭ ‬لأعمال‭ ‬تجديد‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬وقد‭ ‬جُمعت‭ ‬أعمال‭ ‬المتحف‭ ‬الإيطالي‭ ‬قبل‭ ‬توحيد‭ ‬إيطاليا،‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬عائلات‭ ‬فارنيزي‭ ‬وبوربون‭ ‬وبونابرت‭ – ‬مورا‭.‬

ومع‭ ‬إضافتها‭ ‬إلى‭ ‬مئات‭ ‬الأعمال‭ ‬الموجودة‭ ‬أصلاً‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعات‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر،‭ ‬يمكن‭ ‬لزوار‭ ‬المتحف‭ ‬الفرنسي‭ ‬الأشهر‭ ‬عالمياً‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬إبداعات‭ ‬فن‭ ‬الرسم‭ ‬الإيطالي‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭. ‬وتُقدّم‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬أجمل‭ ‬البورتريهات‭ ‬التي‭ ‬أُنجزت‭ ‬بين‭ ‬البندقية‭ ‬وروما‭ ‬وفلورنسا،‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1515‭ ‬و1535،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحف‭ ‬فنية‭ ‬تحمل‭ ‬توقيع‭ ‬أسماء‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬الإيطالي‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬كارافاجيو‭ ‬وماساتشيو‭ ‬وبيليني‭ ‬وريبيرا‭ ‬وبارميجيانينو،إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تيتسيانو‭ ‬وكاراتشي‭ ‬وريني‭.‬