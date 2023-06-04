نعم الوكيل – محمد الدوبان

وصول الهند إلى قدرة نشر منظومات توليد الكهرباء من الشمس لمستوى Toproof السقفيه ( المنزلية والتجارية)

في نهاية أذار 2023.

وزارة الكهرباء العراقية دايخه بتسعيرة المعيار الكمي المغلوط وعنوان للفساد ( الأمبير) بدلا من المعيار الكمي الدولي واط أو كيلو واط ساعة ، مع كيفية معالجة من قبل جنرال اليكترك لمشكله التوليد الكهربائي من الوقود الاحفوري بسبب تردي إدارة شبكة النقل والتوزيع الوطنية نتيجة ارتفاع الضيعات الفنية والهندسية والاستجرار الغير مشروع الطاقة الكهربائية( سرقه الكهرباء من شبكة الوطنية عبر الما يسمى التجطيل الإجرامي!!! المحرم دوليا)

إلى 85 بالمئة ) حسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الاخيره.

فيا وزارة الكهرباء العراقية اتقي الله بالمواطنين ، وماهكذا تورد الابل حسبي الله ونعم والوكيل.

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