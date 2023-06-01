نظفوا السوشال ميديا – زينب الكعبي

زينب الكعبي

هل تم خداعك تسويقيا؟

حملة كبرى مع نخبة كبيرة من أطياف المجتمع العراقي للقضاء على التفاهات من تسطيح المجتمع والإساءة المتعمدة..

سعيكم معنا لإطلاق حملة كبرى ضد مسوّقي ومسوّقات المنتجات الطبية والعِلاجية والكوزماتك والمنحفات الغذائية وكل منتج غير خاضع لرقابة طبية وسيطرة نوعية..

بسبب الشكاوى الكثيرة التي نلتمسها من مخدوعي ومهووسي شراء من البلوگرات التي تؤدي بعض منتجاتهم الى الوفاة من خلال تناولها..أو تفتك بأمراض جلدية وعدوى انتقالية..

مناشدة الى نقابتي الاطباء والصيادلة ووزارة الداخلية

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مذابح أمام أنظار الحكومة..

تعقيباً على حادث إغتصاب وقتل طفلة على يد وحش بشري في محافظة البصرة..

اغتصبوا البنات والأولاد والطفولة تٌنتهك كل يوم وما لنا غير التنديد والإستنكار ومن قبل اغتصبوا احلامنا وطموحنا وهويتنا.

سيستمر مسلسل الاغتصاب بتواجد المخدرات والطبقية المقيتة والبَطالة وتفريغ العقول وتسيّد التوافه وتدمير المجتمع اخلاقياً.

عدم المساواة في الحقوق المجتمعية تولّد الطبقية من خلال استعراض السيارات الفارهة والقصور ومقتنيات المجوهرات والدعايات الباذخة التي يتصدرها جَهلة منصات التواصل تثير الحنق والشعور بالعوز لدى فئة الشباب العاطلين عن العمل والفراغ اليومي يميت العقول ومن ثم الأخلاق وتَليه الضمائر.