نظرية التسامح – اخلاص الوزان

عندما يسمع البعض عن التسامح انا ارها نظرية التطوير الذاتي او النسيان الابدي لان عندما تسامح شخصا مخطئا بحقك يجب ان تنسى ارتكابه الخطئ ابديا وان الصفح والعفو والتسامح هو قانون الهي مقدس امر من رب العالمين يجب الاخذ به والابتعاد عن الاخطاء الغير مقصوده ان الله غفور رحيم هنا جاءت المغفرة والرحمة يعني عندما نغفر لشخص يجب ان نرحمه باي شي الاساليب كثيره والصدقات اكثر ماهي الرحمة هي العطاء وغسل الذنوب الرحمه هي الام هي العطف والحنان ونرحم الصغير ونوقر الكبير ان رحمة الله وسعت كل شي السعي وراء حقوق الله وامر الله يجعلنا نحس الامن والامان حتى لو لن يكن وعندما نعفوا لمن ظلمنا فتلك من اخلاق الاسلام وقال رسول الله صل من قطعك واعطي من منعك اذن التواصل هو نوع من المسامحه وخاصه مع الاشخاص الذين تقاطعوا وذهبوا عنك وهناك ميزان بين البخل والكرم شيئان متناقضان الكرم هو العطاء بدون مقابل والكريم بكل شي حتى في الكلام الطيب والكلام الطيب صدقه واذا اكرمت الكريم ملكته والكرم مرتبط بالتسامح انها طيبه القلب نابعه من حسن النية وصفاءها لذلك ترى الانسان المتسامح به كل السفات الحسنه الشهامة والاخلاق والشجاعة والعكس هو البخيل يتجنك ويبتعد وبخيل وحاسد ونحن كعرافيين فينا الصفات الحسنه والغيرة على وطننا من صفاتنا حتى لو كنا في بلاد الغرب ونفتخر اننا عراقيون.

– بغداد