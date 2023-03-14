نظرة مقارنة في سلوك الموظف الحكومي عبر الأجيال – خليل ابراهيم العبيدي

الموظف وفقا للفقرة ثانيا من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل . هو الشخص الذي عهدت إليه وظيفة دائمة في الملاك الخاص بالموظفين . ولا يجوز التعيين إلا بتوفر الدرجة الشاغرة في الملاك ، وتوفر التخصيصات . وان يكون مرشحا للوظيفة الحكومية من قبل مجلس الخدمة العامة . بعد اجتيازه لامتحان الكفاءة والقدرة على تلبية متطلبات الوظيفة العامة من حيث توفر الشهادة والقابيلة الصحية وان يكون ذا سيرة حسنة . ويتقدم المرشح بكل تلك المتطلبات موثقة من الجهات الرسمية الأخرى . والموظف بعد أن يصدر رئيس الدائرة المعنية أمرا أداريا بتعيينه لمدة سنة تحت التجربة يخضع لفترة تدريبية بالاختصاص الموكول إليه قبل المباشرة بالعمل الفعلي للوظيفة التي كانت شاغرة بالأمس . والموظف كما هو متعارف عليه يبتدأ بالتدرج الوظيفي صعودا وفقا للقدرة وكفاءة الأداء ، وقد كان الموظف بشكل عام قدوة في السلوك والهندام ، وقد كانت الوظيفة الحكومية كثيرا ما تحفظ الموظف من الزلل ، أو أنها كانت تجلب له الهيبة والاحترام ، اضافة الى المورد المالي المستديم أكان ذلك في الخدمة أو عند التقاعد ، وقد كان الموظف الجديد يخضع لتوجيه ابوي أو اخوي من زميله القديم لاتباع احسن سبل الأداء الوظيفي . وكانت الأجيال كل حسب التقدم العلمي والتعليمي العام تضيف إلى أساليب العمل اليومية أساليب أكثر تطورا وملائمة لحاجات الوظيفة العامة ، وبعد قرارات التأمين عام 1964 دخلت الدولة بعد قطاع الخدمات التقليدي ( كالنقل العام والبريد العام والتعليم العام والأمن العام والصحة العامة الخ) دخلت الدولة قطاع الصناعة والزراعة والتأمين اضافة الى التجارة الذي بدأ عهدها الحكومي عندما أسست ثورة 14 تموز مصلحة المبايعات الحكومية مبتدئة عهد تدخل الدولة في ضبط ايقاع الاسعار وخاصة المواد الغذائية وتأثيرها على الطبقات الفقيرة. وقد كانت الدولة ناجحة في القطاع المصرفي التجاري عن طريق مصرف الرافدين والمصارف القطاعية كالمصرف الزراعي والمصرف الصناعي والمصرف العقاري ، اضافة الى قيادة البنك المركزي آنذاك دفة الاقتصاد وكان بحق بنك البنوك ، وبالعودة إلى حقبة التأميم فإن الدولة وضعت أسسا حقيقية للصناعة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وتم على مر السنين توزيع المشاريع الصناعية على المحافظات وصارت معامل الصناعات الكهربائية والكيماوية والغذائية والبلاستية وصناعة الحديد والصلب والتحويلية وغيرها من الصناعات الضرورية تأخذ مداها في تأمين الحاجة اليومية للمواطن العراقي اينما حل ، وكانت مصلحة المبايعات الحكومية ( الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ) تحل بوكلائها عند كل قرية وقصبة في العراق . وكانت تعرض السلع الغذائية بأسعار تقل كثيرا عن اسعار الدول المجاورة ، أردنا بهذه المقدمة أن نقول ، إن توجه الدولة نحو القطاع العام المنتج كان من ورائه مدير يخطط ويوزع العمل ومهندس منفذ يتفنن في إنجاح المشروع وموظف مالي واداري وقانوني مخلص ، واخيرا عامل ينتج سلعة نهائية مفيدة ، وقد بلغت مشاريع الدولة قبل الاحتلال عام 2003 أكثر من .300 مشروع عملاق يسد أكثر من 90 بالمئة من الحاجة الاجتماعية والباقي يؤمن عن طريق الاستيراد ،

ادارة علمية

أن التوسع الذي أصاب دوائر الدولة الخدمية والإنتاجية كان بفضل موظف مستوزر كفوء امثال اديب الجادر وزير الصناعة الأسبق أو خير الدين حسيب رئيس المؤسسة الاقتصادية ، أو عبد العال الصكبان وزير المالية أو جواد هاشم وزير التخطيط أو محمد محجوب الدوري وزير التربية الاسبق الذي نال تقدير اليونسكو لجهوده في محو الأمية في العراق أو عبد الصاحب العلوان وزير الزراعة أو محمد سلمان وزير النفط ، وغيرهم من الوزراء الذين أرسوا اسس الإدارة العلمية الحديثة للوظيفة العامة . كما أن للمعلم الموظف أو الاستاذ الجامعي الدور الأهم في تنشئة الأجيال وتعبئتها بالوطنية والإخلاص لبناء مستقبل العراق الحديث ، غير أن الوظيفة العامة شأنها شأن كل مرافق الحياة أصابها الوهن منذ الحصار الامريكي على العراق وحروب النظام السابق لتتحول تدريجيا إلى وظيفة روتينية لا يسهر على أدائها موظف له دوافع وطنية وخاصة في الفترة ما بعد الاحتلال ، حيث تحولت الوظيفة العامة إلى وسيلة للاستحواذ على الدرجة العامة والمالية العامة والدائرة العامة وجعلها منفذا حزبيا ووسيلة سييئة للتواصل مع المواطن ، ومنفذا سائبا للاستحواذ على المال العام والعقار العام والأرض الاميرية ، وجرى تحريف الوظيفة العامة حيث تصدر الأمي مكتب الوزير والجاهل منصب السفير والمتدئ درجة المدير ، وهكذا قل احترام الوظيفة العامة وتجاوز الفساد حدود الطامة ، وصارت صفرا كل قواعد الوظيفة العامة وبدأت الأجيال تتناقل المفسدة العامة وذلك كله بفضل سؤ الزعامة…..