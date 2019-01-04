نظارة‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬غثيان‭ ‬الاطفال‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬

لندن – الزمان: اكتشفت شركة فرنسية حلاً لمشكلة شائعة تعاني منها العائلات التي لديها اطفال عند السفر، حيث تساعد النظارة الجديدة التي صممتها على علاج غثيان السفر لدى الأطفال وفقا لموقع سينار.
تقول شركة سيتروين، إن نظارتها غريبة الشكل، تحتاج 12 دقيقة فقط لعلاج أعراض الغثيان لدى الأطفال خلال السفر، وأثبتت فعاليتها حتى الآن في 95% من الحالات. وبمساعدة النظارة، يستطيع الأطفال القراءة أو مشاهدة الأفلام أو اللعب في المقعد الخلفي للسيارة، دون الخوف من الشعور بالمرض، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ويتميز التصميم غير المعتاد بأربعة إطارات دائرية بدون عدسة – اثنتان أمام العينين، واثنتين آخرين عند الزوايا على طول أذرع النظارات، ويحمل كل منها سائلاً ملوناً، يبقى سطح النظارة متماشياً مع الأفق، مما يسمح لمرتديها بإعادة مزامنة إحساسهم بالتوازن في السيارة أو الطائرة أو القطار أو القارب أو غيرها من وسائل النقل.
ونظراً لأن النظارة لا تحتوي على عدسات، فإن بالإمكان مشاركتها بين الأشخاص الذين يعانون من مرض السفر، بل ويمكن ارتداؤها فوق النظارات الطبية.