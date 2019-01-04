نظارة‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬غثيان‭ ‬الاطفال‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭: ‬اكتشفت‭ ‬شركة‭ ‬فرنسية‭ ‬حلاً‭ ‬لمشكلة‭ ‬شائعة‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬اطفال‭ ‬عند‭ ‬السفر،‭ ‬حيث‭ ‬تساعد‭ ‬النظارة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬صممتها‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬غثيان‭ ‬السفر‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬وفقا‭ ‬لموقع‭ ‬سينار‭.‬

تقول‭ ‬شركة‭ ‬سيتروين،‭ ‬إن‭ ‬نظارتها‭ ‬غريبة‭ ‬الشكل،‭ ‬تحتاج‭ ‬12‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬لعلاج‭ ‬أعراض‭ ‬الغثيان‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬خلال‭ ‬السفر،‭ ‬وأثبتت‭ ‬فعاليتها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬95%‭ ‬من‭ ‬الحالات‭. ‬وبمساعدة‭ ‬النظارة،‭ ‬يستطيع‭ ‬الأطفال‭ ‬القراءة‭ ‬أو‭ ‬مشاهدة‭ ‬الأفلام‭ ‬أو‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬المقعد‭ ‬الخلفي‭ ‬للسيارة،‭ ‬دون‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬الشعور‭ ‬بالمرض،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ميل‭ ‬البريطانية‭.‬

ويتميز‭ ‬التصميم‭ ‬غير‭ ‬المعتاد‭ ‬بأربعة‭ ‬إطارات‭ ‬دائرية‭ ‬بدون‭ ‬عدسة‭ ‬–‭ ‬اثنتان‭ ‬أمام‭ ‬العينين،‭ ‬واثنتين‭ ‬آخرين‭ ‬عند‭ ‬الزوايا‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬أذرع‭ ‬النظارات،‭ ‬ويحمل‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬سائلاً‭ ‬ملوناً،‭ ‬يبقى‭ ‬سطح‭ ‬النظارة‭ ‬متماشياً‭ ‬مع‭ ‬الأفق،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬لمرتديها‭ ‬بإعادة‭ ‬مزامنة‭ ‬إحساسهم‭ ‬بالتوازن‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬أو‭ ‬الطائرة‭ ‬أو‭ ‬القطار‭ ‬أو‭ ‬القارب‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭.‬

ونظراً‭ ‬لأن‭ ‬النظارة‭ ‬لا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬عدسات،‭ ‬فإن‭ ‬بالإمكان‭ ‬مشاركتها‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السفر،‭ ‬بل‭ ‬ويمكن‭ ‬ارتداؤها‭ ‬فوق‭ ‬النظارات‭ ‬الطبية‭.‬‭ ‬